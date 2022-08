Döttingen Für AKW-Rückbau: Axpo will eine Lagerhalle bauen – warum es zu einer Verzögerung kommt Die Axpo als Betreiberin der beiden AKW-Blöcke auf der Beznau-Halbinsel in Döttingen plant ein Gebäude, um Anlageteile zwischenzulagern. Für den Neubau hat der Stromkonzern einen zweiten Anlauf nehmen müssen. Stefanie Garcia Lainez 23.08.2022, 05.00 Uhr

Werden Block 1 und 2 des Kernkraftwerkes in Beznau ausser Betrieb genommen, fallen grössere Anlageteile an. Bild: Sandra Ardizzone

Wann genau das Kernkraftwerk Beznau vom Netz genommen wird, ist zwar unklar. Die Regionale Fernwärme Unteres Aaretal (Refuna), die mit der Abwärme des Kernkraftwerks mehr als 2’600 Kunden in elf Gemeinden beliefert, geht in einem Zukunftsszenario von zirka 2030 aus. Auf dieser Grundlage plant sie den Bau eines neuen Holzheizwerks als Alternative.

Auch bei der AKW-Betreiberin Axpo läuft die Planung, um sich frühzeitig auf das künftige Stilllegungsverfahren vorbereiten zu können, wie es auf der Website heisst. «Nach der endgültigen Einstellung des Leistungsbetriebs und der endgültigen Ausserbetriebnahme beginnt der nukleare Rückbau.»

Um dabei grössere Anlagenteile zwischenlagern zu können, möchte die Axpo eine grosse Lagerhalle auf der Beznau-Halbinsel bauen. Gegen das entsprechende Baugesuch sind keine Einsprachen eingegangen, teilt die Gemeinde Döttingen auf Anfrage mit.

Bereits im Dezember 2021 lag ein Baugesuch für eine sogenannte «Grosskomponenten-Halle» aus Stahlbeton auf. Diese hätte auf dem Fussballplatz direkt neben dem eingezäunten Betriebsgelände des Atomkraftwerkes gebaut werden sollen. Gemäss der Lokalzeitung «Die Botschaft» war aber das Bundesamt für Energie BFE der Ansicht, für den Neubau dieser Halle auf der Wiese sei eine Anpassung der Betriebsbewilligung nötig.

Zuständig dafür sei das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek). Da die Anpassung ein aufwendiges Verfahren und damit zeitliche Verzögerungen zur Folge gehabt hätte, plant die Axpo die Lagerhalle nun an einem anderen Standort: auf dem bereits bestehenden Aussenplatz neben dem Ausbildungsgebäude der Betriebswache.

An diesem Standort kann das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat Ensi die Bewilligung «im Freigabeverfahren im Sinne einer wesentlichen Änderung der Bau- und Betriebsbewilligung des KKB 1 und KKB 2 erteilen», zitiert «Die Botschaft» aus den Unterlagen.

Zu einer zeitlichen Verzögerung kommt es dennoch. Statt mit den Bauarbeiten Anfang 2022 zu starten, bittet die Axpo laut der Lokalzeitung in einem Schreiben an das Ensi «um Baufreigabe bis spätestens am 19. September 2022». Somit wird die Halle nicht wie geplant Anfang Mitte 2023 fertig, sondern frühestens Ende desselben Jahres.

Die Dimension der Lagerhalle bleibt dieselbe

Am Vorhaben der Axpo ändert sich ansonsten nichts. In die 8,5 Meter hohe und 24 Meter lange und ebenso breite Halle will das Unternehmen rund 2,1 Millionen Franken investieren. Rund 70 Zentimeter dick sollen Decke, Aussenwände, Bodenplatten und Tor sein, um «die erforderliche Abschirmung gegen aussen und Robustheit gegen Einwirkungen von aussen» sicherzustellen, wie es im Baugesuch hiess.

Die Temperatur in der Halle soll stets über dem Gefrierpunkt liegen und mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe bis auf maximal acht Grad Celsius erwärmt werden. Die Halle diene in erster Linie als Witterungsschutz sowie der Abschirmung und könne mit normalen Strassenkleidern betreten werden.

Die Axpo will insbesondere zwei Dampferzeuger zwischenlagern, die im Block 2 bis 1999 in Betrieb waren, sowie zwei Deckel der Reaktordruckbehälter, die 2015 präventiv ausgewechselt wurden, um das Risiko eines ungeplanten Produktionsausfalls zu minimieren.

Werden die Dampferzeuger und Reaktor-Deckel in die neue Halle verschoben, wird Platz in einem anderen Gebäude des Zwischenlager Beznau auf dem Areal frei. Dieses kann dadurch seinem eigentlichen Zweck zugeführt werden – der Lagerung radioaktiver Abfälle.

Seit 1969 ist Block 1 auf der Beznau am Netz. Somit steht im Zurzibiet der älteste Atomreaktor der Welt, der noch in Betrieb ist. Block 2 erzeugt seit 1971 Strom.