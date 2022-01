Buchreihe «Urängste hat jeder Mensch»: Die Herrin der Drachen von Bad Zurzach legt ihren neuen Fantasy-Roman vor Das dritte Werk von Barbara Brosowski Utzingers «Therdeban»-Tetralogie ist druckfrisch erschienen. Es soll nicht das letzte Werk der Reihe bleiben. Ursula Burgherr 17.01.2022, 05.00 Uhr

Barbara Brosowski Utzinger mit ihrem neuen Roman aus der Therdeban-Tetralogie und einigen der selber kreierten Fabelwesen. Ursula Burgherr

«Ihre Finger glitten über das Namenschild, sie klingelte nochmals, ballte die Hände um das Zittern zum Schweigen zu bringen. Die Hitze der Aufregung, die ihre Wangen rosa färbte, wandelte sich langsam in Angstschweiss. Im Winterwind fühlte es sich an wie tausende Nägel auf dem Nacken.» Buchautorin Barbara Brosowski Utzinger vermag auch im dritten Roman der Tetralogie «Therdeban – Du bist nur ein Mensch» eine düstere Stimmung voller überraschender und unerwarteter Wendungen herzustellen.

Die Dramatik der Geschichte um Hauptprotagonistin Francesca, die sich nach ihrer Entführung von menschenfressenden Wesen in ihre weltliche Heimat zurückkämpft, zieht sich durch den ganzen 525-seitigen Fantasyroman. Dabei muss die junge Frau viele Hürden überwinden. Fürchterliche Kreaturen lauern ihr auf und jagen sie durch bizarre Universen.

Atelier in alten Kaufmannshaus

Die 39-jährige Erfinderin all dieser Fantasiewelten wohnt mit ihrem Mann Roman, dem fünfjährigen Jonathan und zwei riesigen Katzen in einem 400-jährigen Kaufmannshaus in Bad Zurzach. Im unteren Stock betreibt sie ihr Atelier Oechsli, in dem es von Fabelwesen nur so wimmelt. Ein riesiger weisser Werwolf-Troll thront mitten im Geschäft. Besucher sind umgeben von Kriegern mit Löwenköpfen, behornten Drachenschädeln, Greifvögeln mit Katzenklauen und geflügelten Pferden, die allesamt von Brosowski entworfen und am Computer modelliert wurden.

An den Wänden hängen Brosowskis Acryl-Bilder von verwunschenen Landschaften, Einhörnern, Wolfsrudeln und feenartigen Wesen. Allesamt Kreaturen, die aus ihrer Fantasie entsprungen sind. Strahlend sagt sie:

«Ich liebe es neue Wesen zu erfinden, die es bisher nicht gab.»

Käufer ihrer Erzeugnisse sind Fans, die sie oft an Messen wie der «Fantasy Basel» kennenlernt.

Regelmässig ist sie dort zu Gast und sorgt mit ihren mehrere Meter grossen, feuerspeienden «Haustieren» für Menschenaufläufe. In den Medien machte sie zudem kürzlich von sich reden, weil sie für die Kreisel in Bad Zurzach zwei Riesendrachen schuf. Mittlerweile bekommt sie auch Gestaltungsaufträge für Buchcovers, Logos, Tattoos und vieles mehr.

Fantasywesen schon in der Schule gezeichnet

Fantasy hat seine Wurzeln in der Mythologie und den Sagen. Für Brosowski, die sich meist in Schwarz kleidet, ist dieses Genre nur eines von vielen kreativen Ausdrucksmitteln. Allerdings dasjenige, welches ihr am meisten entspricht. «Schon in der Schule habe ich ständig Fantasiewesen gezeichnet und bin damit den Lehrern auf die Nerven gegangen», erinnert sie sich und muss schmunzeln.

An der Zürcher Hochschule der Künste absolvierte sie anschliessend ihre Ausbildung zum Master of Art in Art Education. Heute arbeitet sie in einem Teilzeit-Pensum als Lehrerin für Bildnerisches Gestalten und Werken an der Swiss International School in Wollishofen. Den aparten asiatischen Einschlag hat sie von ihrer philippinischen Mutter, die früher Musikerin in einer Band war. Der Vater stammt aus dem Bündnerland und das Paar zog gemeinsam in den Aargau.

Mittlerweile hat sich Barbara Brosowski als «Herrin der Drachen von Bad Zurzach» einen Namen gemacht. Das vierte Buch ihrer Tetralogie «Therdeban» ist bereits in Arbeit. Die berufstätige Mutter und Schriftstellerin erzählt:

«Am liebsten schreibe ich nachts, wenn mein Sohn schläft. Oder im Zug, wenn ich meinem Job als Lehrerin nachgehe.»

Letztes Jahr hatte sie einen Unfall und brach sich den Fuss mehrmals. Noch heute bereitet ihr das Gehen Mühe. «Für mich als umtriebiger Mensch war es der absolute Horror, einen Teil meiner Selbstständigkeit zu verlieren», bekundet sie. Schwere Schicksalsschläge wie sie ihre Protagonistin Francesca im Buch erleben muss, hat sie bisher jedoch keine zu beklagen. «Es sind mehr Urängste, die in meinem Roman zum Ausdruck kommen. Und die hat jeder Mensch.»