Döttingen: Das sind Tipps und Höhepunkte für das Winzerfest

Döttingen Geheimtipps und Höhepunkte: Was sie über das grösste Winzerfest der Deutschschweiz wissen müssen Das Winzerfest in Döttingen lockt jeweils rund 50'000 Besucherinnen und Besucher an. Wie alles angefangen hat und was sich in dieser 69. Ausgabe verändert hat. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 28.09.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die zahlreichen Wagen am Winzerumzug sind jeweils farbenfroh mit vielen Blumen geschmückt. Philipp Zimmermann (6.10.2019)

Am Winzerfest treffen sich die Einwohnerinnen, Kinder wollen wegen des Umzugs nicht in die Ferien, ehemalige Döttinger kehren jeweils für drei Tage ins Untere Aaretal zurück. Zwei Jahre lang hat das Dorf aber wegen der Coronapandemie auf das grosse Volksfest verzichten müssen. Umso grösser sei die Vorfreude auf die 69. Ausgabe, sagt Andy Kohler, Medienverantwortlicher des Vereins Winzerfest Döttingen. «Der Anlass hat im Dorf gefehlt, das hat man gespürt.»

Um den Absatz des edlen Gutes aus den heimischen Weinbergen zu fördern, fand am 8. Oktober 1950 die erste «Wein-Abholet» statt. Damit verbunden wurde auch ein kleiner Winzerumzug, den die Musikgesellschaft Döttingen anführte, gefolgt von einer Weinfuhre, von Trachtengruppen, Winzerinnen und Winzern.

Diese Erstaufführung war ein Erfolg: Das Fest zog viel Volk an, das bei herrlichem Wetter den einheimischen Sauser trank und somit die Rebbauern unterstützen, die sich seit Jahren Sorgen um die Verkaufszahlen machten.

Alles anzeigen

1953 musste die vierte Ausgabe abgesagt werden: Ausserordentlich starker Frost hatte für Ernteeinbussen bis zu 90 Prozent gesorgt. 1957 war ebenfalls ein schlechtes Weinjahr, der Umzug wurde abgesagt. Bereits 1961, bei der zehnten Ausgabe des Umzugs, machten 48 Gruppen mit. 14'767 Eintrittsbillette à zwei Franken wurden verkauft.

Am grössten Winzerumzug der Deutschschweiz laufen jeweils zwischen 45 und 55 Sujets mit. In diesem Jahr sind es deren 48, darunter die Pferde des Kavallerieverein Zurzachs, Berner Sennenhunde und Oldtimer. Die zahlreichen Wagen sind bunt mit Blumen geschmückt, sehr zur Freude des Publikums, das am Sonntag ab 14 Uhr zwischen Usserdorf und dem Café Rondo am Strassenrand dem Umzug beiwohnt.

