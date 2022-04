Endingen: Felix Spuler sorgte fast 50 Jahre für Ordnung im Dorf

Endingen «Mit Muskelkraft und nur einer Schaufel in der Hand räumten wir damals den Schnee weg»: Felix hat fast ein halbes Jahrhundert für Ordnung im Dorf gesorgt Felix Spuler hat während seinen fast 50 Jahren als Gemeindemitarbeiter in Endingen drei seiner Chefs als ausgebildet. Nun ist er pensioniert – Schluss ist deshalb aber noch lange nicht. Susanne Holthuizen Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Felix Spuler hat fast ein halbes Jahrhundert für Ordnung in Endingen. Nun ist er pensioniert – Schluss ist deshalb aber noch lange nicht. Werkdienst Endingen. Susanne Holthuizen

«Der Kreis schliesst sich», sagt Ammann Ralf Werder bei der Verabschiedung vom allseits geschätzten Gemeindemitarbeiter. «Unter der Leitung meines Vaters Röbi Werder hat Felix Spuler seine Laufbahn bei uns im Bauamt begonnen. Nun wird mir die Ehre zuteil, ihn als Gemeindevorsteher verabschieden zu dürfen.»

Das Team hat Felix Spuler verabschiedet. Vorne von links: Kurt Meier, Felix Spuler, Trudi Meyer, Jörg Keller; hinten von links: Matthias Spuler, Jens Berchtold (sein Nachfolger), Thomas Steigmeier, Willi Hauenstein zvg/Gemeinde Endingen

Vor 48 Jahren fing der gelernte Landwirt Felix Spuler an, auf dem Friedhof mitzuhelfen. Und als die Winter schneereich waren, schaufelte er die Wege in der Gemeinde frei. Damals gab es noch keine Schneepflüge. «Mit Muskelkraft und nur einer Schaufel in der Hand mussten wir damals den Schnee wegräumen», beschreibt Felix Spuler seinen mühevollen Winterjob.

Nebst Hund und Hof mit 30 Stück Vieh und der Landarbeit war er im Stundenlohn bei der Gemeinde angestellt. Später versuchte er sich noch ein paar Jahre als Metzger, in denen er vor allem Blut- und Leberwürste herstellte.

Weshalb er nasse Sommer nicht so mag

25 Jahre half er so neben der Landwirtschaft auf Stundenbasis beim Bauamt mit, die letzten 20 Jahre hatte er eine Festanstellung. Drei Chefs habe er in dieser Zeit anlernen müssen, meint Felix Spuler schmunzelnd. «Sie kannten die Gemeinde ja nicht so gut wie ich.»

Zu seinen Aufgaben gehörten das Sauberhalten von Plätzen, die Instandhaltung der Wasserversorgung, das Entleeren der Robidog und öffentlichen Abfallkörbe, die Aufsicht beim Entsorgungsplatz und generell alles, was beim Unterhalt einer Gemeinde eben anfällt. «Ich mache das, was andere links liegen lassen», sagt der frisch gebackene Pensionierte ohne jeglichen Vorwurf, um gleich anzufügen, dass er mit seiner Arbeit zufrieden war.

Am liebsten drehte Felix Spuhler auf dem Rondo seine Runden. Susanne Holthuizen

Und bei frostigen Wintertagen legte er auch mal bei älteren Personen die Gehwege frei, weil er ihnen einfach behilflich sein wollte. Nasse Sommer wie der vergangene fand er hingegen gar nicht toll, weil dann das Gras vom vielen Regen besonders in die Höhe schoss und er den Graswuchs um die Sitzbänkli gleich mehrmals runter mähen musste.

Vielmehr ärgerte ihn aber das achtlose Verhalten der Menschen, die ihren Abfall offenbar selber nicht mehr entsorgen können. «Und dass, obwohl es doch genügend Entsorgungsmöglichkeiten gibt. Der Busplatz ist immer noch regelmässig zugemüllt und mit Schmierereien versehen trotz der vielen Appelle, das ist doch einfach traurig.»

Manchmal fing der Tag schon mitten in der Nacht an – besonders an Schneetagen, bei einem Wasserrohrbruch oder einem sonstigen Notruf. Das gehörte einfach dazu. Kompensiert wurde man dafür bei den Dorffesten. Besonders in Erinnerung bleibt Felix Spuler die 1200-Jahr-Feier der Gemeinde, an der das Bauamt für die Beleuchtung zuständig war und jeweils bei jeder Beiz freudig mit einem Gläschen empfangen wurde.

«Das war gemütlich», entsinnt sich der Jubilar mit einem Blinzeln, der nun etwas kürzertreten wird und noch auf Abruf im Einsatz bleibt. «Auf einen, der die Gemeinde wie seine Westentasche kennt, möchte man nur ungern verzichten», meint denn auch der heutige Leiter der Technischen Dienste, Jörg Keller, erleichtert.

Felix Spuler (links) mit Jörg Keller, dem Leiter der Technischen Dienste. Susanne Holthuizen

Auf die künftigen Pläne angesprochen überlegt der Neurentner im Unruhezustand nicht lange: Die «neue Freizeit» sei eigentlich bereits wieder verplant, den Bauern werde er helfen, an seiner acht auf acht Meter grossen Eisenbahnwelt weiterbauen und vielleicht bald wieder in sein geliebtes Paraguay verreisen.

