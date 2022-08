Döttingen Neues Holzheizwerk statt AKW-Abwärme: Kanton sieht kein Hindernis für Bau – zurzeit läuft Mitwirkungsverfahren Die Regionale Fernwärme Unteres Aaretal Refuna plant eine Alternative zur Abwärme des Atomkraftwerks Beznau. Die Maximalvariante soll 89 Millionen Franken kosten. Stefanie Garcia Lainez 15.08.2022, 05.01 Uhr

So soll das Holzheizwerk in Döttingen aussehen. Visualisierung: zvg

Seit 1983 sorgt die Regionale Fernwärme Unteres Aaretal (Refuna) in der Region für warme Stuben, Räume und Wasser. Zu den ersten Abnehmern gehörten das Eidgenössisches Institut für Reaktorforschung (EIR) und das Schweizerische Institut für Nuklearphysik (SIN), die später zum Paul Scherrer Institut (PSI) fusionierten. Unterdessen zählt die Refuna AG über 2600 Kunden in elf Gemeinden.

Als Wärmequelle nutzt das Unternehmen einen Teil der Abwärme aus dem Atomkraftwerk Beznau, das in zehn bis fünfzehn Jahren ausser Betrieb genommen wird. Um die langfristige Wärmeversorgung auf dem 145 Kilometer langen Netz sicherstellen zu können, plant die Refuna deshalb ein neues Holzheizwerk in Döttingen. Damit das Projekt umgesetzt werden kann, ist eine Anpassung des kantonalen Richtplanes nötig. Bis 13. Oktober läuft dafür die öffentliche Anhörung und Mitwirkung.

Der Kanton sieht kein Hindernis für das neue Holzheizwerk der Initianten, Refuna AG und Axpo Power AG: Es seien keine planerischen oder rechtlichen Interessen festzustellen, die gegen die Festsetzung des Vorhabens sprechen würden, schreibt das Departement Bau, Verkehr und Umwelt in seinem Bericht. Die Anpassung des Plans erweise sich aus fachlicher Sicht als räumlich abgestimmt und als raumplanerisch vertretbar.

Bei der Maximalvariante des 89 Millionen Franken teuren Holzheizwerks, mit einem Holzbedarf von 72'200 Tonnen pro Jahr, verursacht das Werk auf dem lokalen Zubringer via Beznaustrasse täglich rund 38 Lastwagenfahrten. Auch hätten Abklärungen mit den SBB ergeben, dass eine Anlieferung per Bahn grundsätzlich umsetzbar sei.

Das Vorhaben sichere den Weiterbetrieb des Fernwärmenetzes, schreibt der Kanton weiter. Der geplante Standort erlaube die Nutzung des bestehenden Netzes und liege in einem Industriegebiet. So ist das Holzheizwerk auf dem Areal «Gänter» (Parzelle 1209) in Döttingen unweit des Atomkraftwerks Beznau geplant. Dort steht bereits ein Reserveheizwerk der Refuna.

Auch die Vertreter der betroffenen Regionalplanungsverbände Zurzibiet Regio, Baden Regio und Brugg Regio würden das Vorhaben im Grundsatz begrüssen.

Die Umweltverträglichkeit wird noch geprüft

Für neue Energie- und/oder Wärmeproduktionsanlagen ist eine Standortfestsetzung im kantonalen Richtplan erforderlich, wenn die Bruttoleistung insgesamt 20 Megawatt oder mehr oder die elektrische Leistung insgesamt 10 Megawatt oder mehr beträgt.

Die vorgesehene thermische Leistung des Holzheizwerkes würde 37,5 Megawatt betragen. Damit kann der Wärmebedarf der Refuna von 194 Gigawattstunden pro Jahr gedeckt werden. Es ist vorgesehen, im Sommer prioritär Wärme von der Kehrichtverbrennungsanlage Turgi zu beziehen.

Aufgrund seiner Kapazität muss das geplante Holzheizwerk noch auf seine Umweltverträglichkeit untersucht werden. Dieser Bericht steht zwar noch aus. Eine Voruntersuchung habe aber keine Aspekte ans Licht gebracht, die den Bau der Anlage im Grundsatz verhindern würden, heisst es im Planungsbericht. Die weitere Konkretisierung des Vorhabens erfolgt im Baubewilligungsverfahren.

Die abschliessende Interessenabwägung werde nach Abschluss des Vernehmlassungs- und Anhörungs- und Mitwirkungsverfahrens durch den Entscheid im Grossen Rat vorgenommen, so der Kanton.