Dominic Kobelt Der Kavallerieverein Zurzach macht einmal mehr den Anfang beim Winzerumzug. (Sujet 1) Dominic Kobelt Die Einscheller Uznach. (Sujet 2) Dominic Kobelt Majorettenkorps Wauwil/Tambouren Polizeimusik Zürich-Stadt. (Sujets 3/4) Philipp Zimmermann Das Majorettenkorps Wauwil. (Sujet 3) Dominic Kobelt Das Majorettenkorps Wauwil. (Sujet 3) Dominic Kobelt Das Majorettenkorps Wauwil. (Sujet 3) Philipp Zimmermann Brass-Band Döttingen-Leibstadt. (Sujet 5) Philipp Zimmermann Brass-Band Döttingen-Leibstadt. (Sujet 5) Dominic Kobelt Wiiolinschlüssel: Musikgesellschaft Döttingen. (Sujet 6) Philipp Zimmermann "Di hinder Müli" vom Fischereiverein Döttingen. (Sujet 7) Philipp Zimmermann "Di hinder Müli" vom Fischereiverein Döttingen. (Sujet 7) Philipp Zimmermann Di hinder Müli: Fischereiverein Döttingen. (Sujet 7) Philipp Zimmermann Tüpflischiisser vom Kindergarten Döttingen. (Sujet 8) Philipp Zimmermann Tüpflischiisser vom Kindergarten Döttingen. (Sujet 8) Philipp Zimmermann Tüpflischiisser vom Kindergarten Döttingen. (Sujet 8) Philipp Zimmermann S'Wätterhüsli: winkenundtrinken.ch. (Sujet 9) Philipp Zimmermann S'Wätterhüsli: winkenundtrinken.ch. (Sujet 9) Dominic Kobelt S'Wätterhüsli: winkenundtrinken.ch mit Leo Kalt. (Sujet 9) Philipp Zimmermann S'Wätterhüsli: winkenundtrinken.ch. (Sujet 9) Philipp Zimmermann S'Wätterhüsli: winkenundtrinken.ch. (Sujet 9) Philipp Zimmermann S'Wätterhüsli: winkenundtrinken.ch. (Sujet 9) Dominic Kobelt Döttinger Sonne im Fass: Weinbaugenossenschaft Döttingen. (Sujet 10) Philipp Zimmermann Döttinger Sonne im Fass: Weinbaugenossenschaft Döttingen. (Sujet 10) Philipp Zimmermann Döttinger Sonne im Fass: Weinbaugenossenschaft Döttingen. (Sujet 10) Philipp Zimmermann Swiss MountainBrass. (Sujet 11) Philipp Zimmermann Swiss MountainBrass. (Sujet 11) Philipp Zimmermann Les bouteilles de la fête: Jungbrötler Döttingen. (Sujet 12) Philipp Zimmermann Les bouteilles de la fête - Jungbrötler Döttingen. (Sujet 12) Dominic Kobelt Eusi Bernhardiner: Die Bernhardinerfreunde Benken und ihre Vierbeiner ziehen die Blicke auf sich. (Sujet 13) Philipp Zimmermann Eusi Bernhardiner: Die Bernhardinerfreunde Benken und ihre Vierbeiner ziehen die Blicke auf sich. (Sujet 13) Philipp Zimmermann In vino veritas: Das AWZ aus Kleindöttingen bereichert den Umzug auch in diesem Jahr. (Sujet 14) Philipp Zimmermann In vino veritas: Das AWZ aus Kleindöttingen bereichert den Umzug auch in diesem Jahr. (Sujet 14) Philipp Zimmermann s‘herbstet im Rebberg: FC Döttingen. (Sujet 15) Philipp Zimmermann s‘herbstet im Rebberg: FC Döttingen. (Sujet 15) Philipp Zimmermann s‘herbstet im Rebberg: FC Döttingen. (Sujet 15) Philipp Zimmermann Schwingklub Bezirk Zurzach: Er fährt die Schwingerchilbi herbei. (Sujet 16) Philipp Zimmermann Schwingklub Bezirk Zurzach: Schwingerchilbi. (Sujet 16) Philipp Zimmermann Schwingklub Bezirk Zurzach: Schwingerchilbi. (Sujet 16) Philipp Zimmermann «Schwingerchilbi»: Der Nachwuchs vom Schwingklub Zurzach kämpft auf dem Umzugswagen. (Sujet 16) Dominic Kobelt Ein Schwinger verbreitet gute Laune und schenkt Wein aus. (Sujet 16) Philipp Zimmermann Basler Kellerwäntele Zunft. (Sujet 17) Philipp Zimmermann Basler Kellerwäntele Zunft. (Sujet 17) Philipp