Axpo will bei Kernkraftwerk Beznau eine Lagerhalle bauen

Döttingen Die Axpo will beim Kernkraftwerk Beznau eine Lagerhalle bauen Die Betreiberin von Beznau 1 und 2 plant auf dem Gelände ein Gebäude, um Anlageteile zwischenlagern zu können. Das Gesuch liegt zurzeit auf. 09.12.2021, 18.07 Uhr

Wird das Kernkraftwerk Beznau hochgefahren, steigt Dampf auf. Philipp Zimmermann

Seit 1969 ist Block 1 in Beznau am Netz. Somit steht im Zurzibiet der älteste Atomreaktor der Welt, der noch in Betrieb ist. Seit 1971 erzeugt auch Block 2 Strom. Geht man von einer Lebenszeit von 60 Jahren aus, dürfte das Kernkraftwerk in den 2030er-Jahren vom Netz gehen.

Bei dessen Stilllegung fallen grössere Teile der Anlage an. Um diese zwischenlagern zu können, möchte die Axpo Power AG als Betreiberin eine grosse Lagerhalle auf der Beznau-Halbinsel bauen. Die sogenannte «Grosskomponenten-Halle» aus Stahlbeton soll rund 2,1 Millionen Franken kosten. Das entsprechende Baugesuch liegt noch bis 14. Dezember auf. Bei der geplanten 8,5 Meter hohen sowie 24 Meter langen und ebenso breiten Halle handle es sich um ein Gebäude, wie es sie in der Industrie viele gebe, teilt die Axpo gegenüber der Lokalzeitung Botschaft mit.

Die Halle diene in erster Linie als Witterungsschutz sowie der Abschirmung und könne mit normalen Strassenkleidern betreten werden. «Es ist keine lose oder offene Kontamination vorhanden», so die Axpo weiter. Rund 70 Zentimeter dick sollen Decke, Aussenwände, Bodenplatten und Tor sein, um «die erforderliche Abschirmung gegen aussen und Robustheit gegen Einwirkungen von aussen» sicherzustellen, wie es im Baugesuch heisst.

Die Temperatur in der Halle soll stets über dem Gefrierpunkt liegen und mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe bis auf maximal acht Grad Celsius erwärmt werden. Die Axpo will insbesondere zwei Dampferzeuger zwischenlagern, die im Block zwei bis 1999 in Betrieb waren, sowie zwei Deckel der Reaktordruckbehälter, die 2015 präventiv ausgewechselt wurden – um das Risiko eines ungeplanten Produktionsausfalls zu minimieren.

Die Bauarbeiten für die Halle sollen noch Anfang 2022 starten und bis Mitte 2023 abgeschlossen sein. Danach will die Axpo die Dampferzeuger und Reaktor-Deckel in die neue Halle verschieben. Diese werden zurzeit in einem anderen Gebäude auf dem Areal gelagert. Mit deren Verschiebung würde dort wiederum Platz frei für die Lagerung anderer Anlagenteile. (sga)