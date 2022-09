Döttingen: Medizinisches Problem führt zu Unfall – Zaun futsch

Döttingen Wegen eines medizinischen Problems: Auto fährt in einen Gartenzaun In Döttingen hat am Mittwochabend ein Auto einen Gartenzaun durchbrochen. Offenbar liegt dem Unfall ein medizinisches Problem zugrunde. 08.09.2022, 10.01 Uhr

Der Autofahrer blieb unverletzt. Kapo AG

Auf der Aarestrasse in Döttingen, vis à vis der Otto’s-Filiale, ist es am frühen Mittwochabend zu einem Unfall gekommen. Dabei ist gemäss Angaben der Aargauer Kantonspolizei ein 47-jähriger Mann mit seinem Mazda mit einem Gartenzaun kollidiert. Der Mann war in Richtung Leuggern unterwegs.