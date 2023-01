TV-Auswanderer: Sie haben in Montenegro ihr Glück gefunden

Endingen «Lass es uns probieren und Vollgas geben»: TV-Auswanderer aus dem Aargau haben in Montenegro ihr Glück gefunden Jedes Jahr kehren Tausende Schweizerinnen und Schweizer dem Land den Rücken. Zu ihnen gehören auch Lars und Marianne Mäder. Das Ehepaar aus Endingen wagt mit ihren drei Kindern in Montenegro einen Neuanfang. Zu sehen in der TV-Doku-Soap «Adieu Heimat». Daniel Weissenbrunner Jetzt kommentieren 23.01.2023, 17.00 Uhr

TV-Auswanderer: Lars und Marianne Mäder aus Endingen wagen mit ihren Kindern Yannik (13), Michèle (12) und Freyja (3) in Montenegro einen Neuanfang. 3+

Die Schweiz ist nicht nur ein beliebtes Einwanderungsland. Viele wagen auch den umkehrten Weg. Tendenz zunehmend. Mehr als jede zehnte Person mit dem roten Pass wohnt im Ausland. Ende 2021 waren 788’000 Schweizerinnen und Schweizer bei einer ansässigen Vertretung im Ausland angemeldet. Ein Plus von rund 12'000 Personen oder 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Zuoberst auf der Liste und der Suche nach dem Glück und einem neuen Leben stehen nach wie vor die USA, Kanada und Frankreich. In unserem nördlichen Nachbarland sind gemäss dem Bundesamt für Statistik über 200'000 Auslandschweizer gemeldet.

Die Zelte hat auch die Familie Mäder aus der Surbtaler Gemeinde Endingen im vergangenen Jahr abgebrochen. Seit Herbst wohnen Lars (39) und Marianne Mäder (41) mit den Kindern Jannik (13), Michèle (12) und Freyja (3) im montenegrinischen Städtchen Bar an der Adria. Wer einen Einblick in das Leben der Zurzibieter Familie nehmen möchte, erfährt dies in der neuen Staffel der TV-Doku-Soap «Adieu Heimat». Die nächste Folge läuft am Dienstag (20.15 auf 3+).

Der Plan reifte während der Coronapandemie

Sie ergänzen sich bei ihrem gemeinsamen Projekt: Lars Mäder ist der Stratege, Marianne Mäder schlägt mit ihrer Kontaktfreudigkeit die Brücken. 3+

Die Frage drängt sich auf: Wieso ausgerechnet Montenegro? Nach offiziellen Angaben leben nur etwas mehr als 100 Schweizerinnen und Schweizer im Land im Balkan. Es gäbe stichhaltige Gründe, um von einer Auswanderung abzusehen. Nicht so die Mäders: «Wir haben uns in das Land verliebt», sagt Lars Mäder.

Und das, obwohl die Kennzahlen des Staates, der seit 2006 unabhängig ist, im Vergleich zur Schweiz weit hinterherhinken. Montenegro hat mit seinen etwas mehr als 600'000 Einwohnerinnen und Einwohnern eine Arbeitslosenquote von über 15 Prozent. Das jährliche Durchschnittseinkommen liegt bei rund 29'000 Franken (Stand: 2022).

Für Lars und Marianne Mäder gaben andere Gründe den Ausschlag, um nach Bar überzusiedeln. Angefangen hatte alles vor rund zwei Jahren. Auf den Tipp eines Bekannten reisten sie erstmals nach Montenegro. Es war während der Coronapandemie. Wir haben uns mit den Massnahmen in der Schweiz schwergetan, sagt Lars Mäder, der den Onlinehandel «Druckidee», eine Firma für Werbeartikel und Geschenke, führt.

Sie wohnen nur 800 Meter vom Strand entfernt

Einen Katzensprung bis zum Strand: Die Familie geniesst das Ambiente an ihrem neuen Wohnort Bar. 3+

Als sie wieder zu Hause waren, spürten sie so viel positive Energie, dass sie zum Schluss kamen: «Das Land, die Menschen sind wunderbar. Lass es uns probieren und Gas geben», erinnert sich Marianne Mäder. Gesagt, getan. Sie machten sich auf die Suche nach einem Haus und wurden rasch fündig. Ein Grundstück mit einer Wohnfläche von 300 Quadratmetern. Nur 800 Meter vom Strand entfernt.

Inzwischen sind die Mäders im Alltag angekommen und haben sich eingelebt. Die Kinder integrieren sich prächtig. Der Start war gleichwohl mit einigen Herausforderungen verbunden. Fliessendes Wasser oder Strom waren keine Selbstverständlichkeit. Gefragt waren daher Organisationstalent und Kreativität.

«Dass hier nicht alles gleich wie in der Schweiz funktionieren würde, war uns natürlich bewusst», sagen die Mäders. Es sei mitunter ein Grund gewesen, hierherzuziehen, um, wie sie es nennen, «Back to the roots zu kommen, sich wieder mehr auf das Wesentliche zu beschränken». Ihnen kommt entgegen, dass sie sich ideal ergänzen. Während Marianne, die Kontaktfreudige, alles sofort anpacken möchte, ist Lars der ruhende Pol, mehr der Stratege.

Eine neue Firma gegründet, aber die Produktion in Endingen bleibt

Er hat eine Firma gegründet. Sein Unternehmen im Aargau führt er von Bar aus im Aussendienst weiter. «Für unsere Kunden ändert sich nichts. Die Aufträge werden schnell und in gleicher Qualität ausgeführt», sagt Lars Mäder. Die Produktion bleibt unverändert im Surbtal. Marianne kümmert sich derweil hauptsächlich um die Familie und macht die Buchhaltung.

Wer Marianne und Lars Mäder zuhört, erhält den Eindruck: Sie haben in Montenegro das gefunden, nach dem sich viele Auswanderer sehnen. Mehr Zeit und mehr Lebensqualität. Sie sagen, ohne zu zögern: «Wir haben hier unser Glück gefunden.»

