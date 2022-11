Mellikon: Wegen Finanzausgleich droht Steuerhammer

Budget «Auf die Dauer gehen wir so bankrott»: Der neue Finanzausgleich hat Steuerhammer in Mellikon zur Folge Das Nein zur Fusion mit Zurzach hat noch grössere Auswirkungen als angenommen: Auf 127 Prozent sollen die Steuern in der kleinen Gemeinde Mellikon im nächsten Jahr steigen. Lengnau hingegen kann ein Steuergeschenk machen. Die Ammänner erklären die Hintergründe. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 14.11.2022, 05.00 Uhr

Das Industriegebiet ist in Mellikon im Verhältnis zur Siedlungsfläche relativ gross. Mathias Förster

Um sieben Prozentpunkte will der Melliker Gemeinderat den Steuerfuss für 2023 anheben. Damit hätte die Zurzibieter Gemeinde den höchsten im Kanton – nebst aktuell Hallwil im Bezirk Lenzburg und Tägerig im Bezirk Bremgarten. Ammann Rolf Laube (parteilos) kündigte bereits vor einem Jahr eine Erhöhung an. «Um künftig Ergänzungsbeiträge vom Kanton zu erhalten, muss diese sieben Prozent betragen.»

Mellikon, mit knapp 230 Einwohnern die kleinste Gemeinde im Bezirk und drittkleinste im Kanton, lehnte 2019 eine Fusion mit acht anderen Gemeinden zur Grossgemeinde Zurzach nur mit sechs Stimmen Unterschied ab. Da das Dorf Verwaltung, Schule und Feuerwehr nicht allein stemmen kann, erhöhten sich die Kosten für die Zusammenarbeit in diesen Bereichen um rund 20 Prozent.

Dies hätte eine Steuererhöhung von zwei, drei Prozentpunkten zur Folge gehabt, sagt Rolf Laube. Der Grund für den Steuerhammer sei ein anderer: der neue Finanz- und Lastenausgleich. Während die Gemeinde 2018 346'000 Franken erhielt, sind es 2023 noch 19'000 Franken oder 89 Franken pro Einwohner – mit Abstand am wenigsten im Bezirk. Einzahlen müssen Schneisingen, Leibstadt und Leuggern.

Mellikon budgetiert ein Minus für das nächste Jahr

Seit 2022 fallen die Übergangsbeiträge des Kantons weg. Mellikon ist auf Ergänzungsbeiträge angewiesen. Um diese zu erhalten, muss der Steuerfuss 25 Prozent über dem Kantonsmittel liegen. Das sind aktuell 127 Prozent. Auf eine so starke Erhöhung hat Mellikon bis jetzt verzichtet. Nun soll sich das aber ändern. «Durch die Steuererhöhung erhalten wir 98'000 Franken vom Kanton», sagt Rolf Laube.

Dass Mellikon so wenig vom Finanztopf profitiert, liegt an der Industriefläche, die im Verhältnis zur Siedlungsfläche relativ gross ist. Der Kanton gehe in seiner Rechnung davon aus, dass das Dorf grosse Summen an Aktiensteuern generiere. «Dabei sind das alles KMU, die viele Leute beschäftigen, aber keine grossen Steuerzahler sind.»

Ammann Rolf Laube. Sandra Ardizzone

Auch könne ein Gemeinderat nur einen kleinen Teil der Ausgaben kontrollieren. Werde etwa der Seniorenausflug gestrichen, hätte dies nur Einsparungen im kleinen vierstelligen Bereich zur Folge. «Und wenn der Gemeinderat nichts mehr bewirken oder organisieren kann, macht es keinen Spass mehr.»

Mit den Ergänzungsbeiträgen soll nun die Einnahmeseite etwas aufgebessert werden. «Diese Sozialhilfe löst aber das Problem auf Dauer nicht und hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack», sagt Rolf Laube.

Denn trotz dieser Unterstützung budgetiert Mellikon 2023 bei Steuererträgen von fast 700’000 Franken ein Minus von 346’000 Franken. Dies wird dem Eigenkapital entnommen, das Ende 2021 noch 1,23 Millionen Franken betrug. «Auf die Dauer gehen wir so bankrott.»

Zurzibiet besonders betroffen vom neuen System

Im Vorfeld der Abstimmung von 2017 hiess es, dass im Zurzibiet fast ein Viertel der Gemeinden mit dem neuen Finanz- und Lastenausgleich den Steuerfuss um mehr als neun Prozentpunkte anheben müssten – im ganzen Kanton seien nur sechs Prozent aller Gemeinden betroffen.

