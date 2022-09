Döttingen: Hess-Patron spricht über das Aus der Hess & Co AG

Döttingen «Die Energiepreise gaben uns den Rest»: «Hess»-Chef spricht über das Aus des Traditionsunternehmens Patron Daniel Hess hat eine turbulente Woche hinter sich. Im Interview erklärt er, weshalb sich das Ende des Familienbetriebs abgezeichnet hat und was ihm für die Zukunft wichtig ist. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Geschäftsführer Daniel Hess hatte schon lange nicht mehr so viele Anrufe wie diese Woche. Severin Bigler (31.1.2020)

Der 40 Meter hohe Kamin beim Bahnhof gehört schon fast zum Dorfbild in Döttingen. Doch ab Februar 2023 steigt dort kein Rauch mehr auf, der Geruch nach Holz wird verschwinden: Das wirtschaftliche Umfeld zwingt den Holzverarbeitungsbetrieb Hess & Co AG in die Knie.

Innerhalb der nächsten vier Monate werden Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident Daniel Hess (60) und seine 74 Mitarbeitenden die letzten Aufträge ausführen, danach wird die Produktion nach über 90 Jahren stillgelegt.

Herr Hess, Sie haben eine turbulente Woche hinter sich. Wie geht es Ihnen?

Daniel Hess: Ich bedaure es sehr, dass es so weit gekommen ist. Das Wichtigste ist aber jetzt, dass wir für unsere Mitarbeitenden eine gute Lösung finden.

Wie haben die Mitarbeitenden auf die Nachricht der Schliessung reagiert?

Es war für sie schon ein Schock und ist noch immer für uns alle schwer zu verdauen. Aber sie haben besonnen reagiert. Wegen der Entwicklung in den vergangenen Monaten war es auch teilweise absehbar.

Was meinen Sie damit?

Wir kämpfen schon seit 2015 mit Schwierigkeiten und konnten auch nicht mehr nachhaltig in den Maschinenpark investieren, sondern nur Reparaturen vornehmen. Das führte zu verschiedenen Unterbrüchen in der Produktion. So ging im Sommer eine sogenannte Förderschnecke zwischen Silo und Heizung kaputt. Somit fehlte die Prozessionswärme und die Maschinen standen still. Zwei Mitarbeitende schaufelten daraufhin drei Tage lang 90 Kubikmeter Holzschnitzel von Hand aus dem Silo und teilweise wieder in die Heizung, damit zumindest ein paar der Maschinen wieder liefen. Das brachte uns in der Produktion stark in Verzug. Wir hinken jetzt noch hinterher.

Die Fabrikhallen von Hess und Co liegen direkt am Bahnhof in Döttingen. Alex Spichale (10.9.2020)

Und dann kam die Explosion bei den Strompreisen hinzu.

Ja, die Energiepreise waren der grosse Hammer für uns, das gab uns den Rest. Die Kosten wären um zwei Millionen Franken gestiegen. Wir hätten über die ganze Produktepalette die Preise 25 bis 30 Prozent erhöhen müssen. Zu schaffen machte uns aber schon länger auch der sinkende Euro – wir exportieren 70 Prozent unserer Produkte in EU-Länder. Hinzukommt, dass unsere Preise mit denen von osteuropäischen Produzenten verglichen werden. Diese haben einen Lohnvorteil, und die Löhne machen bei uns rund 50 Prozent aus.

