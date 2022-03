Böbikon: Scheune auf Bauernhof gerät in Vollbrand

Böbikon Scheune gerät in Vollbrand – keine verletzten Personen oder Tiere In Böbikon ist auf einem Landwirtschaftsbetrieb am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Dabei ist eine Scheune niedergebrannt. 14.03.2022, 15.49 Uhr

Auf einem Landwirtschaftsbetrieb am Brachweg in Böbikon hat es am Montagmittag gebrannt. Genauer gesagt ist eine Scheune niedergebrannt.