Böttstein: Baugesuch für wohl grösstes Wasserrad liegt auf

Böttstein Nach 50 Jahren Stillstand: Das wohl grösste Holzwasserrad Europas wird wieder instand gesetzt – doch das ist nicht alles Seit 1973 steht die historische Untere Mühle still – und mit ihr auch das imposante Wasserrad mit zehn Metern Durchmesser, das wohl grösste seiner Art in Europa. Nun hat der Verein «Kultur am Mühlebach Böttstein» eine wichtige Hürde genommen, um das Rad wieder zum Laufen zu bringen. Stefanie Garcia Lainez 07.01.2023, 05.00 Uhr

Seit 2014 wird das Wasser umgeleitet, damit das Rad nicht noch weiter zerfällt. Bild: Alex Spichale

Zehn Meter Durchmesser hat das imposante Wasserrad der Getreidemühle Böttstein aus dem Jahr 1607. Es ist wohl das grösste seiner Art in Europa: aus Holz, eingebaut in einem Gebäude und oberschlächtig, also angetrieben durch Wasser, das von oben auf das Rad herabfällt. Der Verein «Kultur am Mühlebach Böttstein» möchte das Rad wieder zum Laufen bringen (die AZ berichtete).

Seit Anfang 2022 ist er Besitzer des Grundstückes mit allen Gebäuden direkt neben dem Schloss Böttstein, auf dem die Untere Mühle mit dem Wasserrad steht. Nun liegt das Baugesuch für die Erneuerung des Rades und die Umnutzung des Hobbyraums zur Mahlstube auf. Die Umbaukosten schätzt der Verein gemäss Baugesuch auf 160’000 Franken.

«Wir sind gut im Zeitplan», sagt Vorstandsmitglied Edi Wiederkehr. «Verläuft alles wie geplant, dann können wir im Juni mit den Arbeiten beginnen.» Im Zentrum steht das zerfallene Wasserrad, das komplett ersetzt werden soll. Das hölzerne, denkmalgeschützte Rad baute der Leuggemer Schreiner Sutter im Jahr 1931. Der rund 1,8 Tonnen schwere Stahlkranz des Rades stammt aus dem Jahr 1886 und wird heute provisorisch abgestützt.

Der Verein will die gesamte Konstruktion originalgetreu nachbauen lassen. «Wir sind dafür mit mehreren lokalen Handwerksbetrieben im Gespräch», sagt Edi Wiederkehr. Wichtig sei, dass dafür langlebiges und widerstandsfähiges, einheimisches Eichenholz verwendet werde.

Normalerweise werde ein solches Holzrad alle 50 Jahre ersetzt, sagt Edi Wiederkehr. «Und glücklicherweise ist das ursprüngliche Rad noch vorhanden.» Deshalb rechnet er mit keinen grossen Schwierigkeiten beim Nachbau. Dass das Rad noch vorhanden ist, ist den früheren Besitzerfamilien und einigen Vereinsmitgliedern zu verdanken: Sie sorgten dafür, dass seit 2014 das Wasser vor dem Rad im Radraum durch Rohre umgeleitet wird, damit das Rad nicht mehr nass wird und das morsche und teilweise auseinandergebrochene Holz nicht noch weiter zerfällt.

Plattform soll für gute Sicht sorgen

Damit Besucherinnen und Besucher an Führungen künftig eine bessere Sicht auf das riesige Rad haben, will der Verein eine Besichtigungs-Plattform installieren. Diese soll ebenerdig sein. Dafür wird links des Eingangs zum schmalen Raum, in dem sich das Rad befindet, die Fassade auf einer Breite von zwei Metern geöffnet. Das Vordach beim Eingang an der Südfassade soll ersetzt und auf die ganze Breite des Gebäudes erweitert werden.

