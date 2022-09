Döttingen Zwischenlager Beznau – welcher Atommüll lagert eigentlich auf dem AKW-Areal und für wie lange? Nicht nur in Würenlingen, auch auf der AKW-Beznau-Halbinsel befindet sich ein Zwischenlager. Es ist das ältere. Philipp Zimmermann Jetzt kommentieren 15.09.2022, 05.00 Uhr

Im Zwischenlager Beznau, 1993 gebaut, werden radioaktive Abfälle und Brennelemente eingelagert, bis sie ins Tiefenlager transportiert werden. Bild: Axpo

Ist in der Schweiz von einem Zwischenlager für radioaktive Abfälle die Rede, denkt man für gewöhnlich an das Zwischenlager in Würenlingen (Zwilag) – auch diese Woche nach dem Nagra-Entschied zum Atommüll-Tiefenlager in Stadel ZH und der Verpackungsanlage in Würenlingen. Dabei existiert ein weiteres Zwischenlager: das Zwischenlager Beznau (Zwibez).

Im Zwischenlager in Würenlingen, im April 2000 in Betrieb genommen, landen die radioaktiven Fälle aus den AKWs Leibstadt, Gösgen und Mühleberg. Aber keine aus dem AKW Beznau. Die ausgedienten Brennstäbe, welche die Axpo für die Stromproduktion in den beiden AKW-Blöcken auf der Aare-Halbinsel in Döttingen verwendet, befinden sich alle im Zwischenlager Beznau. Der Bundesrat hatte dessen Bau im Jahr 1991 bewilligt.

242 Brennelemente pro Beznau-Block

Während der alljährlichen Revision werde jeweils rund ein Sechstel der Brennelemente ausgetauscht, wie Axpo-Mediensprecher Noël Graber ausführt. Zurzeit befänden sich je 121 Brennelemente in den Kraftwerksblöcken. «Die Brennelemente verbleiben im Durchschnitt etwa sechs Jahre im Reaktorkern», führt Graber aus.

Der offene Reaktor während der Revision im Atomkraftwerk Beznau, Block 2. Gaetan Bally / Keystone

Radioaktive Strahlung setzen die Brennstäbe ab, sobald die Kernspaltung im Reaktor erfolgt. Die Brennstäbe befinden sich dabei im Wasser, das durch die Kernspaltung erhitzt wird.

Haben die Brennstäbe ihren Dienst erfüllt, bleiben sie unter Wasser. «Sie werden, unter Wasser, ins Brennelement-Lagerbecken transportiert, wo sie fünf bis sechs Jahre lang abklingen und gekühlt werden», sagt der Axpo-Sprecher. Wasser schirme die ionisierende Strahlung effektiv ab. «Das Brennelement-Lagerbecken befindet sich in einem Gebäude neben dem Reaktorgebäude.»

Erst danach würden die Brennelemente – immer noch unter Wasser – in Transport- und Lagerbehälter verpackt und in diesen im Zwischenlager Beznau gelagert. Das können beispielsweise sogenannte Castor-Behälter sein. Graber weiter: «Die Brennelemente sind auch dann noch radioaktiv und produzieren in geringem Masse Wärme. Die Behälter schirmen diese Strahlung ab und führen die Wärme passiv, über die Oberfläche, ab.» Mensch und Umwelt seien jederzeit vor der Strahlung geschützt.

Das Brennstablager mit bereits verwendeten Brennstäben im Atomkraftwerk Beznau 2. Gaetan Bally / Keystone

Dadurch könnte man das Zwischenlager Beznau in Alltagskleidern betreten. «Man kann sich hier ohne Schutzausrüstung bewegen, und die eingelagerten Transport- und Lagerbehälter können gefahrlos berührt werden», führt der Axpo-Sprecher aus.

Sicher auch bei einem Flugzeugabsturz

Selbst einem Flugzeugabsturz sollen die Behälter standhalten. «Die Transport- und Lagerbehälter durchlaufen ein umfassendes Zulassungsverfahren und sind gegen alle äusseren Einwirkungen geschützt. Dazu gehören Hochwasser, Feuer, Erdbeben, Flugzeugabsturz und weitere Szenarien.»

Die beiden Beznau-Blöcke sind seit 1969 respektive 1971 in Betrieb. «Wir gehen für das Kernkraftwerk Beznau von einer Betriebszeit von rund 60 Jahren aus», sagt Graber. Das wären also die Jahre 2029 respektive 2031.

Im Zwischenlager auf der Aare-Halbinsel wird es jedenfalls bis 2031 nicht eng werden wegen weiterer Behälter. «Für diesen Zeitraum besteht gemäss heutiger Planung genug Platz im Zwischenlager Beznau», so Graber. Es ist zurzeit auch nicht geplant, dass die Behälter später ins Zwischenlager Würenlingen gebracht werden. Sie bleiben hier, so Graber, «bis sie dereinst zur Brennelementverpackungsanlage gebracht und danach im geologischen Tiefenlager eingelagert werden können».

