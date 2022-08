Rauchwolke über Zurzach - Polizei ist vor Ort

Brand Rauchwolke über Bad Zurzach – Wohnhaus steht in Flammen Am Freitagnachmittag brach in einem Einfamilienhaus ein Feuer aus. Verletzt wurde niemand. Das Haus ist jedoch nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist unbekannt. 06.08.2022, 11.28 Uhr

Am Freitagnachmittag, 5. August, kurz nach 16:00 Uhr, meldeten die Bewohnenden einer Liegenschaft an der Schlüsselstrasse in Bad Zurzach einen Brand im Dachstock ihres Hauses. Sie hätten das Haus zwischenzeitlich verlassen. Aufgrund der Meldung wurde die Feuerwehr mit einem Grossaufgebot sowie Einsatzkräfte der Polizei sowie der Sanität aufgeboten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte das Feuer in den oberen Stockwerken sowie im Dachstock des Einfamilienhauses festgestellt werden.