Zimmermann Chinderwyy: Wy-nners Döttingen. (Sujet 18) Dominic Kobelt Winzerumzug 2019 Impressionen vom Sonntag. Dominic Kobelt Chinderwyy: Wy-nners Döttingen. (Sujet 18) Philipp Zimmermann Chinderwyy: Wy-nners Döttingen. (Sujet 18) Philipp Zimmermann Das Sänneloch grüsst das Winzerfest: Winzer Rolf Knecht auf dem Traktor. (Sujet 19) Dominic Kobelt Winzer Rolf Knecht auf dem Traktor. Philipp Zimmermann Das Sänneloch grüsst das Winzerfest: Winzer Rolf Knecht auf dem Traktor. (Sujet 19) Dominic Kobelt Das Sänneloch grüsst das Winzerfest. (Sujet 19) Philipp Zimmermann Das Sänneloch grüsst das Winzerfest. (Sujet 19) Philipp Zimmermann Bienenzauber im Chnopfhöck und in der Waldspielgruppe Ühlenäscht. (Sujet 20) Philipp Zimmermann Bienenzauber im Chnopfhöck und in der Waldspielgruppe Ühlenäscht. (Sujet 20) Philipp Zimmermann Bienenzauber im Chnopfhöck und in der Waldspielgruppe Ühlenäscht. (Sujet 20) Philipp Zimmermann Philipp Zimmermann Dominic Kobelt Bienenzauber im Chnopfhöck und in der Waldspielgruppe Ühlenäscht. (Sujet 20) Philipp Zimmermann "Anhänger Döttingen". (Sujet 21) Dominic Kobelt "Anhänger Döttingen". (Sujet 21) Philipp Zimmermann Fässli und Reben: Roger Meier, Präsident des FC Klingnau und hier für "Anhänger Döttingen" unterwegs, schenkt Wein aus. (Sujet 21) Philipp Zimmermann Rebenlaub – die Primarschule Döttingen. (Sujet 22) Philipp Zimmermann Rebenlaub – die Primarschule Döttingen. (Sujet 22) Philipp Zimmermann Rebenlaub – die Primarschule Döttingen. (Sujet 22) Philipp Zimmermann Rebenlaub – die Primarschule Döttingen. (Sujet 22) Philipp Zimmermann Weinhoheiten Elsass/Baden/Pfalz/Tegerfelden: Kanton Aargau / Oberrheinrat. (Sujet 23) Philipp Zimmermann Weinhoheiten Elsass/Baden/Pfalz/Tegerfelden: Kanton Aargau / Oberrheinrat. (Sujet 23) Dominic Kobelt Weinhoheiten Elsass/Baden/Pfalz/Tegerfelden: Kanton Aargau / Oberrheinrat. (Sujet 23) Dominic Kobelt Weinhoheiten Elsass/Baden/Pfalz/Tegerfelden: Kanton Aargau / Oberrheinrat. (Sujet 23) Philipp Zimmermann Musikgesellschaft Brass Band Lengnau. (Sujet 24) Philipp Zimmermann Musikgesellschaft Brass Band Lengnau. (Sujet 24) Philipp Zimmermann Musikgesellschaft Brass Band Lengnau. (Sujet 24) Dominic Kobelt Musikgesellschaft Brass Band Lengnau. (Sujet 24) Philipp Zimmermann Musikgesellschaft Brass Band Lengnau. (Sujet 24) Philipp Zimmermann Das Dorfmuseum: Ein Wagen der Gastgemeinde Lengnau. (Sujet 25) Philipp Zimmermann Das Dorfmuseum: Ein Wagen der Gastgemeinde Lengnau. (Sujet 25) Philipp Zimmermann Das Dorfmuseum: Ein Wagen der Gastgemeinde Lengnau. (Sujet 25) Philipp Zimmermann Lengnauer Rössli, Kinder von Lengnau. (Sujet 26) Philipp Zimmermann Lengnauer Rössli, Kinder von Lengnau. (Sujet 26) Philipp Zimmermann Lengnauer Rössli, Kinder von Lengnau. (Sujet 26) Dominic Kobelt Lengnauer Rössli, Kinder von Lengnau. (Sujet 26) Philipp Zimmermann Lengnauer Rössli, Kinder von Lengnau. (Sujet 26) Philipp Zimmermann Fahrbare Mosterei der Mostlaube Vogelsang/Lengnau. (Sujet 27) Philipp Zimmermann Fahrbare Mosterei der Mostlaube Vogelsang/Lengnau. (Sujet 27) Philipp Zimmermann Fahrbare Mosterei der Mostlaube Vogelsang/Lengnau. (Sujet 27) Philipp Zimmermann Fahrbare Mosterei der Mostlaube Vogelsang/Lengnau. (Sujet 