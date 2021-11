Böttstein erhöht Steuerfuss und genehmigt Unterstützung für Mühle

Böttstein Höhere Steuern und Unterstützung für Mühle: Wintergmeind winkt alle Geschäfte durch – aber nicht ohne Diskussionen In Böttstein steigen die Steuern von 102 auf 107 Prozent. Das hat die Gemeindeversammlung mit der Annahme des Budgets beschlossen. Zu Reden haben andere Traktanden gegeben. Louis Probst 18.11.2021, 14.07 Uhr

Das Wasserrad der früheren Mühle Böttstein ist wohl das grösste seiner Art in Europa. Alex Spichale

„Wir präsentieren eine spannende Traktandenliste“, versprach Gemeindeammann Patrick Gosteli bei der Begrüssung zur Gemeindeversammlung in Böttstein. Für Spannung, soviel sei vorweggenommen, sorgten die Kredite für die Klimatisierung der Schulhäuser und für den Beitrag der Gemeinde an den Kauf der Parzelle 709 durch den Verein Kultur am Mühlebach. Der Verein hat sich vorgenommen, das Grundstück zu erwerben und die Gebäude um die ehemalige Mühle Böttstein und das Wasserrad zu erhalten.