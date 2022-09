Endingen Weibel Möbel ist zurück: Sieben Jahre nach der Schliessung geht das Traditionshaus wieder auf – «wir wollen klein, aber fein sein» Ausgerechnet zum 150-Jahr-Jubiläum musste das Endinger Möbelhaus im Jahr 2015 das Aus verkünden. Jetzt, sieben Jahre später, feiert das Familienunternehmen das Comeback mit einem neuen Konzept – und wird am ersten Tag gleich überrannt. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Im einstigen Lagerhaus von Weibel Möbel in Endingen befindet sich nun der neue Showroom. Stefanie Garcia Lainez

Die Nachricht ging wie ein Lauffeuer durch das Zurzibiet: Der Holzverarbeitungsbetrieb Hess & Co AG in Döttingen hat am Montag bekanntgegeben, die Produktion bald einstellen zu müssen. Das Aus der Traditionsfirma ist nur eine von vielen Schliessungen in der Holz- und Möbelindustrie. In den vergangenen Jahrzehnten sind zahlreiche Pioniere von der Bildfläche verschwunden.

Doch nun spricht sich schon die nächste Nachricht im Zurzibiet herum: Das Endinger Familienunternehmen Weibel Möbel feiert ein Revival – mit einem neuen Konzept. Inhaber Michael Weibel und seine fünf Mitarbeitenden unterstützt Kundinnen und Kunden beim Einkauf von Möbeln und Einrichtungen. Auf zwei Etagen im ehemaligen Lagerhaus an der Winkelstrasse 2 hinter dem früheren Möbelhaus zeigt das Unternehmen wieder Möbel und Einrichtungsmöglichkeiten verschiedener Marken und berät die Kundschaft.

Inhaber Michael Weibel. zvg

Sieben Jahre ist es her, als sich Michael Weibel entschied, das Möbelhaus nach 150 Jahren in fünfter Generation zu schliessen. Zwölf Mitarbeitende waren davon betroffen. Zwar habe sich das Unternehmen in keiner Schieflage befunden, wie er damals im einen Interview gegenüber dieser Zeitung erklärte. Die Aussichten seien aber alles andere als rosig gewesen. So habe sich das Kundenverhalten verändert, und der Onlinehandel habe Kundschaft abgegraben.

Die Folge: Das Unternehmen liquidierte die gesamten Bestände und schloss das Geschäft. Die Verkaufsräume an der Marktgasse 20 wurden an die Raiffeisenbank verkauft. Heute sind dort nebst der Bank eine Apotheke und eine Papeterie untergebracht.

Die 150-jährige Geschichte des Möbelhauses 1865 legte Josef Weibel im Endinger Winkel mit der Eröffnung eines kleinen Tuchgeschäftes den Grundstein für den Familienbetrieb. Sohn Gottlieb Weibel übernahm das Geschäft 1880, zog in grössere Räumlichkeiten an der Surbbrücke um und lieferte die Möbel mit Pferden aus. Nach seinem frühen Tod im Jahr 1926 führte seine Gattin das Unternehmen weiter. Um 1930 wurden die Möbelkataloge von Hand gezeichnet, die Möbel daraufhin auf Bestellung in der hauseigenen Schreinerei und Polsterei gefertigt. In den 1940er-Jahren vertrieb das Möbelgeschäft auch sogenannte Oberbekleidung für Herren, ein Jahrzehnt später auch Damenmode. 1945 übernahm Kurt Weibel in dritter Generation die Firmenleitung. 1956 eröffnete der grosse Neubau links der Surb an der Marktgasse, ein Jahr später wurde das Geschäftshaus um einen zweiten Stock ergänzt. 1970 riss Weibel Möbel auf der anderen Seite der Surb das Wohn- und Geschäftshaus ab, wo bis zur Erstellung des Neubaus die Möbel verkauft worden waren. An dessen Stelle wurde das Lagerhaus erstellt. Im Jahr 1979 kam in Neuenhof eine zweite Filiale hinzu, gleichzeitig fiel die Damen- und Herrenmode aus dem Sortiment und wurde mit Orientteppichen ersetzt, ein paar Jahre später übernahm mit Peter Weibel die vierte Generation. In den 90er-Jahren sponsorte Weibel Möbel Rallyefahrer und den TV Endingen. Doch Ende des Jahrzehnts stand Weibel Möbel kurz vor dem Aus. Das Unternehmen präsentierte rote Zahlen, die Billigkonkurrenz aus dem nahen Deutschland machte Inhaber Peter Weibel schwer zu schaffen. 1999 trat sein Sohn, der gelernte Elektromechaniker Michael Weibel, ins Familienunternehmen ein. Gemeinsam schafften sie den Turnaround. Michael Weibel übernahm 2002 die Geschäftsleitung. Im gleichen Jahr wurde das Geschäftshaus zum dritten Mal seit der Erstellung aufgestockt und erreicht die heutige Höhe: Über fünf Etagen erstreckte sich das Sortiment. 2015 schloss das Möbelhaus, ausgerechnet im Jubiläumsjahr. Sieben Jahre später feiert Weibel Möbel die Auferstehung mit einem neuen Konzept. (sga)

