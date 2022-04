Simon Libsig stolpert in ein Desaster - wegen einer Hausaufgabe

BT-Kolumnen Baden-Balladen: Die Aufgabe Simon Libsig stolpert in ein Desaster – weshalb eine Aufgabe aus der Primarschule nicht nur für Kopfzerbrechen sorgt. Simon Libsig 07.04.2022, 04.58 Uhr

Der grosse Löwe muss eine Aufgabe mit drei Zwergen lösen. Sandra Ardizzone

«Schaaatz? Chöntsch bitte churz abe cho?», rief meine Frau in den Estrich herauf. Ich hatte mich eben erst in mein Schreibzimmer zurückgezogen, mit der Bitte, nicht gestört zu werden. «Schaaatz?!» Ich galoppierte die Treppe runter, in Gedanken schon in der Notaufnahme des KSB.

Was war es dieses Mal? Eine ausgekugelte Schulter? Eine Rissquetschwunde am Hinterkopf? Ein abgerissenes Ohr? Unsere beiden Löwen waren in den letzten Jahren mehrfach genäht, geschient oder gegipst worden. Und nun war es kurz vor Schlafenszeit. Und wenige Tage vor Ferienbeginn. Also absolute Primetime für einen Unfall.

«Ich chume», rief ich und verknackste mir bei der letzten Treppenstufe den Fuss. Meinen Fluch haben Sie vermutlich bis zu sich nach Hause gehört. Ja, das war ich. Bitte entschuldigen Sie.

Als ich ins Wohnzimmer gehumpelt kam, sassen da meine Frau und der ältere Löwe am Esstisch über einem Aufgabenblatt. Der jüngere Löwe war zwischen Legopiraten und unserer Katze auf dem Sideboard eingeschlafen. «Versuech du mol die Ufgab z löse», sagte meine Frau, es wolle ihr nicht gelingen.

Nun ist es so, dass wir eigentlich bei den Hausaufgaben bewusst nicht eingreifen. Bringt ja nichts. Wir müssen es ja nicht mehr lernen. Da muss der Löwe schon selber ran und wachsen. Trotzdem setzte ich mich hinzu, hauptsächlich, um meinen Fuss hochzulagern. «Also, zeig emol», sagte ich und nahm das Blatt an mich, das offenbar schon mehrfach zerknüllt und wieder geglättet worden war. Es zeigte drei bärtige Männchen mit Zipfelmütze, nebeneinander, ein Ausmalbild.

Ich las: «Tomis Mütze ist rot. Sami trägt eine braune Jacke und eine orange Hose. Eine Zwergenmütze ist gelb. Sami steht nicht neben Tomi. Timis Schuhe sind nicht gelb. Der Zwerg links aussen ist mit einer schwarzen Hose bekleidet. Ein Zwerg trägt einen grünen Anzug. Der blaubemützte Zwerg trägt rote Schuhe. Zwei Schuhpaare sind gelb. Wie heisst der Zwerg mit der gelben Jacke?» Ich schaute meine Frau an. Dann den Löwen. In seinen Augen sah ich das unerschütterliche Vertrauen, dass sich das Rätsel nun rasch auflösen werde.

«Chum, loh’s doch loh si», sagte meine Frau, als sie abermals nach mir schaute. Die Löwen lagen seit zwei Stunden im Bett. Ich hätte eigentlich noch schreiben wollen. Und mein Fuss war etwa auf die Grösse eines Zwerges angeschwollen. «Oder frög eifach de Dr. Google. Bloog dich doch nöd so.» Aber ich winkte ab. Ich müsse diese Aufgabe lösen. Und wenn es die ganze Nacht dauere. Das sei Stoff der ersten Primarschule. Ich spitze die Farbstifte nach und las mir die Aufgabe zum tausendsten Mal laut vor.

Eine Stunde nach Mitternacht wachte meine Frau auf und sah mich auf der Kante unseres Bettes sitzen. «Und, hesch’s gschafft?», fragte sie, «hesch d Ufgab chönne löse?»

«Klar», antwortete ich und biss auf die Zähne. Sobald absolute Stille herrschte im Haus und ich ungestört überlegen konnte, war mir die Sache relativ schnell klar. Das ist gar keine Denksportaufgabe.

Hier geht es gar nicht um Logik. Sondern vielmehr um Kleidungsstil und Diversität. Und in diesem Zusammenhang natürlich auch um Marginalisierung, Ausgrenzung, ja, Mobbing. «Wie heisst der Zwerg mit der gelben Jacke?» sei ja eine politisch im höchsten Grad inkorrekte Frage. Dieses Arbeitsblatt diene als Diskussionsgrundlage für wichtige gesellschaftliche Themen. Es ist ja bestimmt auch kein Zufall, dass hier ausschliesslich drei alte weisse Männer mit weissen Bärten abgebildet sind.

Aber gut. Das solle der Löwe morgen in der Klasse ausdiskutieren. Ich müsse jetzt los. Das Taxi warte sicher schon. «KSB. Notufnahm.»

Poet Simon Libsig (45): Seine Kolumne erscheint einmal pro Monat im «Badener Tagblatt». Im September kommt sein neues Buch heraus, das zwei Kriminalgeschichten vereint.