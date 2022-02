Böttstein/Villigen «Mein Herz hat geblutet»: Dieser Förster will mit Crowdfunding den Wald retten Die Bäume im Wald von Böttstein und Villigen leiden enorm unter der Trockenheit. Förster Oliver Frey lanciert nun eine besondere Aktion – davon profitieren nicht nur die privaten Waldbesitzer, die teilweise alles verloren haben. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 12.02.2022, 04.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Förster Oliver Frey zeigte 2019 die rot gefärbten Weisstannen,die ausgetrocknet waren und abgeholzt werden mussten. Sandra Ardizzone / AGR

Wo früher Bäume dicht an dicht standen, säumen heute im Böttsteiner Wald nur noch kleine Pflänzchen den Boden. Der Grund: Die Trockenheit der vergangenen zehn Jahren hat dem Wald stark zugesetzt. Hinzu kam, dass die bereits gestressten Bäume ein gefundenes Fressen für Borkenkäfer waren. Förster Oliver Frey, der seit fast 30 Jahren in Böttstein und Villigen ein rund 1250 Hektare grosses Revier betreut, will nun mit einer Spendenaktion den Wald wieder aufforsten.

«Wir haben hier in Böttstein und Villigen besonders schwierige Böden», sagt der 54-Jährige. Diese machen rund 90 Prozent des gesamten Reviers aus. So ist der Untergrund im Böttsteiner Gebiet Hard kiesig und sauer, auf dem Geissberg hingegen besonders kalkig und steinig. Beide Bodentypen können Wasser nur schlecht speichern.

Im Video zeigt Förster Oliver Frey das Ausmass der Schäden. zvg

Den Hitzesommer 2003 verkrafteten die Bäume noch. Der extrem trockene Sommer 2018 und der ebenfalls trockene Sommer 2019 setzten den Bäumen aber so stark zu, dass viele abgestorben sind oder sich auch nach dem sehr feuchten Sommer des vergangenen Jahres nicht mehr erholen konnten und nun regelrecht am verdursten sind.

Vor allem betroffen sind Fichten, die bereits von Pilz befallenen Eschen, die sonst so klimafitten Weisstannen und die Buchen. «Deren Kronen sind bei vielen zur Hälfte völlig dürr», sagt Oliver Frey. Das Problem: «Diese vier Baumarten machen in meinem Revier 75 bis 80 Prozent aus.» Im Januar 2021 sorgte zudem der viele und feuchte Schnee für grosse Schäden.

Aber nicht nur das: Die durch die Trockenheit gestressten Fichten können sich nur schlecht gegen Borkenkäfer wehren, da sie kaum mehr Harz produzieren können, um die kleinen Schädlinge zu ertränken.

Der Borkenkäfer griff 2018 und 2019 besonders viele Fichten an, da diese wegen des heissen Wetters geschwächt waren. Sandra Ardizzone / AGR

«Die Borkenkäfer haben sich deshalb 2018 und 2019 explosionsartig vermehrt», sagt Oliver Frey.

Klimawandel sei stark spürbar im Unterem Aaretal

Über das Ausmass sei er erschrocken. «Überall im Wald sah ich Bohrmehl am Fuss der Bäume.» Dem Förster und seinem Team blieb nur eines übrig: die Bäume schnellstmöglich zu fällen und aus dem Wald zu entfernen. Doch das war gar nicht so einfach. «Der Holzmarkt in ganz Europa brach gleichzeitig ein.»

3000 Kubikmeter Holz mussten deshalb in Kleindöttingen ausserhalb des Waldes eingelagert werden. Rund 20 Hektaren Wald wurden zerstört, was etwa 28 Fussballfeldern entspricht. Der Anblick habe sehr weh getan, sagt Oliver Frey. «Mein Försterblut hat sehr geblutet.»

Alles anzeigen

Mit den Folgeschäden der Trockenheit und der Schädlinge werde er noch in den nächsten fünf bis zehn Jahren beschäftig sein, sagt Oliver Frey. Ähnlich sehe es im gesamten Unteren Aaretal aus, dem trockensten und im Sommer heissesten Ecken des Aargaus. «Das ist ein regelrechter Hotspot. Hier spüren wir den Klimawandel am extremsten.»

In Oliver Freys Revier ist rund die Hälfte des Waldes in Privatbesitz. «Das ist für aargauische Verhältnisse sehr viel.» Beim Staats- und gemeindeeigenen Wald – in Böttstein sind das gerade mal 20 Hektaren – haben die Behörden Reserven angelegt. Nicht so beim Privatwald. Er nennt das Beispiels einer der 500 Privatbesitzer, auf dessen drei Hektaren Wald kein einziger hoher Baum mehr steht. «Der finanzielle und emotionale Verlust ist sehr gross, die Motivation verloren», sagt er.

Mit zehn Franken einen Baum sponsoren

Genau für sie will der Förster auf der Plattform Lokalhelden der Raiffeisenbank nun 60'000 Franken sammeln. Ein Baum soll dabei zehn Franken kosten. «Damit sind die Anschaffungskosten, der Schutz des Bäumchens vor Wild und die Arbeit gedeckt.»

Davon profitieren nicht nur die betroffenen Waldbesitzer, sondern alle Mitbenutzer – von Fussgängerinnen, deren Erholungsgebiet litt, Pilzler, die ihr Sammelgebiet verloren und Wildtiere, deren Lebensraum sich stark veränderte.

Oliver Frey sagt, er wolle nun die Chance packen und Bäume pflanzen, die resistenter sind und zu den besonderen Bodentypen in seinem Revier passen:

«Das Ziel ist, einen vielfältigen, artenreichen, möglichst naturnahen Wald zu gründen, der auch bei grosser Trockenheit eine Zukunftschance hat.»

Dabei möchte vor allem einheimische Arten pflanzen wie die Waldföhre, Trauben- und Stieleiche, Edelkastanie, der Wilde Kirschbaum oder die seltene Elsbeere, aber auch Arten wie die noch kaum vorhandenen Atlas- und die Libanon-Zedern. «Das Risiko soll auf möglichst verschiedene Baumarten verteilt werden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen