Böttstein - Zehn Meter Durchmesser: Das wohl grösste Wasserrad Europas soll sich wieder drehen

Das Wasserrad in Böttstein

Mit einem Durchmesser von zehn Metern ist das Wasserrad in Böttstein das grösste Rad aus Holz und innerhalb eines Gebäudes stehend in ganz Europa, das oberschlächtig, also durch Wasser von oben herab angetrieben wird.

Das Great Laxey Wheel auf der Isle of Man

Das grösste Wasserrad auf der Welt steht auf der Isle of Man zwischen England und Irland. Das Great Laxey Wheel oder Lady Isabella, wie das Rad auch genannt wird, hat etwa einen Durchmesser von 22 Metern – ist also mehr als doppelt so gross wie das Böttsteiner Wasserrad. Wie das Rad im Zurzibiet wird jenes auf der Insel oberschlächtig angetrieben, besteht aber nicht aus Holz, sondern mehrheitlich aus Stahl.

Das Wasserrad der Unteren Mühle im Schleiftal

Als grösstes Wasserrad Europas wird oft auch jenes der Unteren Mühle im Schleiftal bei Calw-Stammheim in Deutschland genannt. Es ist aus Holz, hat einen Durchmesser von 11,5 Metern und wird ebenfalls oberschlächtig angetrieben, steht aber im Gegensatz zum Böttsteiner Rad ausserhalb eines Gebäudes.