Döttingen: Versteigerung der Terrassenhauswohnungen im Bücklirain

Döttingen/Baden Konkursamtliche Versteigerung: Jetzt sind die zwei letzten Terrassenhaus-Wohnungen unter dem Hammer Die unfertigen Terrassenhaus-Wohnungen im Döttinger Bücklirain wechselten an der Versteigerung in Baden den Eigentümer – erneut zu Preisen deutlich unter dem Schätzwert. Nötig wurde die Versteigerung wegen des Konkurses des Badener Generalunternehmers.

Die letzten zwei Wohnungen des insolventen Bauunternehmens sind versteigert. Alex Spichale

«567'000 Franken zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten.» Die erste Versteigerung konnte Marianne Holliger vom kantonalen Konkursamt schnell abschliessen. Für die Terrassenwohnung im zweiten Stock mit 5½ Zimmern und zwei Autoeinstellplätzen in der Überbauung am Bücklirain in Döttingen lag ein schriftliches Angebot der Raiffeisenbank Surbtal-Wehntal vor.

Niemand überbietet das erste Angebot der Raiffeisenbank

Niemand der 16 anwesenden Interessierten bot mehr als die Bank – und eine erste Person verliess bereits den Saal im Hotel Linde in Baden, bevor das zweite Objekt an die Reihe kam.

Der betreibungsamtliche Schätzungswert samt Einstellplätzen lag für die 5½-Zimmer-Wohnung bei 860'000 Franken. Auch im vergangenen Dezember, als bereits eine Terrassen- und eine Maisonettewohnung der Überbauung mit je 5½ Zimmern unter den Hammer kamen, lagen die Angebote, die bei der Versteigerung den Zuschlag bekamen, deutlich unter dem Schätzungswert.

Konkurs des Generalunternehmers im 2019

Nötig wurden die Versteigerungen, weil der Badener Generalunternehmer, der für Planung und Bau zuständig war, 2019 in Konkurs ging − noch bevor die Überbauung am Bücklirain überhaupt fertig war. Entsprechend besteht noch Investitionsbedarf.

Auch für das zweite Objekt, das am Montag versteigert wurde, lag ein schriftliches Angebot der Raiffeisenbank Surbtal-Wehntal vor. Für die Maisonettewohnung im vierten und fünften Stock mit 4½ Zimmern und zwei Auto­einstellplätzen bot die Bank 532'000 Franken.

Ein Wettbieten um die Maisonettewohnung

Doch diesmal gaben sich die Anwesenden nicht geschlagen: Es kam zu einem Wettbieten. Zwei Firmen und eine Privatperson trieben den Preis in 1000er- und 5000er-Schritten in die Höhe. Der Hammer fiel schliesslich beim 24. Angebot. Die Wohnung ging für 605'000 Franken an die Firma BSC AG aus Ennetbaden. Der Schätzwert betrug inklusive Einstellplätze 760'000 Franken.

Auch die Gewinner der Versteigerung im Dezember, eine Privatperson und eine Firma, waren in der «Linde» anwesend. Nach Abschluss der Versteigerung tauschten die neuen Besitzer ihre Kontaktdaten aus, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Denn am Terrassenbau muss noch einiges getan werden, worauf auch Marianne Holliger aufmerksam machte.

Fehlende Heizung und Feuchtigkeitsschäden

Die Wohnungen sind nicht fertig ausgebaut. Die Heizung fehlt. Es sind Feuchtigkeits­schäden vorhanden, womöglich müssen auch die Terrassen neu versiegelt werden. Weder die Überbauung noch die Umgebungsarbeiten sind vollständig fertiggestellt. Die Überbauung sowie der Lift sind noch nicht abgenommen.

