Döttingen Nach Konkurs: Bei der Versteigerung der Terrassenhaus-Wohnungen kommt es zu einem Wettbieten Zwei Terrassenhaus-Wohnungen am Bücklirain in Döttingen wechseln den Eigentümer – zu Preisen deutlich unter dem Schätzwert. Und das trotz grossem Interesse. Louis Probst Jetzt kommentieren 15.12.2021, 05.00 Uhr

Zwei der fünf Terrassenhaus-Wohnungen am Bücklirain sind versteigert worden, eine wechselte kürzlich den Eigentümer. Alex Spichale

Louis Probst «530'000 Franken zum Ersten – 530'000 Franken zum Zweiten ...» Hans Rhyner, der Leiter des Regionalen Betreibungsamtes Kleindöttingen, blickt erwartungsvoll in die Runde.

Doch niemand scheint Interesse an der Terrassenwohnung mit 5½ Zimmern und zwei Autoeinstellplätzen in der Überbauung am Bücklirain in Döttingen zu haben. «Und zum Dritten», stellt Hans Rhyner fest und erteilt den Zuschlag dem Vertreter einer Zürcher Firma, die sich mit der Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen befasst.

Das Gebot liegt um 3000 Franken über dem Angebot von 527'000 Franken, welches die Gläubigerbank schriftlich abgegeben hatte – und damit deutlich tiefer als der betreibungsamtliche Schatzungswert von 809'100 Franken.

Grösseres Interesse bei der Maisonette-Wohnung

Auf mehr Interesse stösst eine Maisonette-Wohnung mit ebenfalls 5½ Zimmern und zwei Autoeinstellplätzen in derselben Überbauung. Im Sitzungszimmer des Gemeindehauses Döttingen wird es jedenfalls nicht nur etwas eng. Auch an Geboten fehlt es diesmal nicht.

515'000 Franken hat die Gläubigerbank für dieses Objekt schriftlich geboten. Mit 516'000 Franken eröffnet der Vertreter der Zürcher Firma. Zwischen ihm und zwei Privatpersonen entwickelt sich in der Folge ein spannendes Gefecht.

Die Terrassenhäuser am Bücklirain in Döttingen. Alex Spichale

«Es geht ja aufwärts», freut sich zwischen zwei Geboten Hans Rhyner. Ob das an seinen Anpreisungen des Objektes liegt – «man sieht von dieser Wohnung beinahe in die Berner Alpen», meint er – sei dahingestellt. Die Angebote klettern jedenfalls Schritt um Schritt.

Bei 600'000 Franken steigt die eine Privatperson aus. Und mit 636'000 Franken überbietet der zweite Privatmann den Vertreter der Zürcher Firma und erhält den Zuschlag für das Objekt, das vom Betreibungsamt auf fast 800'000 Franken geschätzt worden ist.

Zwei weitere Wohnungen kommen unter den Hammer

Der Leiter des Regionalen Betreibungsamtes ist zufrieden mit der Versteigerung. «Ich bin erstaunt über das grosse Interesse», stellt er nach Abschluss der Formalitäten fest. Schliesslich müssen beide Wohnungen erst noch fertiggestellt werden. Auch bei den gemeinschaftlichen Teilen der Überbauung – Liftanlage, Einstellhalle und Umgebung – stehen noch Arbeiten an.

Ob auch bei der Gläubigerbank, die als Grundpfandgläubigerin die Verwertung der Objekte verlangt hatte, Zufriedenheit herrscht, sei dahingestellt. Denn noch harren zwei Einheiten der Überbauung am Bücklirain – wo sich vor Jahren «Gönis» Bärenzwinger befunden hatte, an den sich ältere Döttingerinnen und Döttinger erinnern dürften – der Verwertung.

Sie werden im Zuge des Konkursverfahrens über den Generalunternehmer – eine in Baden domizilierte GmbH – unter den Hammer kommen. Eine der fünf Einheiten der Überbauung befindet sich im Besitz einer Privatperson.

Die Terrassensiedlung steht noch leer, die Briefkasten sind nicht beschriftet. Alex Spichale

Über ihre Absichten halten sich die neuen Besitzer der beiden Wohneinheiten eher bedeckt. Man werde sicher das Gespräch mit den andern Eigentümern suchen, um die gemeinschaftlichen Elemente der Überbauung fertigstellen zu können, so der Vertreter der Zürcher Firma. Wie er sagt, werde man auch bei der konkursamtlichen Verwertung der beiden restlichen Wohneinheiten der Überbauung «sicher dabei» sein.

Der Käufer des zweiten Steigerungsobjektes will noch offenlassen, ob er die Wohnung selber nutzen will. Der Besitzer der bisher einzigen Wohnung, die unter «normalen Umständen» verkauft werden konnte, und der an der Gant zugegen war, erklärte, dass er inzwischen nicht mehr gedenke, in seine Wohnung einzuziehen.

