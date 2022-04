Döttingen: Zwei weitere Terrassenwohnungen kommen unter Hammer

Döttingen Nach Wettbieten an erster Versteigerung: Letzte Terrassenwohnungen kommen bald unter den Hammer Zwei Wohnungen einer unfertigen Überbauung in Döttingen sind bereits unter den Hammer gekommen. Nun folgen die nächsten beiden. Fehlende Heizungen und Feuchtigkeitsschäden sind nicht die einzigen Herausforderungen der künftigen Eigentümer. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 28.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ende Mai versteigert das Konkursamt zwei Wohnungen in Döttingen, die noch im Eigentum des insolventen Bauunternehmens sind. Alex Spichale

Sechs Jahre ist es her, als die Bauarbeiten für ein Mehrfamilienhaus am Bücklirain in Döttingen starteten. Doch bis heute stehen die fünf Terrassenwohnungen leer. Denn der Badener Generalunternehmer, der für Planung und Bau zuständig war, ging 2019 Konkurs – noch bevor die Überbauung überhaupt fertig war.

Im vergangenen Dezember kamen zwei Wohnungen betreibungsamtlich unter den Hammer. Am 30. Mai werden nun zwei weitere Wohnungen versteigert. Da beide im Eigentum der insolventen, früheren Baugesellschaft sind, kommt es nun zu einer konkursamtlichen Versteigerung.

Das Interesse an den beiden Objekten würde sich zurzeit noch in Grenzen halten, sagt Angela Aeschlimann vom Konkursamt in Baden. Bis jetzt seien noch keine Anmeldungen für den Besichtigungstermin vom Montag, 9. Mai, eingegangen. «Die Versteigerung ist aber erst diese Woche publiziert worden», sagt die Konkursbeamtin. «Es kann deshalb gut sein, dass sich noch Interessenten melden.»

Umgebungsarbeiten und Garage sind noch nicht fertig

Mit einem grossen Andrang an der Versteigerung rechnet sie aber dennoch nicht. Zum einen sei weder die Maisonette-Wohnung im vierten und fünften Stock mit 4½ Zimmern noch die 5½-Zimmer-Wohnung im zweiten Stock fertiggestellt. Beide befinden sich wie die bereits versteigerten Wohnungen seit rund zwei Jahren im Endausbau.

Es fehlen die Heizungen. Auch weisen sie Feuchtigkeitsschäden auf. Hinzu kommen Umgebungsarbeiten, die ebenfalls nicht fertig sind, sowie der letzte Schliff in der Garage. «Das ist ein Hindernis, denn diese Arbeiten müssen mit den anderen Stockwerkeigentümern koordiniert werden», sagt Angela Aeschlimann. Ausserdem sind die Überbauung und der Lift noch nicht abgenommen.

Den Wert der Maisonette-Wohnung setzt das Konkursamt bei 710'000 Franken an, die 5½-Zimmer-Wohnung wird auf 810'000 Franken geschätzt. Beide Wohnungen verfügen über zwei Einstellplätze in der Tiefgarage für je 25'000 Franken, die zusammen mit der jeweiligen Wohnung versteigert werden.

Trotz Wettbieten: Zwei Wohnungen wurden unter Wert versteigert

Bei den bereits versteigerten Wohnungen kam es im vergangenen Dezember bei der Maisonette-Wohnung mit 5½ Zimmern und zwei Autoeinstellplätzen zu einem regelrechten Wettbieten. Ein Privatmann erhielt hier den Zuschlag für 636'000 Franken.

Vor sechs Jahren starteten die Bauarbeiten, die Wohnungen stehen aber noch leer. Alex Spichale (10.12.21)

Die zweite Wohnung, ebenfalls mit 5½ Zimmern und zwei Autoeinstellplätzen, wechselte für 530'000 Franken an eine Zürcher Firma. Beide Wohnungen wurden deutlich unter dem vom Betreibungsamt geschätzten Wert von fast 810'000 Franken verkauft. Die fünfte Wohnung ist im Besitz einer Privatperson, welche die Wohnung in diesem Jahr fertigstellen möchte.

Die Regeln für die beiden Versteigerungen von Ende Mai im Hotel Linde in Baden sind simpel: Wer in der Schweiz lebt oder im Fall von ausländischen Personen die Wohnung selbst bewohnen möchte, kann die Objekte ersteigern. Handelsgesellschaften und Genossenschaften müssen zudem unmittelbar vor dem Zuschlag einen Handelsregisterauszug vorlegen.

Der Startpreis ist offen. Wer den Zuschlag erhält, muss im Fall beider Wohnungen vor Ort eine Anzahlung von 80'000 Franken leisten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen