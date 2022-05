Böttstein Hilfe für die Ärmsten in Afrika: Dieser Aargauer ermöglicht über 100 Kindern bessere Zukunftschancen Stephan Meier aus Böttstein engagiert sich für die Ärmsten in Madagaskar. In seinem Tageszentrum werden bis 120 schutzbedürftige Kinder geschult, betreut und begleitet. Vor kurzem hat er für eine besondere Ferienüberraschung gesorgt. Alexander Wagner 10.05.2022, 05.00 Uhr

Stephan Meier aus Eien engagiert sich seit Jahren enorm für Kinder in Madagaskar. Alexander Wagner

Weit über 25 Jahre hat Stephan Meier aus dem Böttsteiner Ortsteil Eien Eisenbahnen exportiert und ist dabei viel in der Welt herumgekommen – vor allem in Europa. Doch die Umwälzungen in der Branche brachten auch für ihn einen grossen Umbruch und so war er 2013 für das World Food Programme (WFP) der UNO in Madagaskar. Dort betreibt er heute ein Tageszentrum für die ärmsten Kinder.

Die Insel vor der afrikanischen Südostküste hat gigantische Ausmasse, ist rund 1'600 Kilometer lang und 500 Kilometer breit und damit 1,5-mal so gross wie Deutschland. Und die Bevölkerung ist enorm gewachsen: 1998 waren es noch rund 16 Millionen Einwohner. Als Meier 15 Jahre später das Land zum ersten Mal besuchte, waren es bereits 22 Millionen. Heute sind es mindestens sechs Millionen mehr – genaue Zahlen liegen nicht vor.

Er musste Logistik abklären für das Welternährungsprogramm der UNO

Der damals 60-jährige Meier war im Auftrag der DEZA (Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit/Humanitäre Hilfe) in Madagaskar und beim WFP damit beauftragt, für den Fall von Katastrophen und Krisen abzuklären, welche Logistik vorhanden ist. «Das war natürlich mit vielen Reisen verbunden, und dieser Umstand hat mir damals gerade gepasst», erklärt er.

Er war viel in Häfen und Lagern unterwegs, um die Kapazitäten zu erfassen. Daneben arbeitete er immer wieder in seinem Büro in der Hauptstadt. Gegen Ende seines einjährigen Aufenthaltes lernte Meier einige Frauen kennen, die gegen 100 Kinder betreuten. Dabei handelte es sich um die ärmsten Kinder der Stadt, die nicht in die Schule gingen.

«Das Bildungsniveau ist sehr tief», erzählt er. Denn rund ein Drittel der Kinder geht nicht zur Schule. Obwohl das Schulgeld nur gerade fünf bis zehn Franken pro Jahr beträgt, ist dies für die Eltern oft nicht erschwinglich. Viele Einwohner haben gerade mal ein Einkommen von zwei Dollars pro Tag.

Sein Kinderhilfswerk sorgt für eine Tagesstruktur

Deshalb gründete Meier 2017 zusammen mit Franz Knecht und weiteren Mitstreitern ein Hilfswerk für die Kinder. Sie mieteten ein Haus für rund 100 Kinder im Alter von 7 bis 18 Jahren. Im Vordergrund standen die absoluten Grundlagen der Bildung: Die Kinder sollten lesen, schreiben und rechnen lernen, um später in die reguläre Schule eintreten zu können.

Es geht jedoch um weit mehr als das Einmaleins: Die Kinder erhalten auf diese Weise auch eine Tagesstruktur, denn sonst sind sie den ganzen Tag ohne Aufsicht und ohne Schutz auf den Strassen unterwegs. Zudem gibt es für die Kinder eine warme Mahlzeit am Tag – was sonst alles andere als selbstverständlich ist.

Gegen 120 Kinder erhalten in Madagaskar dank Stephan Meier eine Chance auf eine bessere Zukunft. zvg Im Januar führte Bernhard Schleuniger vom FC Klingnau ein Fussballtraining durch. zvg Stephan Meier aus Eien mit den Kindern. zvg Die Kinder erhalten eine warme Mahlzeit. zvg Schulbildung gehört ebenfalls dazu. zvg Die Kinder gehörten zu den Ärmsten des Landes. zvg

Und die ersten Erfolge lassen sich bereits sehen: «Einige Kinder sind jetzt die besten in ihrer Klasse in der regulären Schule», freut sich Meier sichtlich und gibt zu: «Das macht uns natürlich auch etwas stolz.»

Im Januar gab der FC Klingnau ein Training

Doch in den Ferien fehlt den Kindern wieder diese Tagesstruktur – und natürlich auch die warme Mahlzeit. Deshalb hat Meiers Hilfswerk flugs ein Fussballcamp in den Ferien organisiert. Und Bernhard Schleuniger vom FC Klingnau erklärte sich bereit, das Fussballtraining im Januar 2022 durchzuführen.

Dabei geht es auch hier um weit mehr als Schusstraining und Taktik. Die Kinder erhalten eine Tagesstruktur – und so sind auch die vielen Mädchen beaufsichtigt. Denn enorm viele Teenager werden bereits sehr jung schwanger – was wiederum zur Bevölkerungsexplosion beiträgt. «Sonst hängen sie nur rum. Und vergessen sehr viel vom Unterrichtsstoff», bringt es Meier auf den Punkt.

Die vergangenen zwei Jahre konnte niemand vom Kinderhilfswerk nach Madagaskar einreisen, denn die Grenzen waren aufgrund der besonderen Coronalage geschlossen. Im Januar konnte Meier endlich wieder das Tageszentrum besuchen. Und er freute sich riesig, die Kinder, Lehrer und Betreuer in echt zu sehen – und nicht mehr nur auf dem Skype-Bildschirm.

«Es sind ganz kleine Schritte, die wir machen können. Denn das Bildungssystem hat grosse Mängel. Schulklassen mit 40 bis 50 Kindern sind normal. Eine Verbesserung der Situation ist nur über die Bildung möglich», ist er überzeugt. «Aber es ist schön zu sehen, dass wir kleine Fortschritte machen können.»

Deshalb ist bereits die nächste Reise geplant: Mitte Juli wird er von seinem Einfamilienhaus im beschaulichen, ja fast idyllischen Eien wieder ins Gewusel der vielen Kinder nach Madagaskar reisen, um weitere kleine Schritte mit den Kindern zu machen – da entschädigt ein herzhaftes Kinderlachen für viele Mühen und kleine Rückschläge können auch leichter verkraftet werden.

Weitere Informationen über das Kinderhilfswerk für Madagaskar und die Möglichkeit für Spenden unter: www.kinderhilfe-aejt-madagaskar.ch