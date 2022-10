Winzerfest Döttingen: ein Entdeckungsbummel

Döttingen Wein, Käse und Musik beim Winzerfest - ein Entdeckungsbummel Endlich wieder Winzermärt - wir haben uns schon mal umgesehen. Rosmarie Mehlin Jetzt kommentieren 02.10.2022, 08.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Leider irren sich amtliche Wetterfrösche selten und so hat es am Samstag auch in Döttingen nur einmal geregnet, nämlich dauernd. Die Reihen der Marktstände wiesen denn auch einige wenige Lücken auf, doch schon Vormittags steckten erfreulich viele Wunderfitzige und Kaufwillige ihre Fühler aus nach glismeten Socken und Bettfinken, knorrige Enten und Schweinen aus Bambuswurzeln, Schnabeltieren und Igeln aus Hasenfell, mit Dinkelspreu oder Hirse gefüllten Stillkissen und Bébé-Hörnli.

Nass und kalt, aber echte Weinliebhaber schreckt so etwas nicht ab. Alexander Wagner

Nach einer kurzen Phase der Nässe-Akklimatisation, gewann die Entdecker-Freude klar die Oberhand und freuten sich die Winzermärt-Fans nach zwei Jahren unfreiwilliger Abstinenz über gar so manches Wiedersehen mit günstiger Fabrikware, kitschigem Talmi und handwerklicher Kunst. Zum Beispiel die Hand-Taschen und Shoppers aus Blachen, Kunstleder und Kuh-, ja sogar Springbock-Fell, die Nicole Zimmermann aus dem basellandschaftlichen Bottmingen seit 30 Jahren selber kreiert und anfertigt.

Flanieren und geniessen: Die Stände hatten viel zu bieten. Alexander Wagner

Auch die Gewürzhändlerei zum scharfen Sultan ist seit Jahren am Winzermärt anzutreffen, genauso wie der Stand mit Stoff-Nastüchern: Für männliche «Schnudernasen» zum Beispiel findet man dort 50 mal 50 Zentimeter grosse «Schnuderlümpe» im Sechser-Multipack für 15 Stutz. Bei der einheimische Bio-Imkerei Villiger-Meier wurde das Angebot an Creme-Honig, Lippenpomaden und hübschen Bienenwachskerzen direkt von Produzentinnen präsentiert: Iin ihrer Wabe gingen rund 2000 fleissige Bienen hinter Glas ihrer Tätigkeit nach.

Neues zu entdecken

Auch Neues gab es diesmal zu entdecken, wie etwa die mit Naturfarben bedruckten Seidentücher oder Brillenetuis von Nathalie Strub aus Erlinsbach. In einem speziellen Verfahren mit Dampf, transferiert die junge Werklehrerin Blumen, Blättern, Gemüse naturgetreu in Farbe und Form auf Textilien. Zum ersten Mal an diesem Markt war auch Seifensiederin Verena Dillier aus Schneisingen mit ihrem exklusiven Angebot. Die Mutter des bekannten Velorennfahrers Silvan Dillier bietet unter anderem Peelingseife an sowie Haarshampoo in fester Form und in zarten Duftvarianten, unter andrem nach Pfirsich, Rosen, Orangen, Himbeere.

Nicht nur Wein gab es, aber den eben auch und auch in schönen Farben. Alexander Wagner

Apropos Himbeerrot: Ein Käse in dieser Farbe sticht naturgemäss ins Auge. Flugs klärte der Verkäufer auf, dass weder Randensaft, noch Lebensmittelfarbe dahinterstecke, sondern zwei unterschiedliche Milchsäurebakterien, die einen «gewöhnlichen» Appenzellerkäse nach rund eineinhalb Jahren Lagerung zunehmend erröten lassen, ohne den typischen Appenzeller-Geschmack zu verändern.

In Begleitung einer aufgestellten Clownin defilierte der sichtlich Regen-resistente Papa Moll an den Ständen, Beizen-Chalets und -Zelten vorbei, begeisterte die staunenden Knirpse und stellte sich geduldig deren Fotografen zur Verfügung. Vor der grossen Bühne beim Altersheim war schon früh Slalom laufen angesagt – es sei denn, man hielt zusammen mit all den anderen inne und genoss die Shows, die oben sozusagen am laufenden Band geboten wurden: Zauberei, Komik, Artistik und musikalische Einlagen.

Musik und Wein, was will man mehr? Alexander Wagner

Knurrende Mägen waren übrigens nur so lange zu hören, bis eine wichtige Frage beantwortet war: Fischknusperli oder Spaghetti – Wienerli oder Winzerburger – Gulasch oder Raclette? War der schwierige Entscheid gefallen, folgte auf dem Fuss die am Winzerfest zentralste aller Frage: Welcher Wein soll es denn sein?

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen