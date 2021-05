Bezirksgericht Nach Attacke mit Sushimesser drohen fünf Jahre Haft: Vater bleibt der Verhandlung fern – schon zum zweiten Mal Ein Vater soll versucht haben, seine Tochter mit einem Messer zu töten. Der Beweisaufnahme im April blieb er fern. Auch an der Verhandlung diese Woche ist er nicht erschienen. Für seinen Verteidiger ist dennoch klar: Sein Mandant ist unschuldig. Er fordert einen Freispruch. David Rutschmann 26.05.2021, 17.42 Uhr

Im Rathaus in Bad Zurzach befindet sich auch das Bezirksgericht. Sandra Ardizzone

«Mein Vater erhob das Messer, und mein Freund ging dazwischen, darum passierte nicht mehr – sonst wäre ich gestorben.» Mit diesen Worten des mutmasslichen Opfers eröffnet die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer vor dem Zurzacher Bezirksgericht. Fünf Jahre Haft unbedingt fordert sie für den 53-jährigen Schweizer mit tamilischen Wurzeln wegen versuchter Tötung sowie mehrfacher qualifizierter einfacher Körperverletzung.

Der Angeklagte ist aber unterdessen unauffindbar und bleibt dem Gericht unentschuldigt fern. Die Verhandlung muss wie bereits die Beweisaufnahme im April ohne ihn stattfinden – wahrscheinlich hat er sich in Sri Lanka abgesetzt.

Im April konnte nur die rund 30-jährige Tochter als Zeugin auftreten. Sie legte damals zwar vor Gericht den Ablauf des Vorfalls nochmals dar, der sie mit einer Schnittwunde und einem Schrecken zurückliess. Dennoch versuchte sie mittlerweile, ihren Vater in Schutz zu nehmen und relativiert sein Handeln.

Der neue Freund soll den Eltern nicht gepasst haben

Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft entzündete sich in der Wohnung der Familie im Zurzibiet ein Streit. Der neue Freund der Tochter passte den Eltern nicht: illegal in der Schweiz, arbeitslos, zwölf Jahre älter. «Zudem ist den Eltern aufgefallen, dass ihre Tochter mehr Alkohol konsumierte als zuvor. Es ist nachvollziehbar, dass sich Eltern Sorgen machen. Das hat zu Spannungen geführt», sagt der Pflichtverteidiger des Angeklagten in seinem Plädoyer nun vor Gericht und legt erstmals auch die Sichtweise des Angeklagten dar.

An jenem Nachmittag im vergangenen August eskalierte der Streit: Nachdem die Tochter wegen der verbalen Auseinandersetzungen bereits am Vormittag die Polizei gerufen hatte, wurde sie laut Anklageschrift am Abend regelrecht attackiert. Mutter und Vater schlugen sie, der Vater soll ein Sushimesser gezückt und ihr mit dem Tod gedroht haben. Der Freund der Tochter, der in diesem Moment in die Wohnung kam, konnte das Einstechen verhindern und dem Vater das Messer abnehmen. Sowohl er selbst als auch die Tochter zogen sich hierbei Schnittverletzungen zu. «Das Messer war so scharf, dass es bei der Sicherstellung den Beutel zerschnitt und herausfiel», sagt die Staatsanwältin.

Tochter zog ihre Anzeige später zurück

Auf Bitten des Vaters hatte eine weitere Tochter daraufhin die Polizei gerufen. Er versuchte offenbar, die Situation zu seinen Gunsten auszulegen: Bei der polizeilichen Einvernahme sagte er, der Freund der Tochter habe ihn ins Gesicht geschlagen, woraufhin er versucht habe, sich mit dem Messer zu verteidigen.

Auf diese Version stützt sich der Verteidiger im Plädoyer. Dass der Vater in einer späteren Einvernahme gestand, dass die Version der Tochter auch stimmen könnte – er sei betrunken gewesen und könne sich nicht genau erinnern –, darauf geht der Verteidiger nicht ein. Stattdessen versucht er, Logikfehler in der Begründung der Tochter aufzuzeigen. Diese hatte bereits eine Woche nach dem Vorfall ihre Anzeige zurückgezogen, woraufhin ihr Vater die Untersuchungshaft verlassen konnte. In ihrer Zeugenaussage vor Gericht im April nahm sie ihren Vater in Schutz.

So soll sie gemäss Verteidiger selbst zur Eskalation beigetragen haben, ihr Vater sei eigentlich ein guter Mann. Der Freund hätte ihm das Messer entwenden wollen und sich dabei selbstverletzt. Und die Todesdrohungen, das sei in Tamilisch mal schnell so dahingesagt, ein normales «Schimpfwort». Diese Aussagen der Tochter nahm der Verteidiger in sein Plädoyer auf. Er sagt:

«Das war ein Familienstreit, der sich aufbauschte und wieder abebbte.»

Die Hitze des Gefechts und der Alkohol hätten zu der «Drohgebärde» mit dem Messer geführt. «Leute mit dieser Herkunft» würden nun mal bei Alkoholkonsum «unbeherrscht und unkontrolliert werden», so der Verteidiger.

Er sehe bei dem Fall keine Absicht seines Mandanten zur Körperverletzung oder gar Tötung der Tochter oder ihres Freundes vorliegen und fordert einen Freispruch. Das Gericht unter Vorsitz von Cyrill Kramer will sein Urteil in den kommenden Tagen bekannt geben.