Döttingen Windräder, Mühlen und Kuh Lotti: Was Leibstadt als Gastgemeinde am grössten Winzerumzug der Deutschschweiz zeigt Über 200 Personen aus der Gastgemeinde laufen am Umzug mit und bewirten Gäste in der Beiz. Ihr Motto lautet: «Leibstadt gestern – heute – morgen». Was der Kühlturm, eine übergrosse Kuh und Traktoren damit zu tun haben. Louis Probst Jetzt kommentieren 28.09.2022, 18.00 Uhr

OK-Präsident Leo Kalt (rechts) und Wagenbauer Heinz Ringgeli vor dem Umzugswagen. Sandra Ardizzone

«Die Blumen kommen am Samstag», sagt Leo Kalt vor dem Winzerfestwagen zum Thema «Die Zukunft im Rebberg – der Rebberg im Energiepark». Der Wagen kann am Sonntag als Teil des grossen Beitrages der Gastgemeinde Leibstadt am Winzerfestumzug in Döttingen bewundert werden. Selbstverständlich fehlt auf dem Wagen der Kühlturm nicht sozusagen das Wahrzeichen von Leibstadt.

«Irgendwann, vielleicht um 2050, wird die Kernenergie Geschichte sein», schmunzelt Leo Kalt, der OK-Präsident der Gastgemeinde. «Darum zeigen wir auch die Sonnen- und die Windenergie.» Unzählige farbige Windrädchen – «alle selber gemacht», verrät Heinz Ringgeli von der Wagenbau-Equipe – und ein echtes Solarpaneel stehen für die «Erneuerbaren», und auf dem Kühlturm ist ein riesiges Windrad aufgebaut.Das wird allerdings von Hand betrieben.

Windrad statt Dampffahne: Vielleicht wird hier die Zukunft vorweggenommen.

Der Leibstädter Wagen mit idem Motto "Leibstadt morgen: Zukunft im Rebberg" wird in Döttingen gebaut wurde. Sandra Ardizzone

Der Wagen, der beim Weinbauhof Nyffenegger im Döttinger Sänneloch aufgebaut wurde, ist aber nur eines von sechs Sujets, mit denen Leibstadt, dem bereits zum zweiten Mal die Ehre zufällt, Gastgemeinde zu sein, am Winzerumzug präsent sein wird. Zudem betreibt die Gastgemeinde die Festbeiz Eusi Beiz.

Mit «Leibstadt gestern – heute – morgen», dem Motto der Gastgemeinde, führen die Vereinsdelegationen aus Leibstadt den Block der Gastgemeinde an. Die Guggenmusik Seifesüder lässt mit «Altes Eisen. Schlosser Miggel baut Eckert-Traktoren», ein spannendes Stück Lokalgeschichte aus jener Zeit aufleben, als Vater und Sohn Emil Eckert in ihrer Werkstatt in Leibstadt nicht nur Kochherde, Jauchepumpen und ähnliche Dinge herstellten, sondern eben auch veritable Traktoren bauten.

Der Eselclub, der sich für den Esel für den Einzug des Samichlauses verantwortlich zeichnet und einst als Aktiengesellschaft gegründet wurde, hat sich des Themas «Mühlen» angenommen, die in Leibstadt seit dem Mittelalter eine wichtige Rolle spielen.

Die Zunft Leibstadt hat die Riesenkuh «Lotti» – gewissermassen eine Megaversion einer Trauffer-Kuh – als Botschafterin des in Leibstadt sehr präsenten Holzhandels verpflichten können. «Lotti ist zurzeit noch auswärts im Einsatz, aber sie kommt für den Winzerumzug heim», verspricht Leo Kalt.

«Lass die Sonne in Dein Herz», empfehlen der Kindergarten und die Schule, bevor der Wagen «Die Zukunft im Rebberg – der Rebberg im Energiepark» von «weinundtrinken.ch» den Schluss des Blockes der Gastgemeinde bildet.

Während des Wagenbaus grillierten Familien

«Insgesamt, eingeschlossen das Team der Festbeiz, nimmt Leibstadt sicher mit 120 Erwachsenen am Winzerumzug teil», sagt Leo Kalt. «Dazu kommen 67 Kinder von Kindergarten und Unterstufe.» Die Musikantinnen und Musikanten aus Leibstadt, die in der vereinigten «Brassband Döttingen Leibstadt Leuggern» musizieren, sind da noch nicht einmal mitgezählt.

«Es ist wirklich gut gelaufen», freut er sich über die Begeisterung in Leibstadt für die Teilnahme am Winzerfest. «Wir hatten nie Mühe, die Arbeitspläne für unsere Festbeiz zu komplettieren. Und beim Wagenbau haben sowieso alle den Plausch. An den Samstagen, an denen wir am Wagen gearbeitet haben, waren stets Familien da, und man hat grilliert. Es ist schön, so zu arbeiten.»