27) Dominic Kobelt Fahrbare Mosterei der Mostlaube Vogelsang/Lengnau. (Sujet 27) Philipp Zimmermann Fahrbare Mosterei der Mostlaube Vogelsang/Lengnau. (Sujet 27) Philipp Zimmermann Höchstgelegener Rebberg im Bezirk: Rebbauern Gemeinde Lengnau. (Sujet 28) Philipp Zimmermann Höchstgelegener Rebberg im Bezirk: Rebbauern Gemeinde Lengnau. (Sujet 28) Philipp Zimmermann Höchstgelegener Rebberg im Bezirk: Rebbauern Gemeinde Lengnau. (Sujet 28) Dominic Kobelt Höchstgelegener Rebberg im Bezirk: Rebbauern Gemeinde Lengnau. (Sujet 28) Philipp Zimmermann Höchstgelegener Rebberg im Bezirk: Rebbauern Gemeinde Lengnau. (Sujet 28) Philipp Zimmermann Höchstgelegener Rebberg im Bezirk: Rebbauern Gemeinde Lengnau. (Sujet 28) Philipp Zimmermann Höchstgelegener Rebberg im Bezirk: Rebbauern Gemeinde Lengnau. (Sujet 28) Philipp Zimmermann Höchstgelegener Rebberg im Bezirk: Rebbauern Gemeinde Lengnau. (Sujet 28) Philipp Zimmermann Höchstgelegener Rebberg im Bezirk: Rebbauern Gemeinde Lengnau. (Sujet 28) Philipp Zimmermann Höchstgelegener Rebberg im Bezirk: Rebbauern Gemeinde Lengnau. (Sujet 28) Philipp Zimmermann Landwirtschaft einst und heute: Lengnauer Landwirte. (Sujet 29) Philipp Zimmermann Landwirtschaft einst und heute: Lengnauer Landwirte. (Sujet 29) Philipp Zimmermann Landwirtschaft einst und heute: Lengnauer Landwirte. (Sujet 29) Dominic Kobelt Landwirtschaft einst und heute - Landwirte aus Lengnau. (Sujet 29) Philipp Zimmermann Landwirtschaft einst und heute - Landwirte aus Lengnau. (Sujet 29) Dominic Kobelt Landwirtschaft einst und heute - Landwirte aus Lengnau. (Sujet 29) Philipp Zimmermann Tamburi Medioevali di Brisighella. (Sujet 30) Philipp Zimmermann Tamburi Medioevali di Brisighella. (Sujet 30) Philipp Zimmermann Tamburi Medioevali di Brisighella. (Sujet 30) Philipp Zimmermann Tamburi Medioevali di Brisighella. (Sujet 30) Philipp Zimmermann Tamburi Medioevali di Brisighella. (Sujet 30) Philipp Zimmermann Mit Döttiger Wy, muess s‘Läbe grosses Kino sii - der Wagen der "Döttiger Wy-ber". (Sujet 31) Philipp Zimmermann Mit Döttiger Wy, muess s‘Läbe grosses Kino sii - der Wagen der "Döttiger Wy-ber". (Sujet 31) Philipp Zimmermann Mit Döttiger Wy, muess s‘Läbe grosses Kino sii - der Wagen der "Döttiger Wy-ber". (Sujet 31) Philipp Zimmermann "Mit Döttiger Wy, muess s'Läbe grosses Kino sii" - das Motto der Döttiger Wy-ber. (Sujet 31) Philipp Zimmermann Mit Döttiger Wy, muess s‘Läbe grosses Kino sii - der Wagen der "Döttiger Wy-ber". (Sujet 31) Philipp Zimmermann Dreschergruppe Obermumpf. (Sujet 32) Philipp Zimmermann Dreschergruppe Obermumpf. (Sujet 32) Philipp Zimmermann Dreschergruppe Obermumpf. (Sujet 32) Philipp Zimmermann Die Chlauschlöpfer aus Lenzburg. (Sujet 33) Philipp Zimmermann Für das Chlöpfen erhalten die jungen Buben und Mädchen viel Applaus. (Sujet 33) Philipp Zimmermann Für das Chlöpfen erhalten die jungen Buben und Mädchen viel Applaus. (Sujet 33) Philipp Zimmermann Für das Chlöpfen erhalten die jungen Buben und Mädchen viel Applaus. (Sujet 33) Philipp Zimmermann Für das Chlöpfen erhalten die jungen Buben und Mädchen viel Applaus. (Sujet 33) Philipp Zimmermann Premiere: Der Kubb-Verein Unteres Aaretal ist erstmals am Winzerumzug dabei. (Sujet 