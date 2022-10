Schulraumplanung, Finanzplan und Tempo-30-Zonen: Diese Folgen könnte der Wachstumsboom in Endingen haben

In der Surbtaler Gemeinde sollen in den nächsten acht Jahren bis zu 200 neue Wohneinheiten entstehen. Welche Konsequenzen der Anstieg der Bevölkerungszahlen haben wird, erläuterte Gemeindeammann Ralf Werder am Dorfspaziergang.