Endingen Beliebter Spielplatz von Vandalen verunstaltet – die Gemeinde sucht Zeugen In Endingen wurde der «Flügerlispielplatz» in den vergangenen Tagen für die neue Saison bereit gemacht. Nun haben Vandalen das Ausflugsziel teilweise zerstört. 13.04.2021, 12.08 Uhr

Vandalen haben den «Flügerlispielplatz» mutwillig verunstaltet. zvg / Gemeinde Endingen

(cri) Bald hätte sie losgehen sollen – die Saison des beliebten «Flügelispielplatz» in Endingen. Alban Killer, der Ersteller des Spielplatzes, hatte diesen bis zum 9. April «liebevoll und mit viel Herzblut» hergerichtet, damit er für die Besucherinnen und Besucher bereit ist. Doch der Saisonstart muss verschoben werden, wie die Gemeinde Endingen in einer Mitteilung schreibt.

Vandalen haben das Ausflugsziel in der Nacht vom 10. auf den 11. April mutwillig zerstört. Gemäss der Gemeinde wurden Sitzgelegenheiten, Spielgeräte und Einrichtungen zertrümmert und umgeworfen. Deshalb hat der Gemeinderat Endingen Anzeige gegen unbekannt erstattet.

Zeugenaufruf Personen, die Angaben zu dem/den Vandalen machen können werden gebeten sich bei der Regionalpolizei Zurzibiet, (Tel. 056 268 68 20) oder Kantonspolizei Baden, (Tel. 056 200 11 11), zu melden.

Aktuell wird der Spielplatz wieder hergerichtet und vor allem sicher gemacht. So soll die Saison 2021 doch noch gestartet werden können, schreibt die Gemeinde Endingen. Und so sähe der «Flügerlispielplatz» in seiner ganzen Pracht aus: Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.

Flügerlispielplatz Endingen im Juli 2019 Sandra Ardizzone Die Zukunft des 'Flügerlispielplatz' in Endingen steht fest: Die Brücken müssen weg, der Rest darf bestehen bleiben. Sandra Ardizzone Sandra Ardizzone Sandra Ardizzone Sandra Ardizzone Sandra Ardizzone Sandra Ardizzone Sandra Ardizzone Sandra Ardizzone Sandra Ardizzone Sandra Ardizzone Sandra Ardizzone Sandra Ardizzone