Sie stapeln an der Badenfahrt 100 Waschmaschinen übereinander

Endingen Sie treiben's gerne bunt: Diese Surbtaler stapeln in ihrer Bar an der Badenfahrt 100 Waschmaschinen aufeinander Die Mitglieder des Vereins Buntwösch aus Endingen sind für ihre ausgefallenen Ideen bekannt. An der Badenfahrt (18.–27. August) empfangen sie die Bar-Gäste in der «Färbi» in der Kronengasse. Einem geplanten Gebäude, das nie errichtet wurde. Daniel Weissenbrunner Jetzt kommentieren 11.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein «bunter Haufen»: Der Verein Buntwösch betreibt an der Badenfahrt die «Färbi»-Bar. zvg

An der letzten Badenfahrt 2017 trumpfte das Zurzibiet gross auf. Als Vorbild des «Baumhuus» auf dem Schlossbergplatz diente das weltbekannte Guggenheim-Museum in New York. Der Bau stellte eine Verbindung zu einer ursprünglichen Zurzibieter Familie her. Die amerikanische Guggenheim-Dynastie hat ihre jüdischen Wurzeln in Lengnau.

Bei der Jubiläumsausgabe vom 18. bis 27. August sorgt erneut ein Projekt aus dem Bezirk für Aufsehen. Der Verein Buntwösch stellt in der Kronengasse die «Färbi»-Bar auf. Das Besondere daran: Die Fassade besteht aus 100 entsorgten Waschmaschinen, die übereinandergestapelt sind und auf kreative Art bespielt werden. Der Eingang führt die Besucher in eine versteckte Welt, in der das Innenleben einer Waschmaschine dargestellt wird.

Mit WM-Bar und Töffli-Rennen für Aufsehen gesorgt

Die Initianten der ausgefallenen Idee sind in der Region keine Unbekannten. Buntwösch ging aus den Vereinen aus Endingen Sündenmeile und Gschwelti Party Extended hervor. Erstere betrieben 2018 anlässlich der Fussballweltmeisterschaft die Public-Viewing-Bar Chez Gilbert. Gschwelti Party Extended organisierte 2021 den Töffli-GP Bollhof. Mofas fuhren damals auf dem Bollhof um die Wette.

Dass sich die beiden Vereine nun zum Badenfahrt-Projekt zusammengeschlossen haben, ist kein Zufall. Das rund 25 Personen umfassende OK kennt sich unter anderem aus gemeinsamen Freundeskreisen, Schulzeiten oder dem Pfarrei-Herbstlager. «Die einen waren Leiter, die anderen die teilnehmenden Kinder», sagt OK-Mitglied Fabian Grünenfelder.

Inventar aus recycelbaren Materialien

Neben den Organisatoren werden rund 200 Helferinnen und Helfer, vornehmlich aus dem Surbtal, die «Färbi»-Bar auf die Beine stellen. Die Namensgebung basiert auf ein geplantes Gebäude im 17. Jahrhundert, das nie errichtet wurde – auch bekannt als «Zahnlücke». «Es hätte ‹Neue Färbi› geheissen», sagt Grünenfelder. Die leere Häuserzeile lasse man an der Badenfahrt nun Realität werden.

Der Non-Profit-Verein setzt mit der Bar auf Nachhaltigkeit. «Wir werden praktisch ausschliesslich Recycling und gebrauchte Bau- und Deko-Materialien verwenden», sagt Fabian Grünenfelder. Die Waschmaschinen bezieht man etwa von der regionalen Sammelstelle Häfeli-Brügger in Klingnau.

Ein Balkon über der Limmat

Versorgt werden sollen die Gäste in der «Färbi»-Bar mit speziellen Getränken und Fingerfood-Speisen. Dazu werden täglich eine regionale Band und ein DJ auftreten. Eine Besonderheit ist zudem der Infinity-Balkon, der über der Limmat ragt.

Finanziert wird das Projekt von den Mitgliedern sowie Sponsoren und Gönnern. Das Budget liegt im sechsstelligen Bereich. «Unser Ziel ist eine schwarze Null», sagt Fabian Grünenfelder. Sollte am Ende ein Gewinn herausschauen, sollen in erster Linie die Helferinnen und Helfer mit einem Fest belohnt werden. Man könne sich ausserdem vorstellen, etwas an eine Organisation zu spenden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen