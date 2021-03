Kleindöttingen «Villa Corona»: Kinder bauen im Lockdown ein Baumhaus – jetzt hoffen sie, dass es stehen bleiben darf Drei Monate lang hämmerten, bohrten und hobelten die Geschwister Skyler, Carter, Jordin und Tyrone an ihrem Baumhaus. Noch fehlt allerdings die Baubewilligung. Stefanie Garcia Lainez 22.03.2021, 04.39 Uhr

Die Grosseltern Kurt und Claudia halfen Jordin (links), Carter (rechts), Skyler (weisse Jacke) und Tyrone (auf dem Dach), die «Villa Corona» zu bauen. Bild: Sandra Ardizzone

Der Lockdown hat viele Zurzibieter kreativ werden lassen: Die Lengnauerin Erika Müller fertigte aus Naturmaterialien Waldtiere an, Elsa Schwyzer aus Rümikon animierte den Bezirk, zu stricken, der Bad Zurzacher Andreas Güntensperger kreierte jeden Tag eine neue Karikatur. Und in Kleindöttingen schraubten, sägten und hämmerten vier Geschwister mit ihren Eltern und Grosseltern für ein Baumhaus.

Drei Monate dauerte es, bis das Werk fertig war. Seit vergangenem Sommer thront die «Villa Corona» nun über dem idyllischen Garten im Böttstemer Ortsteil. Darunter gackern die Hühner, daneben lädt ein Platz mit Kunstrasen ein, Fussball zu spielen. Skyler (4), Carter (7), Jordin (9) und Tyrone (11) zeigen stolz ihr Werk – und hoffen, dass sie das Baumhaus nicht wieder abreissen müssen. Denn zurzeit liegt das nachträgliche Baugesuch auf.

Dank Projekt konnte die Familie verschiedene Herausforderungen meistern

«Wir wollten eigentlich schon lange ein Baumhaus bauen», sagt Grossvater Kurt Kalt. Verschiedene Bäume im Garten hatten die Kinder bereits auserkoren, auf denen sie das Haus gerne gebaut hätten. «Aber ein Haus auf einem richtigen Baum ist zu gefährlich», sagt der 65-Jährige. Deshalb seien die Ideen immer wieder verworfen worden. Im vergangenen Frühling kam aber der Lockdown – und hatten die drei Generationen, die alle unter einem Dach wohnen, plötzlich nicht nur Zeit, sondern auch verschiedene Herausforderungen zu meistern.

Da kam das Projekt, ein Baumhaus auf Stelzen zu bauen, gerade recht. Zum einen, um die Kinder sinnvoll zu beschäftigen. Mami Sybille Meier hatte mit dem Homeschooling von vier Kindern jeden Morgen alle Hände voll zu tun. «Ich war froh, wenn die Kinder danach raus und wir alle unsere Köpfe im Garten lüften konnten», sagt sie.

Die Geschwister zeigen stolz ihr Baumhaus. Bild: Sandra Ardizzone

Zum anderen ermöglichte das Projekt, dass die Familie sich trotz Lockdown und Abstandsregeln überhaupt sehen konnte. Zwar hätte sich die Familie im Generationenhaus wohl trotz Fünf-Personen-Regel sehen können. «Aber die Kinder haben in der Schule gelernt, wie wichtig genügend Abstand ist, und wollten dies auch zu Hause umsetzen», sagt Grossvater Kurt Kalt.

Jedes Kind hatte seine Aufgabe

Drei Monate lang sägten, hämmerten, hobelten und strichen die vier Kinder Nachmittag für Nachmittag. «Für jedes gab es Arbeit auf der Baustelle», sagt Kurt Kalt, der in seinem Transportunternehmen etwas kürzergetreten ist und seither noch mehr Zeit mit seinen Enkeln verbringen kann.

Tyrone war als ältester Bruder vor allem für alle Arbeiten auf dem Dach in vier Metern Höhe zuständig. Dort, wo jetzt das Schild «Villa Corona» und zwei Storchennester aus Holzrädern angebracht sind. «Das habe ich montiert», sagt der Elfjährige stolz. Schwierigkeiten hätten die Bretter bereitet:

«Sie waren nicht gerade, ich musste sie deshalb richtig gut runterschrauben.»

Natürlich alles unter den wachsamen Augen des Grossvaters als Bauherr, der selbst auch fleissig anpackte.

Der siebenjährige Carter war der Handwerker in der Gruppe: «Ich habe gemalt, geschraubt und gebohrt.» Mit Blick auf seinen jüngsten Bruder sagt er: «Und Skyler sass vor allem oben auf dem Baumhaus und schaute zu.» Der Vierjährige sei der Kontrolleur gewesen, ergänzt der Grossvater und lacht.

Auch Jordin hobelte fleissig und war am Schluss für das Einrichten verantwortlich. So sorgte die Neunjährige dafür, dass die Vorhänge am richtigen Ort hängen und sowohl im Innern als auch auf der Terrasse des Baumhauses kleine Stühle und Tischen stehen. «Und ich habe auch einen Spiegel aufgehängt», sagt sie.

Schon Schoggie-Fondue gemacht – feierliche Taufe fehlt noch

Für den Bau recycelte die Familie vor allem Abfallmaterial. So stammten viele der Pfosten und Bretter von der alten Mosterei der Familie, die zum selben Zeitpunkt nebenan abgerissen und durch ein Mehrfamilienhaus ersetzt wurde. «Alles, was wir brauchen konnten, haben wir für das Baumhaus verwendet», sagt Grossmutter Claudia Kalt (66).

Auf ihrem Baumhaus haben die vier Kinder bereits einiges erlebt. «Wir haben schon ein Schoggi-Fondue gemacht», sagt Carter. Und Tyrone ergänzt:

«Ich möchte noch gerne eine Party feiern mit meinen Freunden.»

Und das Baumhaus wie ein Schiff feierlich taufen. «Mit einer Flasche Wein», meint der Elfjährige. «Oder mit einer Flasche Coronabier», ergänzt der Grossvater mit einem Schmunzeln.