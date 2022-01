Döttingen: Eiskunstläuferin Sarah van Berkel auf dem Eisfeld

Döttingen Pirouetten, Storch und Flugzeug: Frühere Europameisterin Sarah van Berkel zeigt Kindern, wie sie richtig über das Eis gleiten Die drei Kurse waren innert kürzester Zeit ausgebucht: In Döttingen hat die Eiskunstläuferin Sarah van Berkel Kindern und Jugendlichen die Grundlagen des Eiskunstlaufens gezeigt. Und damit für einen kleinen Volksauflauf gesorgt. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 16.01.2022, 09.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Eiskunstläuferin Sarah van Berkel Stefanie Garcia Lainez

Selten hat das Eisfeld in Döttingen so viel Publikum angezogen wie am Samstag. Zwar sind Spitzentage mit bis zu 150 Kindern und Jugendlichen auf dem Eis nichts Aussergewöhnliches. Dass aber um das Feld herum die Zuschauer Schulter an Schulter stehen, schon.

Der Grund: Die Eiskunstläuferin Sarah van Berkel, die 2011 noch mit ihrem bürgerlichen Namen Sarah Meier vor heimischem Publikum Europameisterin wurde, zeigt dem Nachwuchs, was der Storch oder das Flugzeug ist, wie man richtig über das Eis gleitet und Pirouetten dreht.

Stefanie Garcia Lainez

«Das Aufstehen habe ich selbst sicher 100 Mal am Tag geübt», sagt Sarah van Berkel den 15 Kindern, die wie sie auf dem Eis sitzen. «Zuerst müsst ihr auf die Knie, danach das eine und dann das andere Bein aufstellen.» Bei den einen klappt es schon gut, den anderen hilft sie geduldig, die Übung Schritt für Schritt auszuführen.

Die Kleinsten, die noch etwas unsicher auf den Kufen sind, nimmt Sarah van Berkel immer wieder an die Hand. Insgesamt drei Gruppen mit je 15 Mädchen und Buben ab fünf Jahren, über Jugendliche bis zu einer Erwachsenen unterrichtet sie in den Grundlagen des Eiskunstlaufes.

Nach der HCD-Legende Jan von Arx im Januar 2020 holte der Verein «Eisfeld Unteres Aaretal» nun mit der früheren Europameisterin bereits die zweite Sportpersönlichkeit bei der Schulanlage Bogen aufs Eis. «Das ist natürlich kaum zu toppen», sagt Präsident Rolf Knecht. Die Kinder und Jugendlichen hätten sich dementsprechend schnell in eine der drei Gruppen eingeschrieben, um mit der bekannten Eiskunstläuferin einige Runden auf dem Eis drehen zu können.