Die Chronologie der Hess und Co AG 1929 gründete Franz Hess die Hess & Co AG in Döttingen. Die Sperrholzfabrik war damals gemäss Arthur Schneiders Buch «Holzindustrie im Unteren Aaretal» eine von rund zehn weiteren Sperrholz produzierenden Betrieben in der Schweiz. «Hess hatte als zielstrebige und qualitätsbewusste Firma den Startkampf überlebt und als einzige diesen Konkurrenzkampf überstanden», schreibt der Würenlinger. Doch acht Jahre nach der Firmengründung zerstörte ein Blitzschlag die Fabrik. Das Familienunternehmen nutzte diesen Schicksalsschlag, erweiterte die Produktionshallen und erneuerte den Maschinenpark. Es entstand gemäss Arthur Schneider eines der modernsten Sperrholzwerke Europas. 1989 übernahm die Firma die benachbarte Möbelfabrik Merki AG. Heute beläuft sich die Produktionsfläche auf 27’000 Quadratmeter, Daniel Hess ist Geschäftsführer in dritter Generation. Die Mitarbeitenden stellen neben Sperrholzprodukten auch Holzkerne für die Ski- und Snowboardindustrie her. In diesem Bereich war das Unternehmen nach eigenen Angaben Weltmarkführer. So zählte auch Skistar Beat Feuz auf das Know-how der Döttinger. Hess erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von zwölf Millionen Franken. 70 Prozent wird exportiert. (sga)

Die Gemeinde plant, das heutige Industrieareal in ein Wohnquartier zu verwandeln. Nahm das auch etwas den Schwung, nach neuen Lösungen zu suchen?

Nein, es gab von unserer Seite Ideen, auf einer grünen Wiese mit gewissen Teilbereichen weiterzufahren. Als neues Produkt sahen wir die Herstellung von Furnierschichtholz aus Buche, das sich als ökologische Alternative zu Stahl als Träger im Holzkonstruktionsbau anbietet. Die Idee war, für Investoren unser Know-how zur Verfügung zu stellen. Wir analysierten bereits die Investitionskosten. Diese ergab, dass das Projekt rund 60 Millionen Franken kosten würde – und sehr potente Investoren gebraucht hätte. Als Nächstes wollten wir einen Businessplanes erstellen und Investoren suchen. Dafür stimmen aber die Rahmenbedingungen nicht mehr. Auch fehlt uns jetzt die Zeit.

Sie hatten diese Woche so viele Anrufe wie schon lange nicht mehr.

Ja, ich habe zahlreiche Gespräche mit langjährigen Kundinnen und Kunden geführt, was mir sehr wichtig ist. Sie waren sehr betroffen, und viele wollten noch die letzten Bestellungen aufgeben. Aber wir haben kaum noch Kapazität und können keine neuen Aufträge mehr annehmen. Wir versuchen jetzt, die bestehenden Bestellungen noch abzuwickeln. Für die Kundschaft und unsere Mitarbeitenden ist es mir von Bedeutung, den Betrieb regulär herunterzufahren, um allen Zeit geben zu können, sich neu zu orientieren.

Was produzieren Sie in den letzten vier Monaten noch?

Sämtliche Produkte, wie etwa Ski-Kerne, Multiplexplatten für Werkbänke und Formsperrholz wie Sitzschalen, die wir auch in die Eisenbahnindustrie geliefert haben.

Was passiert mit der 27’000 Quadratmeter grossen Fläche und den 13 Hallen?

Die Hallen möchten wir als Lagerhallen vermieten. Das Bürogebäude könnte weiterhin als solches genutzt werden.

Das Bürogebäude soll als solches vermietet werden. Severin Bigler (31.1.2020)

Und wie geht es mit Ihnen persönlich weiter?

Ich muss jetzt zuerst den Betrieb herunterfahren, danach den Maschinenpark verkaufen und das Areal vermieten. Ich bin also noch eine Weile beschäftigt. Danach werde ich wohl zuerst mal etwas Ruhe suchen.

Die vergangenen 25 Jahre waren sehr anstrengend, es war ein ständiger Kampf und ich hatte oft auf Freizeit verzichten müssen. So hatten wir bereits 2003 ein Insolvenzverfahren, aber haben auch dank unserer qualifizierten Mitarbeitenden immer eine Lösung gefunden. Umso wichtiger ist es mir nun, sie an einem guten Arbeitsort unterbringen zu können.

