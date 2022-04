Endingen: Im Juli eröffnet das Bienenzentrum Zurzibiet

Endingen Bienenzentrum Zurzibiet: Jetzt steht der Termin für die Eröffnung fest Am ersten Juli-Wochenende darf die Bevölkerung zum ersten Mal das neue Imker-Schulhaus im ehemaligen Schützenhaus in Endingen besuchen. 29.04.2022, 17.10 Uhr

Das ehemalige Schützenhaus in Endingen ist neu ein Schulhaus für Imker. Daniel Weissenbrunner

Mehrere hundert Privatpersonen, Unternehmen und Gemeinden haben das ambitionierte Projekt unterstützt – jetzt steht der Tag der Einweihung fest: Am 2. und 3. Juli eröffnet der Bienenzüchterverein Bezirk Zurzach das Bienenzentrum Zurzibiet mit der Bevölkerung. «Das Bienenzentrum, wie es sich jetzt präsentiert, ist ein wahrer Leuchtturm, der weit über den Bezirk hinaus strahlt», heisst es in einer Mitteilung.

Seit vergangenem Sommer laufen die Umbauarbeiten am ehemaligen Schützenhaus auf dem Ruckfeld, das seit 1974 nicht mehr genutzt wird.

Vereinsmitglied Wolfgang Ritler, Vereinspräsident Siegfried Meier und VIzepräsident Markus Laube im vergangenen Herbst vor dem Schützenhaus. Valentin Hehli (11.10.2021)

Künftig gehen hier nun Imker zur Schule, werden Königinnen begattet und können Kinder sowie Erwachsene in die Welt der Honigbienen eintauchen. Auch finden hier bis zu 450'000 Bienen ein neues Zuhause – dank des Lehrbienenbestandes und der Königinnenzucht.

Im März 2021 führt Siegfried Meier, Präsident Bienenzüchterverein Bezirk Zurzach, durch das alte Schützenhaus in Endingen. Britta Gut (10.3.2021) Seit Jahrzehnten steht es ungebraucht auf dem Ruckfeld. Britta Gut (10.3.2021) Sowohl an der Aussenfassade als auch im Innenbereich mussten einige Umbauarbeiten vorgenommen werden. Britta Gut (10.3.2021) Im Oktober sieht das künftige regionale Bienenzentrum bereits anders aus. Valentin Hehli (11.10.2021) Auch im Innenbereich hat sich einiges getan. Valentin Hehli (11.10.2021) So wurden beispielsweise die Wände neu gestrichen. Valentin Hehli (11.10.2021) Siegfried Meier, Vereinsmitglied Wolfgang Ritler und Vizepräsident Markus Laube investieren mit weiteren Mitgliedern mehrere hundert Stunden in den Umbau. Valentin Hehli (11.10.2021) Auf der Vorderseite, wo früher die Schiessscharten waren, wird das Terrain aufgefüllt. Valentin Hehli (11.10.2021) 11. Oktober 2021 Endingen: Upate Bienenzentrum ist nun innen und aussen ausgebaut. Valentin Hehli (11.10.2021) Im Frühling hat das Bienenzentrum Zurzibiet nun so richtig Form angenommen. Daniel Weissenbrunner (29.4.2022) Noch zwei Monate dauert es bis zur Eröffnung. Daniel Weissenbrunner (29.4.2022)

Die Aufgabe der Imkerinnen und Imker ist immens wichtig. Ohne ihre Hilfe würde den Honigbienen-Völkern aufgrund von Krankheiten und Schädlingen innerhalb von zwei Jahren der Tod drohen, sagte Vereinspräsident Siegfried Meier gegenüber dieser Zeitung. Er hält in Döttingen und an seinem Wohnort in Baldingen selbst Honigbienen.

Insgesamt betreuen rund 90 Mitglieder des 1885 gegründeten Bienenzüchtervereins knapp 950 Bienenvölker oder über 28 Millionen Bienen in der Region. (az)