34) Philipp Zimmermann Königlich: KCUA Kubb-Club Unteres Aaretal. (Sujet 34) Philipp Zimmermann Königlich: KCUA Kubb-Club Unteres Aaretal. (Sujet 34) Philipp Zimmermann Premiere: Der Kubb-Verein Unteres Aaretal ist erstmals am Winzerumzug dabei. (Sujet 34) Philipp Zimmermann Königlich: KCUA Kubb-Club Unteres Aaretal. (Sujet 34) Philipp Zimmermann Königlich: KCUA Kubb-Club Unteres Aaretal. (Sujet 34) Philipp Zimmermann Berner Sennenhund – unser bester Freund: Klub Berner Sennenhunde. (Sujet 35) Dominic Kobelt Berner Sennenhund – unser bester Freund: Klub Berner Sennenhunde. (Sujet 35) Philipp Zimmermann Berner Sennenhund – unser bester Freund: Klub Berner Sennenhunde. (Sujet 35) Philipp Zimmermann Berner Sennenhund – unser bester Freund: Klub Berner Sennenhunde. (Sujet 35) Philipp Zimmermann Berner Sennenhund – unser bester Freund: Klub Berner Sennenhunde. (Sujet 35) Dominic Kobelt 100 Jahre Turnverein: Der TV Döttingen und die Damenriege zeigen einen prächtigen Wagen. (Sujet 36) Philipp Zimmermann 100 Jahre Turnverein: Der TV Döttingen und die Damenriege zeigen einen prächtigen Wagen. (Sujet 36) Philipp Zimmermann 100 Jahre Turnverein: Der TV Döttingen und die Damenriege zeigen einen prächtigen Wagen. (Sujet 36) Philipp Zimmermann 100 Jahre Turnverein: Der TV Döttingen und die Damenriege zeigen einen prächtigen Wagen. (Sujet 36) Philipp Zimmermann 100 Jahre Turnverein: Der TV Döttingen und die Damenriege zeigen einen prächtigen Wagen. (Sujet 36) Philipp Zimmermann 100 Jahre Turnverein: Der TV Döttingen und die Damenriege zeigen einen prächtigen Wagen. (Sujet 36) Philipp Zimmermann 100 Jahre Turnverein: Der TV Döttingen und die Damenriege zeigen einen prächtigen Wagen. (Sujet 36) Philipp Zimmermann 100 Jahre Turnverein: Der TV Döttingen und die Damenriege zeigen einen prächtigen Wagen. (Sujet 36) Philipp Zimmermann 100 Jahre Turnverein: Der TV Döttingen und die Damenriege zeigen einen prächtigen Wagen. (Sujet 36) Philipp Zimmermann Grenadiermusik Zürich. (Sujet 37) Philipp Zimmermann Grenadiermusik Zürich. (Sujet 37) Philipp Zimmermann Wyy‘s Lager – Jungwacht + Blauring Döttingen. (Sujet 38) Philipp Zimmermann Wyy‘s Lager – Jungwacht + Blauring Döttingen. (Sujet 38) Philipp Zimmermann Wyy‘s Lager – Jungwacht + Blauring Döttingen. (Sujet 38) Philipp Zimmermann Wyy‘s Lager – Jungwacht + Blauring Döttingen. (Sujet 38) Philipp Zimmermann Wyy‘s Lager – Jungwacht + Blauring Döttingen. (Sujet 38) Philipp Zimmermann Die Isländer kommen: Hauksson-Weine, Rüfenach. (Sujet 39) Philipp Zimmermann Die Isländer kommen: Hauksson-Weine, Rüfenach. (Sujet 39) Philipp Zimmermann Galizische Volksmusik: S.G. Sementeira. (Sujet 40) Dominic Kobelt 200 Jahre Velogeschichte: Velo-Veteranen kurven mit alten Drahteseln über die Umzugsstrasse. (Sujet 41) Dominic Kobelt 200 Jahre Velogeschichte: Velo-Veteranen kurven mit alten Drahteseln über die Umzugsstrasse. (Sujet 41) Dominic Kobelt 200 Jahre Velogeschichte - Velo-Veteranen Schweiz. (Sujet 41) Philipp Zimmermann 200 Jahre Velogeschichte - Velo-Veteranen Schweiz. (Sujet 41) Philipp Zimmermann 200 Jahre Velogeschichte - Velo-Veteranen Schweiz. (Sujet 41) Philipp Zimmermann 200 Jahre Velogeschichte - Velo-Veteranen Schweiz. (Sujet 