Auf dieses Jahr hat sich die Zahl der Gemeinden mit der Fusion zu Zurzach von 22 auf 15 reduziert. Die neue Grossgemeinde erhält im nächsten Jahr 1,78 Millionen Franken aus dem Finanztopf. Das ist pro Einwohner 2,7-mal mehr als Mellikon. Hätte das Dorf dem Zusammenschluss zugestimmt, wären die Auswirkungen für Mellikon wohl weitaus geringer ausgefallen, glaubt Rolf Laube.

Um in Zukunft eine schwarze Null schreiben zu können, müsste die Berechnung des Finanztopfs angepasst, die Ergänzungsleistungen erhöht oder ein Zusammenschluss geprüft werden. Für den Ammann ist klar: «Mit dem neuen Finanz- und Lastenausgleich wird der Fusionsdruck auf die kleinen Gemeinden erhöht.» Dass diese Diskussion auch in Mellikon wieder angerissen werden könnte, schliesst der Ammann nicht aus.

Mehr erhält Fisibach, mit 600 Einwohnern die zweitkleinste Gemeinde im Bezirk: 2023 sind es 442'000 Franken respektive 889 Franken pro Einwohner. Ammann Roger Berglas (parteilos) hält denn auch die neue Aufgabenteilung für die grössere Herausforderung.

Mit 125 Prozent den aktuell höchsten Steuerfuss im Zurzibiet hat Full-Reuenthal. Das Dorf am Rhein erhält im kommenden Jahr 114'00 Franken oder 137 Franen pro Einwohner aus dem Finanztopf. 2017 waren es noch 494’000 Franken. Das stelle eine massive Einschränkung und Herausforderung dar, sagt Ammann Gerhard Hauser (parteilos). Bei Budgetierungen sei immer ein dicker Rotstift mit dabei. «Anschaffungen und Projekte werden auf deren Notwendigkeit gründlich hinterfragt.»

Full-Reuenthal lancierte deshalb im Sommer ein Treffen mit dem Regierungsrat, an dem alle Zurzibieter Gemeinden mit weniger als 1000 Einwohnern eingeladen waren. Der Austausch sei konstruktiv gewesen, so Hauser.

Mellikon hat ausserdem mit der Finanzaufsicht des Kantons Kontakt aufgenommen. «Wir haben unsere Unterlagen geschickt und hoffen nun, dass sie uns weiterhelfen können», sagt Rolf Laube.

Dass das Dorf vom neuen Finanzausgleich stark betroffen ist, ist dem Kanton bekannt. Sandra Olar, Sprecherin des Departements Volkswirtschaft und Inneres, ergänzt aber: «Mit einem Ressourcenindex von 91,7 Prozent (Stand Finanzausgleich 2023) gehört Mellikon nicht zu den besonders finanzschwachen Gemeinden.» Der Index stellt die wirtschaftliche Stärke einer Gemeinde anhand von Steuererträgen dem durchschnittlichen Ressourcenpotenzial aller Aargauer Gemeinden (entspricht 100 Prozent) gegenüber.

Im Unterschied zu anderen kleinen und ländlich geprägten Gemeinden erhalte Mellikon keine Beiträge aus dem räumlich-strukturellen Lastenausgleich, da sie beim massgebenden Indikator (Anteil Siedlungsfläche an der Gesamtfläche) über dem Grenzwert für einen Beitragsanspruch liege.

Lengnau kann Steuern senken

Während Mellikon nur noch 19'000 Franken aus dem Finanztopf erhält, fliessen in die Lengnauer Kasse 309'000 Franken. Und: Die Surbtaler Gemeinde möchte auf das kommende Jahr die Steuern um drei Prozentpunkte auf 103 Prozent senken.

Dank guter Steuereinnahmen hätten die Erfolgsrechnungen in den vergangenen drei Jahren die Erwartungen übertroffen, begründet Ammann Viktor Jetzer (SVP). So verbuchte die rund 2900 Einwohner zählende Gemeinde für 2021 einen Erfolg von fast 1,5 Millionen Franken. Auch sei das Wachstum im gleichen Zeitraum mit rund 80 Personen pro Jahr sehr gesund gewesen.

In den nächsten fünf bis sieben Jahren könnten die Steuern allerdings wieder steigen. «Sobald der Neubau auf dem Kronenareal ansteht», so der Ammann. «Oder auch, wenn sich das Volk für einen Zusammenschluss mit anderen Surbtaler Gemeinden entschliessen sollte und der Steuerfuss angeglichen wird.» Der Prozess dazu startete vor kurzem.

