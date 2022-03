Böttstein Kampf gegen Elterntaxis: Gemeinde führt Halteverbot ein – Unverbesserlichen drohen Bussen Eltern, die Kinder mit dem Auto zur Schule fahren, können für gefährliche Situationen sorgen, so auch in Böttstein. Nun greift die Gemeinde durch – so wie die Nachbargemeinde Döttingen, die bereits 2016 ein Halteverbot rund um die Schule eingeführt hat. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 10.03.2022, 05.00 Uhr

Ab kommender Woche dürfen die Autos rund um das Schulareal in Kleindöttingen nicht mehr anhalten. Alex Spichale

Bis zu zwanzig Autos stehen vor dem Schulareal Rain in Kleindöttingen, um Kinder in die Schule zu bringen oder abzuholen – und sorgen damit für ein Verkehrschaos, das die Sicherheit der Kinder gefährdet. Das war im Oktober 2013. Damals kündigte Ammann Patrick Gosteli (SVP) an, ein Halte- oder ein Fahrverbot rund um das Schulhaus zu erlassen, falls sich die Situation nicht verbessere.

Nun, fast zehn Jahre später, setzt der Böttsteiner Gemeinderat diese Ankündigung in die Tat um. Ab nächstem Dienstag gilt auf Teilen der Rain- und der Schulhausstrasse ein temporäres Halteverbot von Montag bis Freitag zwischen 7 und 17 Uhr. «Die Parkplätze an der Rainstrasse sind in dieser Zeit den Lehrpersonen vorbehalten», heisst es in einer Mitteilung. Mehrere Appelle des Gemeinderats und der Schulleitung an die Eltern, dass sie ihre Kinder den Schulweg zu Fuss erleben lassen sollen, hätten zuvor keine Wirkung gezeigt.

Appelle an die Eltern sind erfolglos geblieben

Die Situation mit den Elterntaxis habe sich in den vergangenen beiden Jahren wieder verschlimmert, sagt Patrick Gosteli. «Dabei ist der Schulweg wichtig für die Kinder – für die sozialen Kontakte, um Energie rauslassen zu können und zu lernen, Verantwortung zu tragen.» Von Seiten der Schule, aber auch aus der Bevölkerung seien regelmässig Massnahmen gefordert und auf heikle Szenen hingewiesen worden.

Patrick Gosteli, Gemeindeammann Böttstein Fabio Baranzini

«Im Mitteilungsblatt haben wir deshalb während zweier Jahre immer wieder an die Eigenverantwortung und Vernunft appelliert.» Auch die Schule habe die Eltern regelmässig zu diesem Thema angeschrieben. Doch beides blieb ohne Erfolg: Die Schlange von Autos sei zunehmend länger geworden.

Für die Verkehrssicherheit und zum Wohl der Kinder habe die Gemeinde nun das Halteverbot erlassen, sagt Patrick Gosteli. Dieses gilt vorerst für einen einjährigen Probebetrieb. Im Frühling 2023 werde der Gemeinderat mit der Schulleitung die Wirkung analysieren und allenfalls weitere Massnahmen beschliessen.

Vor allem in der Anfangsphase führe die Regionalpolizei Zurzibiet im Auftrag des Gemeinderates intensiv Kontrollen durch. «In der ersten Woche werden aber noch keine Bussen verteilt, sondern die Eltern nochmals über die neue Regelung informiert», sagt Gosteli.

Danach müssen Unbelehrbare für kurzes Anhalten im Halteverbot 80 Franken und für das Parkieren 120 Franken berappen. «Wir hoffen, dass während des Probebetriebs wieder Ruhe vor der Schule und den Kindergärten einkehrt.»

Döttingen setzt seit 2016 erfolgreich auf Halteverbot

Schweizweit für Aufsehen sorgte das Halteverbot in Ehrendingen, das die Gemeinde im Kampf gegen die Elterntaxis vor den drei Schulhäusern 2019 temporär erlassen hatte. Die Gemeinde überlegte sich danach, ein unbefristetes Halteverbot zu verfügen. Dazu ist es aber nicht gekommen, sagt Gemeindeschreibern Jenny Jaun auf Anfrage:

«Wir haben festgestellt, dass das Verbot nur kurzfristig wirkt und auch sehr aufwendig zu kontrollieren ist.»

Die Gemeinde mache deshalb bei der Aktion «zu Fuss zur Schule» mit und setze somit eher auf Prävention als auf ein Verbot.

Michael Mäder, Gemeindeammann Döttingen Zvg / Aargauer Zeitung

Bessere Erfahrungen machte Döttingen. Dort gilt seit 2016 ein Halteverbot vor der Primarschule. Die Massnahme zeigte Wirkung: Vor dem Schulhaus habe sich die Problematik entschärft, sagt Ammann Michael Mäder (SVP). «Es gibt immer noch Eltern, die ihre Kinder zur Schule fahren. Sie müssen aber bis zum Parkplatz fahren.» Die Repol führe immer mal wieder Kontrollen durch, insbesondere nach den Sommerferien.

Die Gemeinde setzt aber auch auf Prävention. «Bereits im Kindergarten wird den Kindern ein Flyer mit nach Hause gegeben, auf dem auf die Wichtigkeit des Schulwegs und die Gefahren der Elterntaxis hingewiesen wird», sagt Michael Mäder.