41) Philipp Zimmermann Glöcksach: Verein Uufstiger. (Sujet 42) Philipp Zimmermann Glöcksach: Verein Uufstiger. (Sujet 42) Philipp Zimmermann Musikgesellschaft Aesch-Mosen. (43) Philipp Zimmermann FC Klingnau: Seifechischteränne im Rebberg. (Sujet 44) Philipp Zimmermann Junioren des FC Klingnau: Seifechischteränne im Rebberg. (Sujet 44) Dominic Kobelt Junioren des FC Klingnau: Seifechischteränne im Rebberg. (Sujet 44) Philipp Zimmermann Winzer-Engel: Döttinger Winzerlüt. (Sujet 45) Philipp Zimmermann Dominic Kobelt Portugiesische Folklore: Rancho Folclorico Português, Aarburg. (Sujet 46) Philipp Zimmermann Portugiesische Folklore: Rancho Folclorico Português, Aarburg. (Sujet 46) Philipp Zimmermann Portugiesische Folklore: Rancho Folclorico Português, Aarburg. (Sujet 46) Philipp Zimmermann Portugiesische Folklore: Rancho Folclorico Português, Aarburg. (Sujet 46) Philipp Zimmermann Portugiesische Folklore: Rancho Folclorico Português, Aarburg. (Sujet 46) Philipp Zimmermann Portugiesische Folklore – Rancho Folclorico Português, Aarburg. (Sujet 46) Philipp Zimmermann Feldküche unterwegs: MOV Leibstadt. (Sujet 47) Philipp Zimmermann Feldküche unterwegs: MOV Leibstadt. (Sujet 47) Philipp Zimmermann "Feldküche unterwegs": MOV Leibstadt. (Sujet 47) Dominic Kobelt Feldküche unterwegs: MOV Leibstadt. (Sujet 47) Philipp Zimmermann Entsorgung vor 60 Jahren: Das Museum für Feuerwehr, Handwerk und Landwirtschaft. (Sujet 48) Dominic Kobelt Entsorgung vor 60 Jahren: Museum für Feuerwehr, Handwerk, Landwirtschaft. (Sujet 48) Philipp Zimmermann Entsorgung vor 60 Jahren: Museum für Feuerwehr, Handwerk, Landwirtschaft. (Sujet 48) Philipp Zimmermann Entsorgung vor 60 Jahren: Museum für Feuerwehr, Handwerk, Landwirtschaft. (Sujet 48) Philipp Zimmermann Das Friesenberg-Quintett. (Sujet 49) Dominic Kobelt Das Friesenberg-Quintett sorgt für Stimmung. (Sujet 49) Philipp Zimmermann Das Friesenberg-Quintett verbreitet gute Laune. (Sujet 49) Dominic Kobelt Das Friesenberg-Quintett. (Sujet 49) Philipp Zimmermann Mit em Bückiträger im Rebberg: Bückiträger Döttingen. (Sujet 50) Philipp Zimmermann Mit em Bückiträger im Rebberg: Bückiträger Döttingen. (Sujet 50) Philipp Zimmermann Drei Bückiträger stossen an: Zum Wohl! (Sujet 50) Dominic Kobelt Drei Bückiträger stossen an: Zum Wohl! (Sujet 50) Dominic Kobelt Mit em Bückiträger im Rebberg: Bückiträger Döttingen. (Sujet 50) Philipp Zimmermann Mit em Bückiträger im Rebberg: Bückiträger Döttingen. (Sujet 50) Philipp Zimmermann 10 Jahre Deppelerwein, Tegerfelden. (Sujet 51) Philipp Zimmermann Der Türkische Kulturverein. (Sujet 52) Philipp Zimmermann Die Schmiede: Die Guggenmusik Seifesüder aus Leibstadt. (Sujet 53) Philipp Zimmermann Die Schmiede: Die Guggenmusik Seifesüder aus Leibstadt. (Sujet 53) Philipp Zimmermann "Verzells doch em Fährimaa" – die Klingnauer Pontoniere. (Sujet 54) Philipp Zimmermann "Verzells doch em Fährimaa" – die Klingnauer Pontoniere. (Sujet 54) Dominic Kobelt "Verzells doch em Fährimaa" – die Klingnauer Pontoniere. (Sujet 54) Philipp Zimmermann "Verzells doch em Fährimaa" – die Klingnauer Pontoniere. (Sujet 54) Philipp Zimmermann Die Polizeimusik Zürich-Stadt macht den Abschluss. (Sujet 55) Philipp Zimmermann

