Betrunkener baut Auffahrunfall in Endingen

Endingen Betrunkener Autofahrer verursacht einen Auffahrunfall – er prallt in eine stehende Kolonne Ein Autofahrer hat in Endingen einen Unfall verursacht. Es hat sich herausgestellt, dass er betrunken unterwegs gewesen ist. 11.11.2021, 13.43 Uhr

Der Autofahrer war betrunken unterwegs und bemerkte die stehende Kolonne vor ihm zu spät. Kapo AG

Am Mittwoch ist es in Endingen kurz nach 17 Uhr zu einer Auffahrkollision gekommen. Ein 39-jähriger Autolenker fuhr von Würenlingen kommend in Richtung Endingen. Bei der Verzweigung Würenlingerstrasse / Strick musste die Fahrzeugkolone bis zum Stillstand abbremsen, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt.