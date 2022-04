Abschied von Heinz Schärer (†78) – «Ich hatte ein tolles Leben

Endingen Berührende Abschiedsfeier für Heinz Schärer (†78) – vor wenigen Wochen sagte er: «Ich hatte ein tolles Leben» Familie, Freunde, Weggefährten, aber auch die Gemeinde und viele aus der Handball-Schweiz haben am Samstag Abschied von Heinz Schärer genommen. Alexander Wagner Jetzt kommentieren 10.04.2022, 12.28 Uhr

Abschied von Heinz Schärer: Viele Gäste sind zur Trauerfeier in die Turnhalle gekommen. Alexander Wagner

Die Doppelturnhalle in Endingen war dicht gestuhlt und bis auf den letzten Platz gefüllt. Alle wollten sie Abschied nehmen von einem ganz besonderen Mann, sehr viele in den Farben und Dresses des TV Endingen: Heinz Schärer. Er ist im Alter von 78 Jahren an einer Krebserkrankung verstorben.

Sohn Stefan Schärer meinte zu den Gästen, dass ihr zahlreiches Erscheinen seinem Vater wohl fast peinlich gewesen wäre. «Er wollte nie im Rampenlicht stehen», sagte er.

Wunderschöne Momente in der Familie

Vor 16 Monaten bekam Heinz Schärer die Diagnose. «Und da wussten wir, dass wir Abschied nehmen mussten.» Seiner Frau Beatrice, die ihn ein Leben lang unterstützt und ihm den Rücken freigehalten hatte, sowie seinen Kindern Stefan und Monika war es vergönnt, nochmals wunderschöne Momente miteinander zu erleben.

Stefan Schärer, der über 200 Länderspiele absolviert hat, spricht über seinen Vater Heinz. Alexander Wagner

Als der Abschied im Februar näher rückte, so Stefan Schärer, habe sein Vater gesagt: «Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich hatte ein tolles Leben.» Dass sich alle in der Turnhalle versammelten, war der Wunsch von Heinz. «Es war sein zweites Wohnzimmer. Er stand wohl weit über 10’000 Stunden in der Turnhalle», hat Stefan Schärer ausgerechnet.

Tochter Monika Schärer kommen bei ihren Erinnerungen an ihren Vater vor allem die Hände in den Sinn. «Seine warmen Zauberhände.» Viele denken da natürlich gleich an den Handball, den er mit seinen Händen streichelte, mit ihm geschmeidig und behänd jede Finte konnte. Aber es war noch viel mehr: Auch mit seinen Zaubertricks verblüffte er immer wieder und erheiterte und erfreute er sein Umfeld.

Gäste aus der ganzen Deutschschweiz

Heinz Schärer wurde in der ganzen Schweiz geehrt und geachtet wegen seines jahrzehntelangen Einsatzes für seinen geliebten Handball. So waren auch Handballer aus allen Teilen der Deutschschweiz in Endingen dabei, um von der Legende Abschied zu nehmen.

Aber Heinz Schärer war noch viel mehr. Ein äusserst engagierter und beliebter Lehrer, ein ausgebuffter Jasser, ein guter Zuhörer und Analytiker, belesen, wissbegierig und mit einem feinen Humor ausgestattet. Aber vor allem war er ein äusserst warmherziger Mensch, der sein Umfeld ungemein bereichern konnte und es verstand, seine Schüler, seine Mitmenschen und nicht zuletzt seine Handballer über Jahrzehnte immer wieder zu fordern und zu fördern.

Werner Locher, ehemaliger Präsident und Trainer des TV Endingen, würdigt Heinz Schärer. Alexander Wagner

Eine Heinz-Schärer-Stiftung wird gegründet

Das Lebenswerk seines Vaters kann Sohn Stefan, der an den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta die Schweizer Fahne tragen durfte, nicht als Trainer in der Halle weiterführen. «Ich könnte das auch nie so gut wie mein Vater.»

Aber es soll eine Heinz-Schärer-Stiftung geben, damit sein Werk weitergeführt werden kann. Und in den Herzen und Gedanken seiner Familie, seiner Weggefährten und Handballer wird Heinz Schärer weiterleben.

Vor fünf Wochen hat er einem kleinen Jungen gesagt: «Ich hoffe, du hast ein ebenso schönes Leben, wie ich es gehabt habe.» Besser könnte man Heinz Schärer nicht beschreiben.

Christian Riechsteiner, Captain der Endinger NLB-Mannschaft, spricht über Heinz Schärer. Alexander Wagner