Musikantinnen und Musikanten aus dem ganzen Aargau sowie St.Gallen sorgen für Unterhaltung. Die Gastgemeinde Leibstadt ist gleich mit mehreren Sujets vor Ort. Auch Würenlingen, Gastgemeinde der abgesagten Feste von 2020 und 2021, ist mit einem Wagen präsent.

In den Gassen und auf der Hauptstrasse stehen über 100 Stände, die von frischen Zöpfen, handgemachten Chips aus Bananen über Hanf-Guetzli und Antiquitäten bis handglismete Babyfinken und Kinderjäckli anbieten, was das Herz begehrt. «Einige sind seit dem ersten Winzermarkt mit dabei», sagt Andy Kohler. Der Markt startet am Samstag um 9 Uhr und dauert bis 17 Uhr.

Impressionen vom Winzerfest 2019 in Döttingen: Über hundert Stände mit Delikatessen und Kunsthandwerk sorgten ebenso für gute Stimmung wie die Gaukler. Colin Frei Trotz trüben Wetter kommen viele Besucher an den Winzermarkt. Colin Frei Gute Tropfen im Glas: Wein und Sauser löschten den Durst. Colin Frei Eine Runde mit dem Rebberg-Bähnli Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Guten Appetit! Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Trotz Regenwetter war’s schön Colin Frei Beim Büchsenwerfen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Verschiedene Gaukler und Kleinkünstler stehen am Winzermarkt auf den Bühnen. Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Hoch hinaus gehts auf dem Trampolin Colin Frei Gäste aus Italien: Die 30 Tambouren aus Brisighella beeindruckten. Colin Frei Die 30 Tambouren aus Brisighella Colin Frei Die 30 Tambouren aus Brisighella Colin Frei Die 30 Tambouren aus Brisighella Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Colin Frei Hmm... Zuckerwatte Colin Frei Et voilà! Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Er quetscht sich durch einen Tennisschläger Colin Frei Er quetscht sich durch einen Tennisschläger Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Papa Moll hat abgespeckt. Colin Frei Papa Moll ist der Star Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Heisse Marroni Colin Frei Putschauto fahren macht Spass Colin Frei Putschauto fahren macht Spass Colin Frei Impressionen vom Winzerfest in Döttingen Colin Frei Alles Käse und Wurst Colin Frei Philipp Zimmermann Bei diesen Hot Dogs läuft nicht nur den Kindern das Wasser im Mund zusammen. Philipp Zimmermann Bier frisch vom Hydrant. Philipp Zimmermann Regenschirme stehen hoch im Kurs. Philipp Zimmermann Auch Bekanntschaften werden aufgefrischt am Winzermarkt. Philipp Zimmermann Kerzen in verschiedensten Variationen. Philipp Zimmermann Nicht gegen den Durst: Bierflaschen als Kerzen. Philipp Zimmermann Auch dieser Büchermarktstand gehört seit Jahren zum Winzermarkt. Philipp Zimmermann Regenschirme sorgen für trockene Waren. Philipp Zimmermann Die verschiedensten Waren stehen im Angebot. Philipp Zimmermann Der Lunapark lockt vor allem Kinder und Jugendliche an. Philipp Zimmermann Aber nicht nur. Philipp Zimmermann Handyzubehör in Hülle und Fülle steht bei mehreren Ständen im Angebot. Philipp Zimmermann Adrenalinkick: Hier gehts hoch hinaus. Philipp Zimmermann Die Beiz der diesjährigen Gastgemeinde Lengnau. Philipp Zimmermann Philipp Zimmermann Philipp Zimmermann Philipp Zimmermann Philipp Zimmermann Philipp Zimmermann

