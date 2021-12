Endingen «Das Geschäft war unser Leben»: Ruedi und Jeannette Alt übergeben die Bäckerei an Sohn Joël Beim Beck Alt in Endingen backt nun die nächste Generation: Joël Alt übernimmt das Geschäft von seinen Eltern. Diese werden an einen See ziehen. Alexander Wagner Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Symbolische Übergabe: Sohn Joël hält eine neue Bäckerschüssel in der Hand, Vater Ruedi eine gebrauchte. In der Mitte steht Mutter Jeannette. Alexander Wagner

Vor 30 Jahren kamen Ruedi und Jeannette Alt aus der Ostschweiz nach Endingen. Damals mussten sie das Dorf im Surbtal gar auf der Karte suchen. An der Bäckerei fuhren sie erst vorbei. «Da wussten wir, dass wir daran was ändern müssen», blickt Ruedi Alt lachend zurück. Flugs wurde die erste Leuchttafel montiert. Nun steht eine viel grössere Veränderung bevor.

Das Paar zog oberhalb von Backstube und Verkaufslokal ein. Das hat Vor- und Nachteile. «Man ist immer erreichbar», erklärt Ruedi Alt. «Aber es ist auch schwierig abzuschalten. Das Geschäft war unser Leben.» Seine Frau ergänzt: «Wir haben von und dafür gelebt.»

Freizeit gab es wenig. Die Backstube bestimmte den Rhythmus der Familie: «Wenn wir Ferien gemacht hätten, dann wäre das hier nicht möglich gewesen», erklärt er, wohlweislich im Konjunktiv. Denn Ferien gab es eher selten.

So wuchsen die vier Kinder mehr oder weniger in der Backstube auf: So auch der zweitälteste Sohn Joël, der als einziger und woanders eine Lehre als Bäcker und Konditor absolvierte. Danach zog es ihn in die Welt hinaus, zuerst nach Bolivien und später war er für ein Jahr in Neuseeland. Zudem hat er die Hotelfachschule absolviert.

Freude aber auch Respekt

Seit Oktober ist er jetzt in der Backstube in Endingen anzutreffen. Ruedi und Annemarie Alt haben die Schüssel offiziell an ihren Sohn übergeben. Die Schüssel ist eines der wichtigsten Arbeitsgeräte des Bäckers: Mit ihr schiebt er den Brotteig in den Ofen und holt das Brot wieder heraus. «Natürlich freue ich mich, habe aber auch Respekt», gibt der 29-Jährige offen zu.

Sortiment, Verkaufsschlager und Belegschaft bleiben dieselben. Trotzdem wird er einiges ändern: Er zieht nicht in die Wohnung oberhalb des Ladens, sondern bleibt in Ennetbaden. Die Strecke legt der sportliche neue Chef, der viel jünger wirkt, oft mit dem Velo zurück. Auch seine Partnerin wird, anders als seine Mutter, nicht im Betrieb arbeiten. Sie studiert Sozialpädagogik. «Und das kann mir bei der Ausbildung mit den Lehrlingen sicherlich auch helfen.»

Die Ausbildung seiner Lehrlinge war Ruedi Alt immer ein sehr grosses Anliegen. Ab dem 1. Januar wird man ihn nicht mehr in der Backstube antreffen. «Ich bin froh», meint er zufrieden und sichtlich erleichtert. Trotzdem kann Joël seinen Vater immer um Rat fragen. «Ich habe einen grossen Rückhalt», freut sich Joël. Die Mutter wird noch drei Monate im Laden stehen, «weil meine Ablösung noch nicht da ist», meint sie lachend.

Die Reise geht weiter

Ruedi und Jeannette Alt nach Endingen wollten an einen See ziehen, ursprünglich dachten sie eher an den Hallwilersee, jetzt sind sie in Emmetten oberhalb des Vierwaldstättersees gelandet. «Das war Zufall», erklären beide lachend. Doch vielleicht geht die Reise nochmals weiter, denn eine Rückkehr in die Ostschweiz sei später nicht ausgeschlossen.

Joël Alt freut sich wie jedes Jahr auf den Gippinger Stauseelauf am 31. Dezember. Es ist für ihn auch ein Lauf in seine neue Aufgabe in der Backstube.

