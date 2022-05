Sexuelle Übergriffe: Guru blitzt vor Obergericht ab

TeleM1

Endingen Sexuelle Übergriffe: Guru blitzt wegen «kleiner Verwahrung» vor Obergericht ab – Rückfallgefahr zu gross Wegen mehreren sexuellen Übergriffen wurde Max H. verurteilt. Mittlerweile hat er seine Haftstrafe abgesessen, aber die Rückfallgefahr sei hoch, urteilte das Bezirksgericht Zurzach und ordnete eine «kleine Verwahrung» an. Gegen diese wehrt sich der selbsternannte Geistheiler. ArgoviaToday/AZ 10.05.2022, 10.01 Uhr

Max H. erscheint in Handschellen am Prozess vor dem Obergericht. Seine Freiheitsstrafen hat er eigentlich abgesessen. In Freiheit entlassen wurde er aber nicht. Das Rückfallrisiko sei hoch, urteilte das Bezirksgericht in Zurzach und ordnete eine stationäre Massnahme, auch «kleine Verwahrung» genannt, an. Damit muss er für fünf Jahre in einer Psychiatrie bleiben. Dagegen wehrt sich Max H. nun vor Obergericht.

Obwohl er selbst wollte, dass es zu einem mündlichen Verfahren kommt, gab er nichts von sich preis. Nur bei der Urteilsverkündigung schüttelte er mehrmals den Kopf und sagte, das sei unfair. Denn das Obergericht kam ebenfalls zum Schluss, dass Max H. noch nicht in die Freiheit entlassen werden darf. Es hat das Urteil des Bezirksgerichts und die stationäre Massnahme bestätigt.

Schon seit einigen Jahren hinter Gittern

Der selbsternannte Geistheiler sitzt schon seit einigen Jahren hinter Gittern. 2010 sprach ihn das Solothurner Gericht wegen sexuellen Übergriffen in seiner Yogaschule schuldig und verurteilte ihn zu 27 Monaten Freiheitsstrafe, die er mit einer Fussfessel Zuhause absitzen konnte. Von seinen Schülerinnen und Schülern liess er sich «Meister Soeido» nennen.

Doch während dieser Zeit, als er erst in Oensingen und später in Endingen wohnte, verging er sich an weiteren Frauen, die ihn Zuhause besuchten. Deshalb verurteilte ihn das Bezirksgericht Zurzach wegen mehrfacher sexueller Nötigung sowie Ausnützen einer Notlage zu weiteren neun Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe. Unter anderem hatte er seine Opfer genötigt, ihn oral zu befriedigen. Ausserdem verletzte er sie an den Brüsten und im Intimbereich. Sie waren 20 bis 30 Jahre jünger als er.

Den Fall ins Rollen brachte damals der Sektenexperte Hugo Stamm. Er weiss, wie dreist der Sektenguru damals vorgegangen ist. Beim Prozess in Bad Zurzach erzählte er gegenüber TeleM1: «Die Frauen mussten seinen ‹Heiligen Samen› schlucken, damit sie sich selber spirituell entwickeln konnten. Für mich ist das nichts anderes als Befriedigung von seinen primitivsten Trieben auf Kosten seiner Opfer.»