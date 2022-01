«Böttstein Network TV» Böttstein erhält im Frühling eigenen Fernsehsender – Ammann Gosteli erklärt die Gründe Bald informiert die Zurzibieter Gemeinde auch über einen eigenen TV-Kanal. Ammann Patrick Gosteli sagt, wie viel dies das Dorf kostet. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

Die Neujahrsrede von Patrick Gosteli könnte 2023 auch auf dem eigenen Sender laufen. Screenshot/Youtube

Mit dem Förster auf Erkundungstour durch den Wald, eine verpasste Podiumsdiskussion nachschauen oder sich über die nächste kommunale Abstimmung informieren − und das vom Sofa aus: Mit dem eigenen Fernsehkanal der Gemeinde Böttstein soll dies bald möglich sein. Läuft alles nach Plan, geht «Böttstein Network TV (BNTV)» diesen Frühling auf Sendung. Über das Vorhaben informierte Ammann Patrick Gosteli (SVP) in seiner Neujahrsansprache. Diese hielt er im Kulturhaus, wegen Corona aber vor zwei Kameras:

Das elfminütige Video veröffentlichte die Gemeinde auf der eigenen Website sowie in Sozialen Medien − es könnte im nächsten Jahr auch auf BNTV ausgestrahlt oder gar live übertragen werden.

Den Sender kann jeder empfangen, der am Kabelnetz der Gemeinde angeschlossen ist. Über das 1981 erstellte Netz strahlt das Telekommunikationsunternehmen UPC ihr Angebot aus. Rund 1550 Abonnenten sind in Böttstein angeschlossen. Die fast 4040 Einwohner zählende Gemeinde zählt fast 1900 Haushalte.

Filme werden bereits für Facebook und eigene Website produziert

Von einer Pionierrolle möchte Patrick Gosteli nicht sprechen. «Aber es ist sicher etwas Neues, das über die Gemeindegrenzen hinaus Ausstrahlung haben kann.» Ziel sei es, noch mehr Nähe zur Bevölkerung herstellen zu können, die Attraktivität der Gemeinde zu steigern, die Verbundenheit der Bevölkerung mit ihrem Wohnort fördern und allenfalls auch die Abozahlen für das eigene Kommunikationsnetz erhöhen zu können.

So informieren andere Gemeinden − und die Polizei Einen eigenen TV-Sender hat auch die Gemeinde Würenlos im Bezirk Baden. Auf dem Sender Nummer 30 strahlt der Info-Kanal über das gemeindeeigene Kommunikationsnetz seit 2019 in regelmässigen Abständen Beiträge über das Dorf aus. Eine Kommunikationsoffensive lancierte Zurzach im vergangenen Mai. Dies aber über die sozialen Medien: Auf Instagram, Facebook, Youtube und Linkedin veröffentlicht die neue Gemeinde Beiträge. Die Kinder und Jugendlichen der flächenmässig grössten Gemeinde des Kantons erhalten auf Tiktok eine Stimme, dem Portal für kurze Videoclips. Facebook nutzen auch die Gemeinde Leibstadt und die Regionalpolizei Zurzibiet, die zu den Pionieren und Trendsettern auf Social Media unter den Repols im Aargau gehört. Den digitalen Dorfplatz Crossiety nutzt vor allem Mellikon regelmässig, aber auch Klingnau. (sga)

Der eigene TV-Kanal ist Teil der neuen Kommunikationsoffensive der Gemeinde. «Wir erweitern unsere Website mit regelmässig publizierten Filmen», sagt Patrick Gosteli. Und das gedruckte Mitteilungsblatt Conex wird mit QR-Codes angereichert, mit denen die Leserinnen und Leser zu den Filmen gelangen.

Seit Dezember ist die Gemeinde zudem in den sozialen Medien aktiv. Zum einen auf dem Netzwerk Linked-In, das sich auf die Pflege von geschäftlichen Kontakten spezialisiert. «Wir möchten auf dieser Plattform zeigen, wie schön es ist, hier zu leben», sagt Patrick Gosteli. Das soll neue Einwohner und damit auch gute Steuerzahler anziehen.

Zum anderen betreibt Böttstein neu eine eigene Facebook-Seite, wo die Gemeinde im vergangenen Monat sieben Videos veröffentlich hat. In Zukunft sollen regelmässig Fotos und Posts folgen. «Facebook hat eine grosse Reichweite über verschiedene Altersklassen hinweg und bietet viele Möglichkeiten, was die Art der Beiträge betrifft.» Die Videos werden zudem auch auf Youtube veröffentlicht.

TV-Sender verursacht nur zu Beginn zusätzliche Kosten

In einer Diskussion mit Kommunikationsdesignerin Susanne Holthuizen und Kameramann Mattias Moser sei dann die Idee aufgekommen, die produzierten Videos zudem auf einem eigenen Sender auszustrahlen, sagt Patrick Gosteli. Die Videos würden ja ohnehin produziert − diese auf einem TV-Kanal via gemeindeeigenes Kabelnetz zu zeigen, würde keine weiteren Kosten verursachen.

Lediglich für die technische Instandstellung des Kanals hat die Gemeinde rund 40'000 Franken für das laufende Jahr budgetiert. Dies aber nicht im Budget der Gemeinde, sondern des Gemeindewerkes Kommunikationsnetz. «Dies wird somit nicht über die Steuern, sondern über die Gebühren finanziert.»

Die jährlich wiederkehrenden Kosten sind abhängig von der Anzahl und Art der produzierten Videobeiträge. Im Gemeindebudget 2022 sind 11'000 Franken vorgesehen.

Bevölkerung soll sich mit eigenen Beiträgen beteiligen

Der neue TV-Kanal soll aber nicht zu einem tagesaktuellen News-Sender werden, sondern in regelmässigen Abständen aktuell über verschiedene Themen informieren. Dies nicht nur über Politisches wie Abstimmungen oder grössere Projekte: Die Bevölkerung, Vereine und Unternehmen sollen miteinbezogen werden oder sich mit eigenen Beiträgen beteiligen können. Denkbar sind auch Publireportagen, in denen sich die Betriebe gegen ein Entgelt präsentieren können, oder gar verkaufte Werbeplätze.

Seit einem Jahr produzieren Matthias Moser und Susanne Holthuizen Videos. Wie oft die Beiträge gesendet werden, ob wöchentlich oder monatlich, wird in den nächsten Monaten entschieden. «Wir befinden uns zurzeit noch in der Konzeptphase», sagt Patrick Gosteli. Der Zeitpunkt der Ausstrahlung, wohl meist am Abend, wird vorher angekündigt. Damit der Bildschirm die restliche Zeit nicht schwarz bleibt, werden Video- und Fotoaufnahmen aus der Gemeinde gezeigt.

