Gemeinde Böttstein muss Schlossherrin entschädigen

Böttstein Parkplatzstreit mit Schlossherrin: Gemeinde muss nun doch Anwaltskosten übernehmen Zwischen der Gemeinde Böttstein und der Eigentümerin von Schloss Böttstein entbrannte ein Rechtsstreit wegen abgestellter Fahrzeuge und Container auf dem Schlossparkplatz. Nun hat die Schlossherrin mit einer Beschwerde vom Verwaltungsgericht in einem Punkt recht erhalten. Daniel Weissenbrunner und Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 26.01.2023, 05.00 Uhr

Um diese ausgedienten Lieferwagen auf dem Parkplatz von Schloss Böttstein kam es zu einem Rechtsstreit zwischen der Gemeinde Böttstein und der Eigentümerin des Schlosses. Philipp Zimmermann (9.8.2022)

Rund 50 Fahrzeuge können auf dem grossen Parkplatz vor dem Schloss Böttstein abgestellt werden. Doch seit der Konkurseröffnung im Juli 2019 macht er einen verlassenen Eindruck. Das hat sich auch mit dem Widerruf des Konkurses nicht geändert – nur wenige Fahrzeuge standen auf dem Platz (die AZ berichtete).

Diese waren der Gemeinde Böttstein ein Dorn im Auge: Anlässlich eines Augenscheins stellte die Bauverwaltung im Dezember 2021 fest, dass sich auf dem Schlossparkplatz zwei Wohnwagen, zwei Gross-Container und zwei ausgediente Fahrzeuge befanden. Mit einer Verfügung tags darauf verpflichtete die Bauverwaltung die Eigentümerin, den Parkplatz bis zum 31. Januar 2022 zu räumen. Die Gemeinde bezog sich dabei auf das Aargauer Baugesetz, nachdem es verboten ist, ausgediente Fahrzeuge länger als drei Monate im Freien stehen zu lassen. Es entstand daraufhin ein Rechtsstreit.

Doch von vorne. Gegen die Verfügung der Bauverwaltung erhob die Schlossherrin Einsprache beim Gemeinderat, blitzte damit aber ab. Dieser entschied im Januar 2022, eine zweimonatige Frist für die vollständige Räumung aller Fahrzeuge und Container sowie nötigenfalls die Wiederherstellung des Platzes sei angemessen. Die vollständige Räumung hatte bis am 31. März 2022 zu geschehen.

Gegen diesen Gemeinderatsbeschluss erhob die Besitzerin Ende Februar erneut Beschwerde, diesmal bei der Rechtsabteilung des kantonalen Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU). Sie verlangte, der Entscheid des Gemeinderates sei ersatzlos aufzuheben oder zumindest zur erneuten Beurteilung an ihn zurückzuweisen.

Gemeinderat hob eigenen Entscheid auf

Nun wird es kompliziert. Im April zog der Gemeinderat seinen eigenen Beschluss in Wiedererwägung. Oder anders formuliert: Er hob seinen eigenen Entscheid vom Januar auf. Zwar bestätigte die Gemeinde auch in ihrer Wiedererwägung, dass die Schlossherrin ihre Fahrzeuge entfernen muss, ansonsten würden sie kostenpflichtig entfernt. Für den Gross-Container und den Wohnwagen hingegen verlangte sie nun ein nachträgliches Baugesuch statt deren Entfernung.

Die Schlossherrin erhob auch gegen diesen Wiedererwägungsentscheid Beschwerde, was ein weiteres Verfahren zur Folge hatte. Damit blitzte sie aber im Juli 2022 vor dem Verwaltungsgericht ab (die AZ berichtete). Dieses entschied, die Fahrzeuge müssen bis zum 20. September 2022 geräumt werden.

Noch hängig war zu diesem Zeitpunkt die Beschwerde zum ursprünglichen Entscheid des Gemeinderates vom Januar, der aber unterdessen ersetzt worden war durch die Wiedererwägung. Die Rechtsabteilung des BVU entschied deshalb, dass das Verfahren infolge Gegenstandslosigkeit abgeschrieben wird. Die Verfahrenskosten hätte die Schlossherrin zu zwei Dritteln (530 Franken) übernehmen sollen, die Anwaltskosten der Gemeinde zu einem Drittel (633.35 Franken). Dagegen erhob sie im September 2022 ein weiteres Mal Beschwerde.

Die Besitzerin des Schlosses machte geltend, dass die Gemeinde dafür verantwortlich sei, dass das Verfahren gegenstandslos geworden war – weil sie ihren eigenen Entscheid in Wiedererwägung gezogen habe. Die Gemeinde gelte deshalb als vollständig unterlegen.

Gemeinderat akzeptiert das Urteil des Verwaltungsgerichts

Das Verwaltungsgericht sieht das gleich und schreibt in seiner Begründung, dass in erster Linie diejenige Partei als unterliegend gelte, deren Verhalten die Gegenstandslosigkeit des Beschwerdeverfahrens verursacht habe. In diesem Fall die Gemeinde: «Mit der Wiedererwägung des erstinstanzlichen Entscheids ist das Anfechtungsobjekt weggefallen und wurde das Verwaltungsbeschwerdeverfahren gegenstandslos.»

Für die Kostenverlegung im vorinstanzlichen Verfahren sei somit nicht relevant, dass der Gemeinderat im neuen Entscheid vom 11. April 2022 wiederum die Beseitigung der abgestellten ausgedienten Fahrzeuge angeordnet und dafür Vollstreckungsanordnungen erlassen habe.

Das Verwaltungsgericht hebt deshalb den Entscheid der Rechtsabteilung des BVU auf. Die Verfahrenskosten gehen nun komplett zu Lasten der Staatskasse. Dies, weil dem Gemeinderat gemäss Gerichtsurteil weder schwerwiegende Verfahrensfehler noch Willkür vorzuwerfen sind. Der Gemeinderat muss aber Anwaltskosten der Schlossherrin für das vorherige und dieses Verfahren von insgesamt 3300 Franken übernehmen.

Dieser Entscheid kann innert 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden. Wie Böttsteins Ammann Patrick Gosteli (SVP) auf Anfrage erklärt, verzichte der Gemeinderat darauf.

