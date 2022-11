Böttstein/Villigen Kraftwerk Beznau: Kommission stimmt der Neukonzessionierung zu – aber unter einer Bedingung Für die Neukonzessionierung des Hydraulischen Kraftwerks Beznau sind ökologische Ausgleichsmassnahmen nötig. Dass dies auf Kosten von Fruchtfolgeflächen geschehen soll, kritisiert nicht nur den Bauernverband Aargau. 02.11.2022, 14.09 Uhr

Das Flusskraftwerk ist vor 120 Jahren in Betrieb gegangen. Bild: AZ-Archiv

Seit über 100 Jahren produziert das Hydraulische Kraftwerk Beznau (HKB) Strom. Ende August dieses Jahres ist die Konzession dafür erloschen. Zurzeit laufen deshalb das Verfahren für die Neukonzessionierung sowie die Anpassung des Richtplanes. Denn für den Weiterbetrieb sind ökologische Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen in Villigen und Böttstein nötig.

Im Rahmen der Neukonzessionierung des Hydraulischen Kraftwerks Beznau sind sechs ökologische Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen vorgesehen. Bild: zvg

Dass dafür Fruchtfolgeflächen beansprucht werden, stösst auf Widerstand. Auch in der zuständigen Grossratskommission, wie es nun in einer Mitteilung heisst. Von den geplanten sechs Massnahmen an der Aare reduzieren sich die bestehenden Fruchtfolgeflächen in den Gebieten Kumetmatt/Stalde in der Gemeinde Villigen sowie Grossmatt/Au in der Gemeinde Böttstein um insgesamt 5,1 Hektaren.

Zwar unterstütze die Kommission für Umwelt, Bau, Verkehr, Energie und Raumordnung (UBV) grundsätzlich die notwendige Anpassung des kantonalen Richtplans. Doch diverse Mitglieder hätten ihre Bedenken darüber geäussert, dass solche Massnahmen oft zu Lasten der landwirtschaftlichen Anbauflächen gehen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Kommission fordert deshalb, dass die beanspruchten Fruchtfolgeflächen im Sinne eines sogenannten Baurevers in ihren jetzigen Zustand zurückversetzt werden würden, sollten sie nach Ablauf der Konzession in 30 Jahren den Zweck von ökologischen Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen nicht mehr erfüllen. «Mit dieser Ergänzung stimmen die Mitglieder der Kommission UBV der beantragten Richtplanänderung einstimmig zu.»

Damit folgt die Kommission der Forderung des Bauernverbandes Aargau (BVA). Dieser forderte bereits im April: «Nach dem Ablauf der Konzession nach 30 Jahren sind die ökologischen Massnahmen zurückzubauen (Rückbaurevers).»

Der Grosse Rat behandelt das Geschäft voraussichtlich im November oder Dezember.

45'000 Haushalte können versorgt werden

Das Flusskraftwerk am unteren Aarelauf wurde zwischen 1898 und 1902 erstellt und seither mehrmals erneuert und erweitert. Für die kommenden 30 Jahren soll die jährlich erwartete Brutto-Energieproduktion weiterhin rund 181 Gigawattstunde betragen. So könnte auf ökologisch nachhaltige Weise einheimische und erneuerbare Energie für rund 45'000 Vier-Personen-Haushalte produziert werden, wie es in den Unterlagen hiess.

Dank einer Duldungsverfügung kann die Axpo Power AG das Flusskraftwerk ohne Unterbruch weiterbetreiben. Die Energieversorgerin hat beim Kanton um eine neue Konzession bis 2052 ersucht. (sga)