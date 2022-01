Koblenz: Hat Lenin hier die Grenze überquert vor 105 Jahren?

Dieser Mythos hält sich hartnäckig: Hat Lenin vor 105 Jahren in Koblenz die Grenze überquert? Über die Eisenbahnbrücke zwischen dem Zurzibieter Dorf und Waldshut-Tiengen soll Wladimir Iljitsch Uljanow auf seinem Weg nach Russland Deutschland erreicht haben. Doch stimmt das? Kai Oldenburg, Südkurier Jetzt kommentieren 12.01.2022, 18.17 Uhr

Diese Brücke verbindet das schweizerische Koblenz und das deutsche Waldshut. Severin Bigler/AZ-Archiv

Es gibt Mythen und Legenden, die halten sich eisern. Egal, ob sie wahr sind, an ihnen nur ein Hauch Wahrheit klebt oder ob sie gänzlich falsch sind. Ein solcher Mythos ist die Erzählung, dass der Zug, der den russischen Revolutionsführer Lenin nach Ausbruch der Februarrevolution im Jahr 1917 aus seinem Exil in der Schweiz zurück in seine russische Heimat bringen sollte, den Rhein bei Waldshut überquert haben soll.

Viele Aspekte dieser Geschichte sind zweifelsfrei richtig. Tatsächlich reiste Wladimir Iljitsch Uljanow, besser bekannt als Lenin, in einem verplombten Waggon. Richtig ist auch, dass der Plan stimmt, Lenin unter grösster Geheimhaltung von Zürich nach Petrograd, dem späteren Leningrad und heutigem St. Petersburg zu bringen. Nur, wo überquerte der Zug die deutsch-schweizerische Grenze zwischen Basel und Schaffhausen?

Wir schreiben das Jahr 1917, genau den 9. April. 32 Passagiere, darunter auch Lenin, der spätere Regierungschef der Sowjetunion, warten vor dem Zürcher Hauptbahnhof auf die Abfahrt jenes Zugs, der sie quer durch Deutschland nach Russland bringen soll. Mitten in den Wirren des Ersten Weltkriegs, mitten durch ein Land, das sich mit seiner Heimat erbitterte Kämpfe liefert.

Gleichwohl wurde die Reise letztlich von der deutschen Regierung organisiert. Obwohl Deutschland mit Russland im Krieg steht, stimmen die Deutschen der Durchreise Lenins zu. Denn sie sehen in Lenins Rückkehr eine Chance, den Gegner zu destabilisieren. Die Reise führt per Bahn und Schiff quer durch Europa. Von der Schweiz nach Deutschland, weiter über die Ostsee nach Schweden und Finnland und schliesslich ans Ziel ins heutige St. Petersburg.

Herkunft des Gerüchts ist unklar

Dass Lenin die Grenze bei Waldshut überquert haben soll, ist ein Gerücht, das in Waldshut immer wieder aufflackert. Es entpuppt sich bei näherer Betrachtung allerdings als Mythos, der leicht zu widerlegen ist. Tatsächlich überquerte Lenin, der Gründer der Sowjetunion, die Grenze in seinem verplombten Zug bei Gottmadigen, also weiter östlich.

Wie es zu dem Gerücht kam, der Bolschewikenführer Lenin habe den Hochrhein zwischen Koblenz und Waldshut überquert, kann der Waldshut-Tiengener Stadtarchivar Ingo Donnhauser auf Anfrage des «Südkuriers» nichts sagen. «Leider liess sich kein Hinweis ermitteln, wo die erwähnte Geschichte, Lenin sei 1917 durch Waldshut gekommen, ihren Ursprung haben mag.» Sie sei jedenfalls nicht der gängigen ortsgeschichtlichen Literatur entnommen. «Auch in unserer Aktenüberlieferung oder den digital zugänglichen Presseartikeln taucht sie nicht auf.»

Eisenbahnbrücke ist seit 1859 in Betrieb

Die Brücke, über die Lenin gereist sein soll, war bei ihrer Inbetriebnahme 1859 die erste Verbindung zwischen der Badischen Hauptbahn und dem schweizerischen Eisenbahnnetz. Die Verbindungsbahn in Basel wurde erst 14 Jahre später in Betrieb genommen. Der badische Baurat Robert Gerwig entwarf das Bauwerk und hatte die Bauleitung der Brückenarbeiten inne. Die Brücke wurde für zwei Gleise ausgelegt, allerdings war immer nur ein Gleis vorhanden.