Die Kinder sehen aufmerksam zu, als Eiskunstläuferin Sarah van Berkel die nächste Übung erklärt. Stefanie Garcia Lainez Impressionen des Trainings mit der ehemaligen Europameisterin Sarah van Berkel. Stefanie Garcia Lainez Impressionen des Trainings mit der ehemaligen Europameisterin Sarah van Berkel. Stefanie Garcia Lainez Impressionen des Trainings mit der ehemaligen Europameisterin Sarah van Berkel. Stefanie Garcia Lainez Impressionen des Trainings mit der ehemaligen Europameisterin Sarah van Berkel. Stefanie Garcia Lainez Impressionen des Trainings mit der ehemaligen Europameisterin Sarah van Berkel. Stefanie Garcia Lainez Impressionen des Trainings mit der ehemaligen Europameisterin Sarah van Berkel. Stefanie Garcia Lainez Impressionen des Trainings mit der ehemaligen Europameisterin Sarah van Berkel. Stefanie Garcia Lainez Impressionen des Trainings mit der ehemaligen Europameisterin Sarah van Berkel. Stefanie Garcia Lainez Impressionen des Trainings mit der ehemaligen Europameisterin Sarah van Berkel. Stefanie Garcia Lainez Impressionen des Trainings mit der ehemaligen Europameisterin Sarah van Berkel. Stefanie Garcia Lainez Impressionen des Trainings mit der ehemaligen Europameisterin Sarah van Berkel. Stefanie Garcia Lainez Impressionen des Trainings mit der ehemaligen Europameisterin Sarah van Berkel. Stefanie Garcia Lainez Impressionen des Trainings mit der ehemaligen Europameisterin Sarah van Berkel. Stefanie Garcia Lainez Impressionen des Trainings mit der ehemaligen Europameisterin Sarah van Berkel. Stefanie Garcia Lainez Impressionen des Trainings mit der ehemaligen Europameisterin Sarah van Berkel. Stefanie Garcia Lainez Impressionen des Trainings mit der ehemaligen Europameisterin Sarah van Berkel. Stefanie Garcia Lainez Impressionen des Trainings mit der ehemaligen Europameisterin Sarah van Berkel. Stefanie Garcia Lainez Impressionen des Trainings mit der ehemaligen Europameisterin Sarah van Berkel. Stefanie Garcia Lainez Impressionen des Trainings mit der ehemaligen Europameisterin Sarah van Berkel. Stefanie Garcia Lainez Impressionen des Trainings mit der ehemaligen Europameisterin Sarah van Berkel. Stefanie Garcia Lainez Impressionen des Trainings mit der ehemaligen Europameisterin Sarah van Berkel. Stefanie Garcia Lainez Impressionen des Trainings mit der ehemaligen Europameisterin Sarah van Berkel. Stefanie Garcia Lainez Impressionen des Trainings mit der ehemaligen Europameisterin Sarah van Berkel. Stefanie Garcia Lainez

Überhaupt zeigt sich Rolf Knecht zufrieden mit der diesjährigen Saison. «Wir haben von der zusätzlichen Ferienwoche vor Weihnachten profitiert.» Auf Anfrage der Eltern hätten sie das Feld schon um 14 Uhr statt erst um 16 Uhr geöffnet, ergänzt der Döttinger, der zusammen mit dem Klingnauer Reto Capaul das Eisfeld 2018 ins Leben rief. Im vergangenen Jahr mussten sie wegen Corona aussetzen.

Eltern bitten um Unterricht und Autogramm

Auf dem Eis zeigt Sarah van Berkel unterdessen, wie eine Pirouette funktioniert: «Wenn ich die Arme und das freie Bein nach innen ziehe, werde ich immer schneller», erklärt sie und zeigt es gleich vor: Zuerst dreht sie sich nur auf einem Bein stehend, das andere sowie die Arme seitlich ausgestreckt. In dem sie ihre Arme und das Bein immer näher an den Köper zieht, rotiert sie immer schneller, bis sie sich mit gekreuzten Armen und Beinen wie ein Wirbelwind um die eigene Achse dreht:

Sarah van Berkel zeigt, wie eine Pirouette funktioniert. Stefanie Garcia Lainez

Das sorgt bei den Kindern für Staunen und bei den Erwachsenen für lauten Beifall. «Es ist schon toll, sie mal live zu sehen», meint eine Frau.

Für Sarah van Berkel, die seit Sommer 2020 in Döttingen wohnt, ist es am Samstag erst das vierte Mal, dass sie über das Eisfeld in Döttingen läuft. «Ich wollte eigentlich jeden Tag kommen, wir wohnen ja nicht weit entfernt», sagt sie und zeigt in Richtung Achenberg. Aber nebst ihrer Familie und ihrer Arbeit habe sie bisher kaum Zeit gefunden. Auch sei der zweijährige Sohn noch etwas klein für das Eisfeld.

«Würden Sie meiner Tochter im nächsten Jahr Unterricht geben?», will eine Mutter wissen. Und ein Vater bittet sie um ein Autogramm für seinen Sohn. Diese gibt sie dann auch fleissig − auch auf Hockeystöcken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen