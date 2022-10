Bezirksgericht Zurzach Frau beschuldigte Mann zu Unrecht der Vergewaltigung: «Ich hatte keinen blassen Schimmer, was das auslöst» Weil sie eine Geschichte aufgetischt hatte, die sich so überhaupt nicht ereignet hatte, wurde eine 25-jährige Portugiesin vom Bezirksgericht Zurzach zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Rosmarie Mehlin Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Ein Freund ihres Partners soll sie vergewaltigt haben, behauptete eine Portugiesin. Dies stimmte jedoch nicht, weshalb sie nun vor Gericht sass. Symbolbild: Getty

Die 25-Jährige Almeida (alle Namen geändert), beschuldigt der falschen Anschuldigung sowie der Freiheitsberaubung, sass in Zurzach vor dem Gericht. Laut der Staatsanwalt sollte sie zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zehn Monaten und zu einer Busse von 2000 Franken verurteilt sowie sechs Jahre des Landes verwiesen werden.

Die Portugiesin, klein und schlank, trug das dunkelbraune Haar zu einem Rossschwanz gebunden und die weisse Bauchtasche quer über die Brust. Almeida lebt seit fast 22 Jahren in der Schweiz, spricht hiesigen Dialekt und auch fliessend die Sprache ihrer Heimat. Sie ist ledig und zweifache Mutter.

Der siebenjährige Sohn lebt bei ihren Eltern, sein Erzeuger im Ausland. Der Kontakt zu ihm ist minimal, seine Unterhaltszahlungen sind inexistent. Der Vater von Almeidas Tochter ist der 36-jährige Tiago – verheiratet, mit Kindern und seit sechs Jahren mit Almeida liiert. Sie wohnt mit der Vierjährigen in eineinhalb Zimmern zur Untermiete und ist bei Tiago angestellt, kann aber wegen des Kindes nur Teilzeit arbeiten und verdient durchschnittlich 1740 Franken. Dazu erhält sie 700 Franken vom Sozialamt. Auch Tiago zahlt keinen Unterhalt.

«Das stimmt so für mich», betonte Almeida vor Gericht. «Er schläft fast jede Nacht bei mir», beantwortete sie hörbar stolz die Frage von Einzelrichter Cyrill Kramer, wie oft Tiago denn bei ihr sei. Tatsächlich schien Almeida emotional sehr stark an ihren Liebhaber gebunden zu sein. So stellte sich im Verlauf der Verhandlung heraus, dass hinter ihren Taten einzig das Bedürfnis nach mehr Aufmerksamkeit von Tiago gestanden hat.

Geschädigter erhielt zehn Stunden Haft und Prügel

Eines Abends Ende September letzten Jahres hatte sie ihm im Geschäft erzählt, sein Mitarbeiter Enzo habe sie acht Tage zuvor vergewaltigt gehabt. Geschehen sei es im Auto, als Enzo und sie ennet der Grenze fürs Geschäft einkaufen waren. Tiago hatte daraufhin die Polizei alarmiert.

Die Beamten hatten Almeida nachts um 22.30 Uhr vor Ort befragt und noch in derselben Nacht Enzo an dessen Wohnort in Haft genommen. Zehn Stunden später – noch bevor Enzo als Beschuldigter befragt wurde – ist er aus der Haft entlassen worden. Am frühen Morgen hatte Almeida die Geschichte der Vergewaltigung dann vollumfänglich widerrufen. Sie war reine Erfindung.

Der Freiheitsberaubung wurde sie angeklagt, weil sie verantwortlich dafür war, dass Enzo zehn Stunden in Unfreiheit hatte verbringen müssen. Almeida sagte:

«Ich habe niemals gedacht, dass es so herauskommt. Ich war geschockt, als die Polizei kam und ich war mir überhaupt nicht bewusst, dass Enzo festgenommen werden kann.»

Richter Kramer meinte: «Aber den Polizisten detailliert schildern, wie die Vergewaltigung abgelaufen sei, das macht man nicht einfach so.» Sie habe doch wissen müssen, welche Folgen eine derart gravierende Anschuldigung haben werde.

«Nein», meinte Almeida. «Ich hatte keinen blassen Schimmer, was das auslöst und auch nie gedacht, dass Tiago deswegen Enzo verprügeln würde.» Solches hatte der Lover aber sehr wohl getan – und zwar nicht zu knapp: Enzo hatte danach jedenfalls einen gebrochenen Kiefer.

Verteidigerin plädierte nur für eine Geldstrafe

In ihrem Plädoyer betonte Almeidas Verteidigerin die emotionale Abhängigkeit ihrer Mandantin und dass sie sich damals in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte. «Sie war naiv, hatte ja auch zu Protokoll gegeben, nicht über die Folgen nachgedacht zu haben», sagte sie.

Entsprechend habe Almeida die Haft von Enzo keineswegs in Kauf genommen, weshalb sie vom Vorwurf der Freiheitsberaubung freizusprechen sei. Hinter der falschen Anschuldigung habe nur geringe kriminelle Energie gestanden, weshalb als Sanktion eine bedingte Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 10 Franken angemessen sei.

Es bestand nie eine Gefahr für die Bevölkerung

Cyrill Kramer sprach Almeida jedoch schuldig gemäss Anklage und verurteilte sie zu den geforderten 10 Monaten Freiheitsstrafe bedingt auf zwei Jahre, halbierte die Busse aber auf 1000 Franken. «Wer jemanden der Vergewaltigung bezichtigt – egal, ob dies im Wissen, dass es nicht stimmt, geschieht – nimmt ganz klar in Kauf, dass der solchermassen Beschuldigte verhaftet wird», begründete der Richter seinen Entscheid. Ein Mann in dieser Situation habe gegenüber der Polizei fast keine Chance.

Von der beantragten Landesverweisung nahm Kramer jedoch Abstand. «Zwar sanktioniert der Gesetzgeber eine solche bei Freiheitsberaubung ganz klar», sagte er. «Da im vorliegenden Fall aber nie Gefahr für die Sicherheit der Bevölkerung bestanden hatte, kann von einer Landesverweisung abgesehen werden.» Die vom Anwalt des Geschädigten geforderten 3100 Franken Schadenersatz und 8000 Franken Busse werden auf den Zivilweg verwiesen.

