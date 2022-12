Zurzibiet: Weshalb es im Bezirk so viele Rücktritte gibt

Trauriger Rekord «Der Anstand ist massiv gesunken»: Warum treten im Zurzibiet so viele Gemeinderäte wie sonst nirgends im Kanton Aargau zurück? In keinem anderen Bezirk sind in diesem Jahr mehr Exekutivmitglieder zurückgetreten als im Bezirk Zurzach. Bruno Rigo, seit 30 Jahren im Gemeinderat Böttstein, und Felix Binder, Präsident des Planungsverbandes Zurzibiet Regio, über mögliche Gründe. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 27.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nicht immer erhalten Gemeinderäte für ihre Vorlagen an Gemeindeversammlungen Zustimmung. Alexander Wagner

Zehn Rücktritte in einem Jahr: Der Bezirk Zurzach verzeichnet so viele Demissionen wie kein anderer der elf Bezirke im Aargau. 13 Prozent der 77 Gemeinde- und Stadtratssitze wurden im Zurzibiet seit der neuen Wahlperiode auf Anfang 2022 geräumt. Schneisingen versucht seit Juni, den fünften Sitz zu besetzen. Zum Vergleich: Im Bezirk Muri mussten acht Sitze oder 8,4 Prozent neu besetzt werden. Nur einen einzigen Rücktritt gab es in den Bezirken Aarau und Brugg. Doch weshalb hat sich das Zurzibiet zu einer Rücktrittshochburg entwickelt?

Alles anzeigen

Die Gründe für die Rücktritte sind vielfältig. Was aber auffällt: Sowohl in Lengnau als auch in Klingnau kam es zu einem Doppelrücktritt aus persönlichen Gründen. In beiden Fällen waren den Demissionen Unstimmigkeiten in der Gemeinde vorausgegangen, Referenden wurden ergriffen und in Klingnau gar das Budget abgelehnt. Der scheidende Stadtammann Reinhard Scherrer (Die Mitte) sagte denn auch: «In diesem Umfeld stelle ich mein Engagement als Stadtammann nicht mehr zur Verfügung.»

Felix Binder, seit Jahren Präsident des Planungsverbandes Zurzibiet Regio, hofft, dass diese Rücktrittswelle im Zurzibiet nur eine Momentaufnahme ist. «Denn wir brauchen Kontinuität in diesen Ämtern.» Er sieht vor allem zwei Schwierigkeiten, mit denen Exekutivmitglieder nicht nur im Zurzibiet, sondern in allen Bezirken zu kämpfen haben. «Zum einen wird die Vereinbarkeit von Milizsystem und Beruf immer schwieriger», sagt der ehemalige CVP-Grossrat. «Ich staune immer wieder, wie man das aneinander vorbeibringt. Denn an beiden Orten steigen die Belastung und die Ansprüche, sowohl zeitlich als auch inhaltlich.»

Felix Binder, Präsident Zurzibiet Regio. zvg

Zum anderen seien die Geschäfte immer komplexer, und niemand könne mehr alleine entscheiden, sagt Felix Binder. «Das sehen wir auch bei uns im Verband Zurzibiet Regio. Das Arbeitsvolumen hat sich von 2019 und 2022 stark gesteigert – das ist wie Tag und Nacht.» So wurden in diesem Jahr gleich mehrere Anträge zu Richtplananpassungen gestellt: etwa zum Holzheizwerk Döttingen, zum Auenschutzpark Chly Rhy in Rietheim oder zur Neukonzessionierung des Flusskraftwerkes in Böttstein. Das koste jeweils immer viel Zeit in der Bearbeitung, für den Verband und für die betroffene Gemeinde.

Vor so einem Hintergrund könne er sich gut vorstellen, dass die Geduld und die Energie fehle, wenn sich aus der Bevölkerung Widerstand regt, sagt Felix Binder. «Ein Amt in der Exekutive übernimmt man nebenberuflich.» Doch auch hier wolle man Erfolg haben. «Wenn man aber politisch nicht weiterkommt, muss man entweder die Geduld aufbringen, um weiterzukämpfen, oder die persönlichen Konsequenzen ziehen.»

Angriffe auf die Person nicht persönlich nehmen

Das dienstälteste Gemeinderatsmitglied im Zurzibiet ist der Böttsteiner Vizeammann Bruno Rigo (FDP). Seit 30 Jahren ist er Teil der Exekutive. Auch er sagt: «Die Arbeit im Gemeinderat hat sich massiv verändert.» Als er als Gemeinderat im Jahr 1992 angefangen habe, seien die Abendsitzungen mit Kommissionen eher spärlich gewesen. Das sei heute anders. «Zusätzlich muss man nun auch tagsüber abkömmlich sein.» Dies, weil etwa Vertreter des Kantons nicht mehr in die Gemeinden reisen, sondern Sitzungen während des Tages in Aarau ansetzen würden. Gleichzeitig sei auch das Berufsleben intensiver geworden. «Heute kann man als Arbeitnehmer viel weniger Zeit freischaufeln.»

Bruno Rigo, Vizeammann Böttstein. zvg

Er bestätigt, dass die Geschäfte im Gemeinderat heute komplizierter sind. Bruno Rigo nennt etwa den neuen Richtplan von 2014. «Als Gemeinderat ein solches Dokument zu studieren, brauche viel Zeit. Das Milizsystem kommt dabei an den Anschlag.» Die Auswirkungen davon würden heute Gemeinden wie Leuggern und Koblenz spüren, die Bauland auszonen müssen. «Neue Mitglieder unterschätzen häufig diesen Arbeitsaufwand.»

Ein weiterer Punkt sei der Respekt und der Anstand, der massiv gesunken sei. «Vor Corona hat es bereits leicht angefangen, während der Pandemie wurde es aber massiv schlechter», sagt Bruno Rigo. «Als Gemeinderatsmitglied muss man sich gewisse Sachen gefallen lassen, die ich privat nie akzeptieren würde.» Häufig würden die Angriffe auf die Person, nicht auf die Sache zielen. «Das darf man aber nicht persönlich nehmen.»

Dabei sei es entscheidend, wie man solche Angriffe verarbeite, sagt Bruno Rigo. Er selbst suche in solchen Situationen das direkte Gespräch. «Sicher ist: Als Gemeinderat braucht man eine dicke Haut.» Dass die Bevölkerung ab und an das Referendum ergreift, gehöre dazu. «Der Gemeinderat ist der verlängerte Arm des Volkes – am Schluss entscheidet der Bürger.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen