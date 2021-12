Schnäppchenjäger sind bereit: Wohnungen werden versteigert

Döttingen Schnäppchenjäger stehen bereit: Jetzt kommen Terrassenhaus-Wohnungen unter den Hammer – die noch nicht fertig sind Der Konkurs eines Badener Generalunternehmers hat Folgen: Am Dienstag versteigert das Betreibungsamt zwei Objekte in Döttingen. Wer die Wohnungen kauft, kann aber nicht einfach direkt einziehen. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Die fünf Wohnungen stehen leer - eingezogen ist noch niemand. Alex Spichale / ZUR

2014 fuhren die ersten Bagger am Bücklirain in Döttingen auf. In die fünf Terrassenwohnungen ist aber bis heute noch niemand eingezogen. Der Grund: Der Generalunternehmer, der für Planung und Bau zuständig war, ging im vergangenen Jahr Konkurs − noch bevor die Überbauung überhaupt fertig war. «Seither liegen die Wohnungen brach», sagt Hans Rhyner vom Regionalen Betreibungsamt Kleindöttingen..

Am kommenden Dienstag werden nun zwei davon betreibungsamtlich versteigert. Eine gehört dem ehemaligen Geschäftsführer der Baugesellschaft, die andere dem Landbesitzer, der nicht genügend flüssige Mittel hatte, um die Hypothekarzinsen weiterhin zu zahlen. Zwei weitere Wohnungen sollen im kommenden Jahr konkursamtlich versteigert werden. Die fünfte Wohnung ist im Besitz einer Privatperson, welche die Wohnung im kommenden Jahr fertigstellen möchte.

Die beiden Wohnungen werden auf je knapp 800'000 Franken geschätzt. Drei Interessenten hätten sie besichtigt, sagt Hans Rhyner. «Das sind aber vor allem Schnäppchenjäger, die darauf hoffen, die Objekte günstig erwerben und danach teurer wieder verkaufen zu können.»

Versteigerung, Bücklirain in Döttingen, betreibungsamtliche Steigerung, Terrassenwohnung, fünf Wohnungen - vier davon gehen unter den Hammer, zwei konkursamtlich nächstes Jahr. Zvg / Aargauer Zeitung

Nur: «Dass die Überbauung noch fertiggestellt werden muss, schreckt viele ab.» So befindet sich die Überbauung seit anderthalb Jahren im Endausbau, bei einer Wohnung fehlt die Heizung, bei der anderen fehlen der Küchen- und Badezimmer-Ausbau.. Erschwerend kommt hinzu, dass keine Verwaltung für die Überbauung zuständig ist und gewisse Arbeiten mit den anderen vier Eigentümern koordiniert werden müssen, beispielsweise die Umgebungsarbeiten oder der letzte Schliff in der Garage.

Wer die Wohnungen ersteigern will, muss direkt 50'000 Franken hinblättern

Die Regeln für die beiden Versteigerungen vom kommenden Dienstagmorgen sind simpel: Wer in der Schweiz lebt oder im Fall von ausländischen Personen die Wohnung selbst bewohnen möchte, kann die Objekte ersteigern. Handelsgesellschaften und Genossenschaften müssen zudem unmittelbar vor dem Zuschlag einen Handelsregisterauszug vorlegen. Der Anfangspreis ist offen.

Damit aber die Objekte nicht zu einem «Schundpreis »weggehen würden, biete auch die Bank mit, sagt Hans Rhyner. Wird der gewünschte Preis nicht erzielt, respektive würde dieser unter dem geschuldeten Betrag liegen, könnte die Bank die Wohnungen selbst erwerben und ins eigene Portfolio aufnehmen. Was aber kaum im Interesse der Bank sein dürfte, so der Betreibungsbeamte, da diese vor allem am Finanzierungsgeschäft interessiert sei.

Die Briefkasten stehen bereits. Alex Spichale / ZUR

Ein Hindernis stelle oft die Anzahlung von 50'000 Franken dar, sagt Hans Rhyner. Dieser muss der Erwerber unmittelbar vor dem Zuschlag in bar oder per Bankcheck (lautend auf eine Schweizer Bank) an die Order des Betreibungsamtes Kleindöttingen leisten. Davon dienen 3000 zur Sicherung der Kosten für die Eigentumsübertragung, 47'000 Franken werden vollumfänglich an den Zuschlagspreis angerechnet.

Betreibungsbeamte rechnet in Zukunft mit mehr solcher Fälle

Steigerungen durch das Regionale Betreibungsamt Kleindöttingen seien relativ selten, sagt Hans Rhyner. Er erwartet aber in den kommenden Jahren eine Zunahme solcher Fälle. So würden viele Überbauungen von Generalunternehmern geplant und realisiert, was immer mit einem gewissen Risiko verbunden sei. Denn die Eigentümer würden die Kontrolle über das Geld dem Generalunternehmer übertragen, der auch sich selbst zahlt.

«Wenn der Bauboom abflacht, könnten einige in finanzielle Engpässe geraten», prognostiziert er. Das könne einen Schneeballeffekt auslösen, wenn diese zuvor ihre älteren Projekte mit neuen finanziert hätten, und schliesslich zum Konkurs führen.

Mit dem Zinsanstieg, den er in den nächsten fünf bis zehn Jahren erwartet, könnten auch Hypothekarschuldner in finanzielle Notlagen geraten. «Viele müssten dann das Doppelte oder Dreifache an Zinsen zahlen als heute», sagt Hans Rhyner. Mit der Folge, dass einige wegen Zahlungsunfähigkeit betrieben werden oder Privatkonkurs anmelden müssen.

