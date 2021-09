Döttingen: Raubüberfall auf Spielsalon – Täter noch flüchtig

Döttingen Raubüberfall auf Spielsalon – Täter flüchtig In Döttingen wurde ein Raubüberfall auf einen Spielsalon verübt. Bei der Fahndung kam ein Helikopter der Grenzwacht zum Einsatz. 30.09.2021, 16.12 Uhr

Am Donnerstagmittag meldeten AZ-Leser einen grösseren Polizeieinsatz im Raum Döttingen. Dies bestätigte die Kantonspolizei Aargau auf Nachfrage. Grund für die erhöhte Polizeipräsenz sei ein Raubüberfall auf einen Spielsalon an der Hauptstrasse in Döttingen:

Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung kam auch ein Helikopter der Grenzwacht zum Einsatz. Dieser sei laut Bernhard Graser, Mediensprecher der Kapo, zufällig in der Luft gewesen und habe per Funk von der Fahndung gehört. Da sich an Bord ein Hundeführer mit Diensthund befand, wurde dieses Team zur Unterstützung direkt in den Einsatzort geflogen.

Über den genauen Tathergang ist derzeit noch nichts bekannt. Die Fahndung nach dem flüchtigen Täter dauere nach wie vor an, so die Kantonspolizei. (phh)

Die aktuellen Polizeibilder: