Döttingen Spielsalon-Räuber hielt Schreckschuss-Revolver an Kopf einer Mitarbeiterin – das Urteil kommt ihn teuer zu stehen Vor etwa über einem Jahr kam es zur Aufsehen erregenden Tat im Spielsalon in Döttingen. Nun musste sich ein 22-Jähriger vor Gericht wegen Raubes verantworten. Ins Gefängnis muss er nicht. Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Am 30. September letzten Jahres – einem Donnerstag – waren zahlreiche Döttinger aus dem Mittagsschläfchen gerissen oder durch abgesperrte Strassen in ihrem Alltagstrott gestört worden. Urplötzlich hatte es in der Gemeinde nur so von Polizisten gewimmelt und wie ein Lauffeuer hatte sich der Grund dafür verbreitet: Der Spielsalon Shooter’s an der Hauptstrasse war überfallen worden.

Nach dem Raubüberfall im Spielsalon Shooter’s in Döttingen kam auch ein Spürhund zum Einsatz Philipp Zimmermann (1.10.2021)

Auch ein Helikopter – zufällig auf einem Übungsflug im Unteren Aaretal unterwegs – war gelandet und der mitfliegende Spürhund zum Einsatz gekommen. Trotz Grossaufgebot war der Täter entwischt. Doch knapp sieben Wochen später wurde er gefasst und stand bereits diese Woche vor Gericht.

Der 20-jährige Besnik (Name geändert) war in den frühen Morgenstunden des 17. November an seinem Wohnort in der Region festgenommen und für 34 Stunden in Haft gesetzt worden. Dort hatte der nicht einschlägig vorbestrafte junge Schweizer ein vollumfängliches Geständnis abgelegt.

Die Erkenntnis, dass das Geld zwar nicht auf der Strasse, gewiss aber in einem Spielsalon liegt, war für Besnik offenbar allzu verlockend gewesen. Und das erforderliche «Know-how» dafür, wie man auch ohne zu Spielen an die im Salon liegenden Moneten gelangen kann, ist mittels Fernsehens und Polizeiberichten relativ leicht zu erwerben.

Vor der Tat ein Velo entwendet

Unterwegs vom Wohn- zum einige Kilometer entfernten Tatort hatte Besnik zunächst ein Velo entwendet. Am Ziel hatte er nach einem kurzen Blick in den noch geschlossenen Salon in einiger Entfernung einen Tenü-Wechsel vorgenommen. Er zog eine mitgebrachte Trainerhose und einen schwarzen Hoodie an, setzte eine Hygienemaske auf, zog die Kapuze auf den Kopf und deren Schnüre eng zusammen.

Das Velo und ursprüngliche Kleidung zurücklassend betrat er, derart vermummt und mit einem ungeladenen Schreckschuss-Revolver in der Hand, kurz nach 13 Uhr den Spielsalon. Sogleich forderte er von der im Büro sitzenden, allein anwesenden Mitarbeiterin Geld.

Obwohl Besnik die Waffe mit ausgestrecktem Arm gegen den Kopf der Frau richtete, glaubte diese zunächst an einen Scherz. Ihre Reaktion, dass sie solches ganz sicher nicht tun, sondern vielmehr den Alarmknopf drücken werde, beeindruckte den Burschen keineswegs.

Im Gegenteil: Eiskalt verlangte er Noten und Fünfliber, drängte harsch zur Eile, spannte den Abspannhahn des Revolvers und hielt ihn zeitweise ganz nahe an den Kopf des Opfers. Daraufhin kapitulierte die Frau: Sie entnahm der Kasse sämtliche Noten und Fünfliber und übergab dem Räuber somit 3815 Franken.

Der Räuber erhält eine dreijährige Probezeit

Das Bezirksgericht Zurzach unter Vorsitz von Präsident Cyrill Kramer sprach Besnik schuldig des Raubes und verurteilte ihn gemäss der Forderung der Staatsanwältin zu einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten, bedingt erlassen mit einer Probezeit von drei Jahren.

Die geforderte Busse von 3000 Franken reduzierte das Richtergremium auf 2500 Franken. Dem Antrag der Anklägerin, den bedingten Erlass einer Geldstrafe von 2400 Franken – verhängt im Juni 2021 in einem anderen Bezirk – zu widerrufen, folgte das Gericht nicht.

Mit den entstandenen Untersuchungskosten und der Anklagegebühr in Höhe von knapp 13'000 Franken, zu denen sich nun noch die Gerichtskosten gesellen, steckt Besnik auch ohne jene Geldstrafe nun bis weit über beide Ohren tief im Schuldensumpf. Die erbeuteten 3815 Franken hat er natürlich längst verputzt. (rmm)