Das ehemalige Lagerhaus und heutiger «Weibel Parc» gehört nach wie vor der Weibel-Gruppe. Die Weibel Möbel AG blieb bestehen und verkündet nun auf der Website: «Wir sind wieder da.»

Schon ab 2016 fuhr Michael Weibel mit Kunden an Ausstellungen

Wobei: So ganz verschwunden war Weibel Möbel gar nicht. «Wir hatten nach der Schliessung im Jahr 2015 noch Garantien über drei und teilweise fünf Jahren», sagt Michael Weibel. «Die arbeitete ich nach der Aufgabe des Möbelhauses selbst ab – schliesslich war mir eine Verantwortung in die Wiege gelegt worden.»

2015 musste das Traditionsunternehmen schliessen. André Albrecht (4.1.2010)

So kam es, dass er bereits ein Jahr später Kundinnen und Kunden an Ausstellungen und zu Möbelhäusern fuhr. Zuerst, um Möbelstücke zu ersetzen, danach immer mehr, um beim Kauf von neuen Möbeln oder Einrichtungen zu beraten – dies aber erst nach mehrfacher Bitte seitens der Kundschaft. Dann kam Corona und mit der Pandemie die Schliessung von Läden und die Absage von Ausstellungen. «Die Nachfrage der Kundinnen und Kunden hat aber nicht abgenommen, im Gegenteil.»

Also nutzte Michael Weibel die erzwungene Entschleunigung und erstellte ein neues Konzept. «Jetzt können wir mit viel Schwung in eine neue Ära von Weibel Möbel starten.» Die Beratungen sollen dabei im Vordergrund stehen. Dies ohne fixe Öffnungszeiten auf Kundenwunsch. «Wir wollen klein, aber fein sein und uns ganz auf eine Kundin oder einen Kunden sowie deren Wünsche und Ideen konzentrieren.»

Für alle jene, die aber spontan vorbeischauen möchten, hat Weibel Möbel einen Showroom über zwei Etagen eingerichtet. Am Mittwoch um 10 Uhr öffneten diese nun die Tore im «Weibel Parc» – die ersten Kunden waren bereits zwei Stunden vorher da.

Zuerst frühere Stammkunden, dann auch Neukunden

Darüber informiert hatte Weibel Möbel in einem ersten Schritt nur die ehemalige Stammkundschaft. Diese erhielt in den vergangenen Tagen ein Schreiben, in dem das Unternehmen über das neue Konzept und den jeweils mittwochs und samstags geöffneten Showroom informierte. «Es war uns wichtig, die früheren Kundinnen und Kunden zuerst zu informieren und auch zu empfangen», erklärt Michael Weibel.

Da rund 25'000 Personen dazu zählen, müsse das gestaffelt erfolgen, um den Ansturm bewältigen zu können. Damit lag er richtig: Das Telefon klingelte am Morgen fast ununterbrochen, über 140 E-Mails landeten in seinem Posteingang mit Glückwünschen und Adressänderungen. «Die Reaktionen waren extrem positiv.» In den nächsten Wochen, wenn der erste Andrang etwas abgeflacht hat, erfolgt noch eine offizielle Eröffnung für Neukunden.