Zwei Rebbergbähnli fahren am Samstag zwischen 11 und 18 Uhr die Besucherinnen und Besucher von der Schwingerbeiz in der Müligasse bis in die Rebberge:

zvg

Diesmal empfangen die Rebbauern die Gäste aber nicht in den schön dekorierten Scheunen, sondern in einem eigens aufgestellten Chalet mitten im Rebberg im Sänneloch. Dort spielt am Nachmittag die Oldhouse Jazzband auf.

«Rund um das Altersheim sieht es etwas anders aus», sagt Andy Kohler. Denn das regionale Altersheim Unteres Aaretal erstellte ein zweites Gebäude. Die Bühne steht nun leicht verschoben beim Aufgang zum Neubau und ist etwas kleiner als in den Vorjahren. Auch mussten Beizen neu angeordnet werden.

Die zweite Bühne befindet sich in der Nähe des ehemaligen Restaurants Salmen bei der Abzweigung Bad- und Hauptstrasse. Am Samstag spielen etwa die Wynavalley Oldtime Jazzband oder die Country-Pop-Band High South. Strassenkünstlerinnen und -künstler oder das Aerobic Döttingen zieht das Publikum in ihren Bann. Auf der Bühne Altersheim wird auch der Prix Saltimbanque an die besten Gauklerinnen und Gaukler verliehen.

Die Gauklerinnen und Gaukler sorgen bei den Kindern und Erwachsenen für Staunen und Lacher. Colin Frei (5.10.2019)

Bei 22 Festbeizen und 9 Degustationsständen können die Besucherinnen und Besucher von Freitag bis Sonntag Wein aus den heimischen Rebbergen degustieren, Gulasch, Winzerburger oder Beinschinken essen. Das Riesenrad des Lunaparks thront bereits seit Tagen über dem Bahnhof.

Am Freitag geht es los um 19 Uhr mit dem Sternenmarsch der Trychlergruppe Zürcher Unterland und einem Brassband Festival mit fünf Bands, die auf den beiden Bühnen und in der Beiz des Kubbclubs Unteres Aaretal ihre Stücke zum Besten geben.

Wer mit dem Zug anreist, landet fast am Eingang des Festgebiets und kann bereits nach wenigen Metern Fussmarsch den ersten Döttinger Wein degustieren. Nacht-Extrazüge verkehren nach Baden; Nachtschwärmer-Busse schwärmen mit einem zusätzlichen Kurs in alle vier Himmelsrichtungen aus.

Zudem steht in der Nacht von Freitag auf Samstag für die Heimfahrt in einem Zehn-Kilometer-Rayon das Fünf-Franken-Taxi im Einsatz. Mit dem Auto kann man im Industriegebiet parkieren oder am Sonntag auf dem Axpo-Werkhof im Industrieareal Gäntert. Ein Shuttlebus verbindet den Parkplatz mit dem Festgelände.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen