Böttstein: Volk kritisiert Abgänge bei Lehrpersonen

Böttstein Klatsche für den Gemeinderat: Zuerst lehnt das Volk den Kindergarten-Kredit ab, dann folgt die Kritik an mehreren Abgängen von Lehrpersonen An der Sommergmeind in Böttstein hat vor allem die Schule zu Diskussionen geführt: Umstritten war der Kredit über 4,3 Millionen Franken für zwei neue Doppelkindergärten und 18 Abgänge an der Schule in zwei Jahren. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 02.06.2022, 01.16 Uhr

Kein Erfolg: Gemeindeammann Patrick Gosteli führt aus, weshalb der bestehende Doppelkindergarten ersetzt werden soll, das Volk entscheidet sich aber dagegen. Stefanie Garcia Lainez

Die Schule hat für Gesprächsstoff an der Böttsteiner Sommergmeind gesorgt: Zuerst gab es mehrere mitunter kritische Voten zum Kredit für 4,3 Millionen Franken für den Abbruch des Doppelkindergartens Rain und den Neubau von zwei Doppelkindergärten, der schliesslich abgelehnt wurde.

Danach meldeten sich unter «Verschiedenes» mehrere Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu den gehäuften Abgängen von Lehrpersonen zu Wort: In den vergangenen zwei Jahren haben fast zwanzig Lehrkräfte ihre Stelle gekündigt– einige im Dorf sehen dies als Hinweis, dass es nicht nach Wunsch laufe. Doch von vorne.

Der Abbruch des Kindergartens Rain aus dem Jahr 1972 sei nötig, weil die Bausubstanz diverse Baumängel aufweise, heisst es im Traktandenbericht. Gemeindeammann Patrick Gosteli (SVP) führte an der Gemeindeversammlung aus, dass mehrere Varianten geprüft worden seien, so etwa eine Sanierung. Diese hätte aber zu hohen Kosten geführt.

Sämtliche Analysen hätten ergeben, dass die beste Lösung sei, den alten Doppelkindergarten bis auf die Grundmauern abzubrechen und vier neue Abteilungen in zwei Gebäuden zu planen.

«Über eine Million Franken pro Kindergartenabteilung ist definitiv zu hoch», bemängelte Heinz Vögeli, Präsident der Finanzkommission. Er verwies auf die Gemeinde Döttingen, die einen Projektierungskredit mit tieferen Kosten vorgelegt habe. Ausserdem sei im Finanzplan vom vergangenen Herbst nur drei Millionen vermerkt worden für drei Abteilungen. Nun, sechs Monaten später, sei dies über den Haufen geworfen und das Projekt zeitlich vorverlegt worden.

Der Doppel-Kindergarten Rain wurde 1972 gebaut. Stefanie Garcia Lainez

Andere kritisierten die fehlenden energetischen Massnahmen oder den Umstand, dass zwei separate Gebäude geplant wurden, in denen keine Synergien wie etwa gemeinsame Räume genutzt werden könnten.

Heizung im Kindergarten funktioniere nicht zuverlässig

Patrick Gosteli entgegnete, dass der Vergleich mit anderen Gemeinden zeige, dass die vorliegende Variante günstig sei. So habe etwa in Endingen beim Dreifach-Kindergarten eine Abteilung rund 1,5 Millionen Franken gekostet, beim Doppelkindergarten in Seengen 1,42 Millionen. Zwar könne man in den Räumen weiterhin unterrichten, diese würden aber nicht mehr den heutigen Ansprüchen genügen.

Dies unterstützte eine pensionierte Kindergärtnerin. Sie sagte, dass eine Lehrperson erwarten dürfe, dass man die Fenster richtig schliessen könne und die Heizung dann heizt, wenn sie es auch müsse.

Schliesslich lehnten die 155 anwesenden Stimmberechtigten den Kredit mit 104 Nein- gegenüber 34 Ja-Stimmen ab. Angenommen hingegen wurde mit grossem Mehr der Überweisungsantrag der Finanzkommission, dass der Gemeinderat einen Projektierungskredit zu einem späteren Zeitpunkt vorlegt.

Mehrere Votanten haben Fluktuation kritisiert

Unter dem Traktandum «Verschiedenes» kam erneut die Schule zur Sprache. So wurden die zahlreichen Abgänge bei Lehrpersonen und in der Verwaltung angesprochen, was nicht mehr als normale Fluktuation bezeichnet werden könne, so die Meinung mehrerer Votanten. Das hätten verschiedenste Gespräche mit Lehrpersonen deutlich gemacht, ergänzte Simon Schifferle.

Der 37-jährige hatte im Vorfeld angekündigt, den Gemeinderat mit Fragen zum Zustand der Schule zu konfrontieren und sprach von einem «Klima der Angst» unter den Lehrpersonen.

Dem Vernehmen nach kündigten innerhalb von zwei Jahren 18 Lehrerinnen und Lehrer ihre Stelle, darunter Schulleiter Stefan Wagner 2021 und seine Nachfolgerin Gabi Herren per Ende Februar dieses Jahres. Aktuell sind 74 Lehrpersonen (inklusive Assistenzen, ohne Musikschul-Lehrpersonen) angestellt.

Gemeinderat Pius Sutter. zvg

Simon Schifferle sprach auch einen Brief an, den eine Gruppe von Lehrpersonen an den Gemeinderat schrieb – jede einzelne dieser Gruppe habe nachher beim Gemeinderat antraben müssen.

Ein weiterer Stimmbürger sagte, er habe Pius Sutter (parteilos) als ehemaligen Schulpflegepräsident in den Gemeinderat gewählt und gestaunt, als das Bildungsressort beim Ammann blieb. Dafür erntete er Applaus vom Publikum.

Gemeinderat Pius Sutter: «Fluktuationen sind normal»

Patrick Gosteli erklärte, dass die Fluktuationen mit 12 Prozent unter dem kantonalen Durchschnitt von 13 Prozent liegen würden. Er führte aus, dass einige Lehrpersonen pensioniert worden seien oder einen kürzeren Arbeitsweg gewünscht hätten. Er erwähnte aber auch eine Gruppe von Lehrpersonen, die jahrelang gegen den Gemeinderat gearbeitet habe.

Vizeammann Bruno Rigo. zvg

Vizeammann Bruno Rigo (FDP) ergänzte, dass diese Gruppe den zuvor angesprochenen Brief verfasst habe, der in der Privatwirtschaft wohl zu fristlosen Kündigungen geführt hätte. Einige dieser Gruppe hätten sich mit der neuen Führungsstruktur, nach der nun der Gemeinderat für die Schule verantwortlich ist, nicht abfinden können und hätten jetzt die Konsequenzen gezogen.

Schliesslich meldete sich auch der neue Gemeinderat Pius Sutter (parteilos) zu Wort und ergänzte, dass ihm die Schule klar am Herzen liege, dass er sich jedoch für eine Gemeinderatskandidatur entschieden habe, um sich für die Gemeinde als Ganzes zu engagieren.

«Aber glauben Sie mir eines: Ich setze mich im Gemeinderat für die Schule ein.» Und er ergänzte, dass es Fluktuationen an der Schule schon in der Vergangenheit gegeben habe. Wiederum applaudierten die Anwesenden.

