Bruggerstrasse Verkehrsachsen im Zurzibiet temporär gesperrt Am Montag starten in Bad Zurzach die Belagssanierungen der Bruggerstrasse. Eine Woche später folgt die Sperrung zwischen Siglistorf und Fisibach. 06.08.2022, 05.00 Uhr

Vom 19. bis 21. August wird die Bruggerstrasse in Bad Zurzach wegen Belagsarbeiten für den Verkehr geschlossen.

Die Deckbelagsarbeiten der Ostumfahrung in Bad Zurzach beginnen anschliessend am 15. August, teilt die Gemeinde mit. Die Hauptarbeiten sind für das Wochenende 20. und 21. August geplant, wobei die Bruggerstrasse für sämtlichen Verkehr gesperrt wird. Die Schliessung erfolgt ab Freitagabend, 19. August, um zirka 21.30 Uhr, nachdem der letzte Bus durchgefahren ist. Der Verkehr wird am Montagmorgen, 22. August, 5 Uhr für alle Verkehrsteilnehmer wieder freigegeben.