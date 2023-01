ArgoviaToday

Döttingen Traktor mit Pflug hängte bei Lastwagen ein Am Montagnachmittag ist es in Döttingen auf der Aarentalstrasse in Fahrtrichtung Koblenz zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Traktor mit angehängtem Pflug gekommen. Aktualisiert 24.01.2023, 15.48 Uhr

Am Montagnachmittag bog ein 34-Jähriger Traktorfahrer auf der Aarentalstrasse in eine Seitenstrasse ab, als der am Traktor angekoppelte Pflug ausschwenkte. Nach ersten Erkenntnissen prallte er in der Folge an einem auf der Aarentalstrasse entgegenkommen Lastwagen an.

Der Chauffeur blieb unverletzt. Der Lastwagen hatten weniger Glück. Kantonspolizei Aargau

Daraufhin kippte der Traktor seitlich. Der Lenker des Traktors wurde zur Überprüfung in ein Spital überführt, der 41-jährige Lastwagenchauffeur blieb bei der Kollision unverletzt. Am Traktor wie auch am Lastwagen entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.

Die Aarentalstrasse musste zeitweise gesperrt werden und war bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten nur einseitig befahrbar. (cam)