In einer ersten Etappe soll das altershalber sehr desolate Wasserrad originalgetreu nachgebaut werden. Alex Spichale Mit einem Generator will der Verein Kultur am Mühlebach Böttstein in Zukunft zudem Strom erzeugen. Alex Spichale Vereinspräsident Peter Ming und Vorstandsmitglied Edi Wiederkehr stehen neben dem imposanten Wasserrad mit zehn Metern Durchmesser. Alex Spichale Die Holztüre rechts führt hinunter zum Wasserrad. Links befand sich früher die Mahlstube, die über eine kleine Tür mit dem Wasserrad verbunden ist. Darüber sind zwei Wohnungen. Die heute umgenutzte Mahlstube möchte der Verein wieder zum Leben erwecken. Zvg In einer zweiten Etappe sollen Stall, Scheune und Heustock im Ökonomiegebäude Wohnungen, Ateliers und Werkräumen weichen. Zvg Peter Ming (rechts) sagt: «Wir haben dort die grosse Chance, einen Kulturraum zu schaffen.» Ein bewilligungsfähiges Vorprojekt erstellte der Verein bereits. Als Kurslokal dienen soll zu einem späteren Zeitpunkt auch das sogenannte Wochenendhaus, in dem ein naher Verwandte der Besitzerin während einiger Jahrzehnte die Wochenenden mit seiner Familie verbrachte. Alex Spichale Die dritte Etappe umfasst die Sanierung und Umnutzung des Backhauses zu einer «Schau-Bio-Bäckerei». Auch die Bäckerei gehörte ursprünglich zum Schloss, später wohnten dort Gehilfen des Müllers. Der Grossvater der heutigen Besitzerin übernahm die Mühle samt Backhaus und Stall um 1900. Der intakte Gewölbekeller könnte künftig als Informationsraum genutzt werden. «Backen mit Mehl, das mit Wasserkraft frisch gemahlen wurde, ist eine weitere Vision», sagt Edi Wiederkehr.

Zvg Der rund 800 Jahre alte, künstlich angelegte Mühlebach versorgt gleich drei Wasserräder mit Wasser. Alex Spichale Die Obere Mühle mit dem obersten Wasserrad existiert nicht mehr. Das zweite Wasserrad mit einem Durchmesser von fünf Metern treibt die Ölmühle und die sogenannte Gattersäge an. Danach fliesst das Wasser durch einen Kanal (im Bild) zum nächsten Gebäude – der Unteren Mühle (Hauptgebäude mit dem Wasserrad, der Mahlstube und zwei Wohnungen). Alex Spichale

Die Achse des Wasserrades geht in die frühere Mahlstube auf der Westseite des Gebäudes über, die heute als Hobbyraum dient. Damit das Rad wieder einwandfrei funktionieren kann, muss hier unter anderem der aufgeschüttete Boden wieder abgetragen werden. Auch soll der Raum in seine ursprüngliche Funktion zurückversetzt werden: Er wird so angepasst, dass die dafür nötigen Mahl-Einrichtungen wieder eingebaut werden können. Der Verein möchte zum einen zeigen, wie früher mit Mahlsteinen das Korn zerkleinert wurde, und zum anderen wieder Mehl produzieren.

«Passende historische Mühleneinrichtungen zu finden, ist schwierig», sagt Edi Wiederkehr. «Da besteht noch Handlungsbedarf.» Ein weiteres Baugesuch für die Renovation des benachbarten Backhauses soll in den nächsten Monaten folgen. Umgesetzt wird das Vorhaben aber erst nach dem Ersatz des Wasserrades, das voraussichtlich im Mai 2024 feierlich eingeweiht werden soll.

Insgesamt will der Verein längerfristig 600’000 Franken in Erneuerungen und Renovationen der kulturhistorischen Schätze investieren. Mit 25'000 Franken unterstützt die Bad Zurzacher Stiftung Barzmühle den Bau des neuen Wasserrades. Die Denkmalpflege habe ebenfalls in Aussicht gestellt, sich daran beratend und finanziell zu beteiligen, sagt Edi Wiederkehr. Hinzukommen zahlreiche Spender aus Wirtschaft und Gewerbe sowie Private. Für das Wasserrad ist ausserdem eine Spendenaktion geplant.