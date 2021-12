Döttingen Brand in Mehrfamilienhaus-Wohnung fordert Todesopfer Am Samstagabend ist eine Person bei einem Brand in einer Mehrfamilienhaus-Wohnung verstorben. Die Identität der unbekannten Frau sowie die Brandursache sind derzeit noch unbekannt. 05.12.2021, 09.54 Uhr

Am Samstagabend ging kurz vor 22.30 Uhr die Meldung ein, dass Rauch aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Döttingen strömt. Die Feuerwehr Döttingen-Klingnau-Koblenz stiess bei den Löscharbeiten in einer der Mehrfamilienhaus-Wohnungen auf eine tote Person, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilt.